– January 21, 2017

وطن المأساة – قـاسم حمزة

صوت يصدح……كلمة تجرح وتفضح…

وطني الارمد تحميك السما

اصبح الوالي هو الكحال فأبشر بالعمى

عند غدر الزمان لوطن واحلال الحزن والدمار لامة او شعب لاسباب منها قد تكون خارج الاراده كالكوارث الطبيعية او غزو او احتلال او ما يصنع منهم من فتن عرقية او طائفية لاكنها في الامم والشعوب العريقة يختصر زمن عبورها وتجاوزها والخلاص من اثارها بعد ان تنكشف المسببات وتتوضح الصورة وخاصة في حالة الغزو او الاحتلال -تنطلق الايدي والكلمة والصوت بتحريك الشارع وتهيئته وانضاج الافكار وجعلها مؤثرة وفاعلة وهنا ياتي القلم وانتاجه من خطاب او مقالة او رسم او شعرا وبانواعه وتاخذ الاهزوجة والنشيد الوطني والشعر وباللهجة الشعبية الدارجة والمؤثرة في كل قطاعات الشعب الاولية في التحريك والانتفاضة وهناك الامثال لدينا كثيرة.. ففي ثورة العشرين (الطوب احسن لو مكواري) او في شعر الجواهري في وثبة كانون1948 :

اتعلم انت ام لاتعلم بان جراح الضحايا فم

او اناشيد الحرب الدفاعية في الثمانينات فكان لهذه الكلمات والاصوات الدور الفعال في مسيرة الكفاح والنصر كل ذلك جعلني اقف امام اصوات من الاصلاء وكلمات لابناء العراق وهم في بلاد الغربة وبعد ان لمسوا الكذب والتضليل والخداع والذي جاء به المحتل واذنابه واساليب استعمال الطرق الملتوية واختيار الجانب الديني والمذهبي لكسب العواطف وبطريقة تحريف الحقائق-وقد صدق البعض في بداية التسلط والذي نصبه المحتل والغزاة…

هذه صورة وهي عبارة عن لوحة جسدت الخطاب الذي جاء به المحتل وازلامه وبين ما حدث على ارض الواقع من خراب ودمار وموت وتمزيق شعب -ارى ان يحفظ كل عراقي هو وعائلته هذه الصورة الشعبيه لكي تبقى حاضرة في قلوب كل ابناء العراق:

مو كالو جديد الوضع راح ايصير

بعد وين الوضع عن الوضع هسه

كبل جان الامان ايمر على البيوت

وهسه البشر كام ايخاف من نفسه

شو هسه الوكت ما تدري بيه اشلون

لشرطي والحرامي اتشابه ابلبسه

كبل جانت الغيره اتعلي بينه الصوت

اشو حتى ابو الغيرة ما طلع حسه

كبل ما ننسى ميت لو تمر اسنين

هسه الصبح ندفن والعصر ننسه

كبل خنساء وحده اتعزي بيه الناس

هسه ابكل زقاق وكل فرع خنسه

هسه الدنيا خربت والوطن منهوب

فرغ بير حزنه وبيدنه انترسه

شوف الناس تحرس لا وطنه ايضيع

ليش احنه الوطن ما نعرف انحرسه

اطلع يا غريب البيت لاهل البيت

طاهر ما نريد اجدامك اتنجسه

هكذا رسم هؤلاء الشباب الصورة الواقعية لما كان العراق قبل الاحتلال وباي الطرق الخبيثة والادعاءات الكاذبة والتي بها تسلطوا على البلاد وتحكموا برقاب الشعب وما حقيقة امرهم وما هي افعالهم.

لقد اوضحوا لنا كشعب وذكرونا بما كنا به من امان واخوة وقوة كيف كان بلدنا مهابا ومحترما بقدرته ووحدة ابنائه؟ كيف كان الوطن قراره بيد ابنائه اما الان فان الاجنبي هو من يصدر القرار بل هو من يقود البلاد عسكريا ومدنيا وامام العالم وبلا تحفظ وكاننا ضيعة تابعة لامريكا او ايران.

كلام جــــارح لنا لطول سكوتنا وتحملنا وصيحة للدخلاء الغرباء ان يخرجوا من ارضنا الطاهرة ولا نريد ان تدنس الارض بوجودكم ايها الغزاة .

دعوة لاهل الغيرة والنخوة للثأر للدماء التي سالت بسبب هؤلاء الغرباء حذرونا من الاعيب خونة الارض وادعائهم وتذكروا ما قاله المرحوم الرصافي:

لا يخدعنك خطاب القوم بالوطن

فالقوم بالسر غير القوم في العلن