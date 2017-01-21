– January 21, 2017

الشعب يحلم بمنقذ – عبد الحسن علي الغرابي

في التغيير لا ينفع منطق القوة والعنف ، المتبجح ، الذي لم يعرف أي معنى للحقوق ، وللكرامة البشرية ، ولم يرع أية قيمة انسانية ، وهذا المنطق ترك فينا جروحاً عميقة ، وبدأت حقيقته تنكشف ، وعرفها القاصي والداني ، المعروف عن الشعب العراقي لا يصبر على ضيم ، ومهما طال الصبر على الظلم والطغيان ، فلابد أن يثور ، ويمسك بزمام المبادرة ،وينطلق من قلب الحق والشرعية والمبادىء الأنسانية ، بكل القوة الكامنة في هذه المعاني ولموقع العراق الجغرافي والاستراتيجي ، كان دائما محط أنظار القوى الطامعة بثرواته ، من هنا نلاحظ دائما أن كل الغزوات الخارجية كانت تستهدف أولا واخيرا إلى السيطرة على الشعب العراقي ، وبالتالي يستطيع أن يسيطر على كافة المنطقة المحيطة به ..

والتاريخ يؤكد هذه الحقيقة ، وما يجري اليوم يوضح هذه الحقيقة ، وما حصل لشعب العراق حصل للشعب السوري ، وللشعب الليبي ، وشعب اليمن ، وهدف الطامعين بشكل عام السيطرة الاقتصادية والسياسية ، ويستغل ثروات شعوب هذه البلدان ، لمصلحة الدول الرأسمالية ، بل وينهب هذه الثروات ويترك شعوب هذه البلاد لا يجدون ما يستطيعوا أن يطوروا به حياتهم او حياة مجتمعاتهم ..

وما خلفه الغزو الأمريكي دليل واضح على قبح النوايا والعداء السافر دون غطاء دولي وبحجة واهيه وكذبة اسلحة الدمار الشامل ، زحفت دباباتهم وخلفها العملاء والمرتزقة المأجورون ودمروا الحجر والبشر والشجر ، نهبوا كنوز العراق وثروانه ، وشهدت فترة الاحتلال قوة هذا الشعب وايمانه وصلابته في مقاومة المحتل خلال سنين تواجده حتى جلاءه ، بعد أن ترك ما ائتمن على من يحقق مصالحه من العملاء والماجورين ، سراق لصوص فاسدين ، معتمدين على تجربة بريطانيا عندما اضطرت أن تغادر الهند عام 1948 والمعروف عن بريطانيا كعادتها دائما كانت تترك بذور التفرقة وبذور الشقاق الطائفي والعنصري في المناطق التي تضطر إلى تركها ، ونتج من هذا التناحر والخلاف بين المسلمين والهنود ، هذا ما جرى في العراق عندما اضطرت أمريكا وبريطانيا عندما غادرت غرست بذور الفتنة والشقاق الطائفي ، واعتمدت على من أوكلتهم ادارة البلد وفق برامجهم ليعدوا دستورا يتضمن تكريس الشرخ وتمزيق وحدة الشعب في المحاصصة الطائفية ، وبالرغم من عدم وجود شبه بين شعب العراق ، والشعب الهندي حيث تبلغ عدد الديانات في الهند 180 ديناً ، وعدد اللغات 347 وعدد سكان يفوق المليار وثلاث مئة مليون نسمه ، وبرز من بينهم غاندي الرجل الوطني الذي سار خلفه شعب الهند العظيم ، بعد أن قدم برنامجه السلمي الذي أزاح عن عقولهم غشاوة ثقيلة علمتهم احترام الحرية ، بالقول والعمل والثقة بالنفس والشجاعة ، وتكلل الكفاح السلمي بتحقيق وحدة الشعب الهندي .. أين نحن من الشعب الهندي ؟ ، ما أحوجنا لغاندي عراقي يجمع ولا يفرق يوحد الصف الوطني ، وينقي العقول والقلوب من سموم الكراهية والاحقاد وينقذ هذا الشعب من الدمار والخراب وما خلفه الغزو الهمجي .. فهل هناك من منقذ ؟ أنه الحلم الذي يبعث الأمل في نفوس المظلومين ، والمهجرين ، والفقراء ، بانتظار من يزيح الهم الثقيل ويقود السفينة الى بر الأمان .