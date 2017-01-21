– January 21, 2017

كلام x كلام

وزارة الشيوخ – فيصل جاسم العايش

حتى هذه اللحظة لم تنتبه جامعة الدول العربية ولا اي من ممثلي دولها الذين يجتمعون في قاعتها الكبرى كلما دعا الى ذلك داعٍ خلف المناضد اللامعة وهم يجلسون على الكراسي الدوارة تقابلهم اعلام بلدانهم التي يمثلونها لم تنتبه الى اكثر من سبعين بالمئة من سكان البلدان العربية دون سن الثلاثين.

انها حقيقة مربكة. ان يكون ثلاثة ارباع الامة العربية هم في سن الشباب وما دون ذلك، فماذا فعلت الجامعة العربية ومنظماتها الشبابية المنبثقة عنها بل ووزارات الشباب على الخارطة العربية لاستيعاب هذه الثروة البشرية الهائلة في ميادين الصناعة والزراعة بدلاً من ان يركبوا زوارق الموت هرباً من بيئتهم العربية طالبين اللجوء في اوربا حيث يتوفر لهم، السكن والغذاء ولتذهب العروبة الى الجحيم!ليس هناك بلد عربي واحد دون نهر او مصدر مائي عملاق يكفي تحويل مساراته الى الارض الجرداء لكي تكون خصبة صالحة للزراعة والانتاج الغذائي وتوظيف هذا العدد الوافر من الشباب للقيام بهذه الاعمال، او حتى في تشغيلهم بالانتاج الصناعي عبر اقامة المشاريع الصناعية في حال لم تستوعبهم الجامعات فيكونون عناصر فاعلة في بيئتهم الاجتماعية بدلاً من ان تتلقفهم اسماك القرش في البحار والمحيطات او يذوقوا الذل والهوان بعد ان اتسعت دائرة العداء للمهاجرين العرب في عموم اوربا من اكابر قادتها حتى المواطنين الاوربيين انفسهم بعد ان صار المهاجرون اليهم ينافسون في سوق العمل والاقتصاد.من عرب شمال افريقيا الى عرب الشرق الاوسط ملايين من الشباب العاطلين عن العمل وهم كما اسلفنا يشكلون ثلاثة ارباع السكان، انمسحت هويتهم واصبحوا يشكلون عبئاً ثقيلاً على مجتمعاتهم، فلماذا اذن يذهب كل عام الاف من خريجي الثانويات الى الجامعات، وفي كل مدينة جامعة وكلية حكومية او اهلية تصرف عليه الدولة مبالغ طائلة او يصرف الاهل على ابنائهم مصاريف توجع القلب، اذا كانوا لا يجدون لهم عملاً بعد تخرجهم ولا تسعى الدولة الى توفير فرص العمل لهم، فليدعونا اذن نعيش عصر الجهل والجهالة والامية والبطالة والعطالة دون وجع رأس وقلب واسنان من كثرة ما نعض عليها وجودنا!.

اقرأوا الواقع الاجتماعي ايها المختصون في مؤتمرات وقمم وزارات الشباب العربية وتفحصوا الامر فحصاً جلياً يكون لكم الاجر والثواب، وادرسوا حال ثلاثة ارباع مجتمعاتنا بدلاً من ان يهاجروا كلهم الى اوربا واميركا ولن يبقى على الارض العربية الا العجائز والمسنون والذين يمشون على ثلاث او على الكراسي المدفوعة فتتحول اوطاننا الى دور للعجزة يكفل بعضهم بعضاً وتصبح وزارات الشباب وزارات للشيوخ وللعاجزين عن المشي والتنفس.