المستحضرات الواقية من الشمس أفضل من الاحتماء بالمظلات

– January 20, 2017

نيويورك‭- (‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬إن‭ ‬الجلوس‭ ‬تحت‭ ‬المظلة‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬ليس‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬المستحضرات‭ ‬الواقية‭ ‬من‭ ‬الشمس‭. ‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬78‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬المظلة‭ ‬فقط‭ ‬لحماية‭ ‬أنفسهم‭ ‬من‭ ‬الشمس‭ ‬خلال‭ ‬قضائهم‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬تظهر‭ ‬عليهم‭ ‬آثار‭ ‬لهيب‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬مقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬فقط‭ ‬ممن‭ ‬يستخدمون‭ ‬مستحضرات‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الشمس‭ ‬بمعامل‭ ‬حماية‭ (‬اس‭.‬بي‭.‬اف‭ ‬100‭). ‬

لكن‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مستحضرات‭ ‬الوقاية‭ ‬توفر‭ ‬حماية‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬سفعة‭ ‬الشمس‭ ‬مقارنة‭ ‬بالجلوس‭ ‬تحت‭ ‬المظلة‭ ‬فلا‭ ‬توفر‭ ‬الوسيلتان‭ ‬نسبة‭ ‬حماية‭ ‬مئة‭ ‬بالمئة‭. ‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬هاو‭ ‬أو‭ ‬يانج‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬‮«‬يحبذ‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬نهجا‭ ‬شاملا‭…‬تحتاج‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التدابير‭.‬‮»‬‭ ‬

ويعمل‭ ‬أو‭ ‬يانج‭ ‬وزميل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬جونسون‭ ‬آند‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬نيوجيرزي‭. ‬وشاركت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬الدراسة‭ ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لنيوتروجينا‭ ‬كورب‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬مستحضرات‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الشمس‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭. ‬

وقال‭ ‬أو‭ ‬يانج‭ ‬لخدمة‭ ‬رويترز‭ ‬هيلث‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسلوب‭ ‬مثل‭ ‬وضع‭ ‬مستحضرات‭ ‬الوقاية‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬معامل‭ ‬إس‭.‬بي‭.‬إف‭ ‬وارتداء‭ ‬الملابس‭ ‬والقبعات‭ ‬والجلوس‭ ‬في‭ ‬الظل‭. ‬واستعان‭ ‬الباحثان‭ ‬بواحد‭ ‬وثمانين‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬البشرة‭ ‬الشقراء‭ ‬ليجلسوا‭ ‬في‭ ‬شمس‭ ‬الظهيرة‭ ‬عند‭ ‬بحيرة‭ ‬لويزفيل‭ ‬في‭ ‬تكساس‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬2014‭. ‬واستخدم‭ ‬بعض‭ ‬المشاركين‭ ‬مستحضرات‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الشمس‭ ‬بمعامل‭ ‬حماية‭ (‬اس‭.‬بي‭.‬اف‭ ‬100‭) ‬في‭ ‬حين‭ ‬جلس‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬من‭ ‬الحجمالمعتاد‭.‬

وتم‭ ‬فحص‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ظهرت‭ ‬عليهم‭ ‬آثار‭ ‬حروق‭ ‬الشمس‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثان‭ ‬أن‭ ‬142‭ ‬منطقة‭ ‬أصابتها‭ ‬حروق‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬جسد‭ ‬41‭ ‬شخصا‭ ‬استخدموا‭ ‬المظلات‭ ‬و17‭ ‬منطقة‭ ‬سفعتها‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬أجسام‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬استخدموا‭ ‬واقيات‭ ‬الشمس‭.‬

وبشكل‭ ‬عام‭ ‬أصيب‭ ‬32‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬احتموا‭ ‬بالمظلات‭ ‬بحروق‭ ‬الشمس‭ ‬مقابل‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬مستحضرات‭ ‬الوقاية‭. ‬وشرح‭ ‬الباحثان‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬جاما‭ ‬لطب‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬أن‭ ‬المظلات‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬الشواطئ‭ ‬مصممة‭ ‬لمنع‭ ‬الأشعة‭ ‬المباشرة‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تحمي‭ ‬من‭ ‬الأشعة‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭. ‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جنيفر‭ ‬شتين‭ ‬وهي‭ ‬طبيبة‭ ‬أمراض‭ ‬جلدية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لانجون‭ ‬بجامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬سيتي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نثق‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬واحدة‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬الشمس‭.‬‮»‬‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أسلم‭ ‬طريقة‭ ‬عند‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المفتوحة‭ ‬هي‭ ‬تجنب‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬والجلوس‭ ‬في‭ ‬الظل‭ ‬وارتداء‭ ‬الملابس‭ ‬الواقية‭ ‬واستخدام‭ ‬مستحضرات‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الشمس‭.‬‮»‬