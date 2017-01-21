– January 21, 2017

تقويم ومناقشة الأطاريح والرسائل الجامعية – حاكم محسن محمد الربيعي

الدراسات العليا هي مرحلة متقدمة قياسا بالدراسات الأولية مرحلة (البكالوريوس) وتأتي بعد هذه المرحلة وهي درجات متنوعة دبلوم عال ماجستير، دكتوراه في مختلف الاختصاصات وهذه الدرجات العلمية يتم الحصول عليها عادة بطريقة الدراسة على فصول (كورسات) لدراسة الدبلوم والماجستير الا ان الدكتوراه في بعض الدول المتقدمة ومنها بريطانيا تمنح بطريقة اعداد بحث من قبل الطالب تحت اشراف تدريسي بالاختصاص وقد اخذت مجموعة من الدول بهذه الطريقة ومنها دول عربية تمنح درجة الدكتوراه بطريقة اعداد البحث وتعرف بـ (BY Research) اما الولايات المتحدة الامريكية فيختلف فيها نظام منح درجة الدكتوراه اذ هناك فصول (كورسات) وتعد هذه الطريقة من الناحية العلمية هي الأفضل لأنها تعتمد الكور سات والبحث في النهاية أي هناك بحث هو الاطروحة التي يعدها الطالب بعد تغذية علمية لمدة ثلاثة او اربعة كورسات في حقل الاختصاص الدقيق والمواد المساعدة القريبة لحقل الاختصاص وعلى هذا النهج سارت الدراسات العليا في العراق طريقة الكورسات ولكن ليس بطريقة التخصص والمواد المساعدة كما في الولايات المتحدة الامريكية اذ جمعت بين طريقة الكورسات الشاملة والبحث (الاطروحة) وقد وصفها باحث اجنبي تحدث في كتابه الذي كان بعنوان (غزو العراق تدمير حضارة) عن الغزو الأمريكي البريطاني للعراق وتدمير بنيته الاقتصادية والعسكرية والسياسية وصف منظومة التعليم العالي في العراق بانها افضل منظومة تعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هكذا كانت منظومة العليم العالي في العراق قبل عام 2003 عام الاحتلال ومن المؤسف ما حصل بعد عام الاحتلال الذي اضر بسمعة التعليم العالي في العراق ومن خلال ما حصل في مؤسساته العلمية اذ ان ازدياد الدراسات العليا وغياب التدريسيين القادرين على التدريس بكفاءة واحالتهم الى التقاعد في عز الحيوية والنضج العلمي كان واحدا من الأسباب التي أدت الى التراجع إضافة الى هجرة الكوادر التدريسية بسبب التهديد والتهجير واستهداف الكفاءات العلمية بمختلف الاختصاصات ومن بين أساليب التراجع ، عدم التزام الدوائر العلمية في الكليات والجامعات بالتخصص العلمي ولذلك ترسل الاطاريح والرسائل الجامعية الى مقومين علميين ليسوا باختصاص الاطروحة او الرسالة والامر (الامر) من ذلك ان من ترسل اليه الاطروحة او الرسالة للتقويم لا يعيدها ويقول انها ليست من اختصاصي ليحترم العلم ويحترم حاله واختصاصه ويعلو شانه وكانه يقول انا بتاع كله على راي اشقائنا المصريين بل يقوم بأجراء التقويم ليأتي تقرير المقوم العلمي مليء بالأخطاء العلمية والتي تنم عن عدم معرفة بموضوع الاطروحة او الرسالة ولا يقتصر الامر عند التقويم العلمي بل يسري ذلك على عضوية لجان المناقشة والاشراف والتدريس مما يترتب على هذه المخالفات تبعات يعاني منها الطلبة في الدراسات العليا سواء اثناء تدريس الكورسات او اثناء اعداد الاطروحة او الاشراف او المناقشة كما ان البعض يرتب لجان المناقشة على أسس غير موضوعية لا نريد الدخول في تفاصيلها لكن الحرص يدفعنا الى تأشير الأخطاء لان معالجتها ترصين للدراسات العليا ويلاحظ ان هناك توسعاً فيهذه الدراسات يفوق الطاقة الاستيعابية من حيث الكادر او الاختصاصات ويفترض ان يكون هناك ميل نحو التر صين ولا يعد الاتساع في الدراسات العليا مع النقص في الكوادر التدريسية المؤهلة للتدريس مـــــــيزة بل يلحق ضررا كبيرا بسمعة التعليم نتمنى ان نكون هذه الملاحظات المتواضعة موضع اهتمام المعنــــــيين بقطاع التعليم العالي وان هذه الملاحظات نزر يسير مما يجب الإشــــــــارة اليه اذ تقتصر على ما ذكر .