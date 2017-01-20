إطلاق اسم ترامب على حشرة في يوم تنصيبه

– January 20, 2017

كاليفورنيا‭ – (‬رويترز‭) – ‬أطلق‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬دونالد‭ ‬ترامب‮»‬‭ ‬على‭ ‬حشرة‭ ‬صغيرة‭ ‬مكسوة‭ ‬بحراشف‭ ‬بيضاء‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬الصفرة‭ ‬وذلك‭ ‬لتشابه‭ ‬حراشفها‭ ‬بقصة‭ ‬الشعر‭ ‬المميزة‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭. ‬وهذه‭ ‬الحشرة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬العثث‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحشرات‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الفراشات‭. ‬وتعيش‭ ‬هذه‭ ‬السلالة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ (‬نيوبالبا‭ ‬دونالدترامبي‭) ‬في‭ ‬موطن‭ ‬يمتد‭ ‬عبر‭ ‬جنوب‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأمريكية‭ ‬وباها‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭. ‬وقد‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬عالم‭ ‬الأحياء‭ ‬فازريك‭ ‬نازاري‭ ‬هذا‭ ‬الاسم‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشر‭ ‬بدورية‭ (‬زوكيز‭) ‬العلمية‭. ‬وبحسب‭ ‬الدورية‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬تمييز‭ ‬تلك‭ ‬الحشرة‭ ‬بوجود‭ ‬حراشف‭ ‬بيضاء‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬الصفرة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬البالغ‭ ‬منها‭. ‬وكتب‭ ‬نازاري‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬هذه‭ ‬التسمية‭ ‬تحديدا‭ ‬نظرا‭ ‬لتشابه‭ ‬الحراشف‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬الحشرة‭ ‬بقصة‭ ‬شعر‭ ‬السيد‭ ‬ترامب‭.‬‮»‬‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬ترامب‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭ ‬تتم‭ ‬تسمية‭ ‬كائن‭ ‬باسمه‭. ‬ففي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬حمل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬موطنه‭ ‬الشعاب‭ ‬المرجانية‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬هاواي‭ ‬اسم‭ ‬الرئيس‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬تكريما‭ ‬لجهوده‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬موطن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ .‬