العثور على 6 أحياء بعد انهيار جليدي بإيطاليا
روما -(رويترز) – قال لوكا كاري المتحدث باسم فرقة الإطفاء في إيطاليا الجمعة إنه تم العثور على ستة أحياء تحت انهيار جليدي ضرب فندقا جبليا قبل يومين وإن فرق الإنقاذ تعمل على إخراجهم من بين الثلوج. وقال كاري لرويترز عبر الهاتف من موقع الحادث «هم على قيد الحياة ونتحدث إليهم.» وأفادت تقارير باعتبار ما يصل إلى 30 شخصا في عداد المفقودين بعد أن دمر الانهيار الجليدي الفندق وسط إيطاليا بعد ظهر الأربعاء. وحتى الآن تم العثور على جثتين بينما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه تم تحديد موقع جثتين أخريين. ونقب أفراد الإنقاذ طوال الليل وسط ثلوج كثيفة وأنقاض بحثا عن نحو 30 مفقودا كان يقيمون في فندق جبلي فاخر في إيطاليا عندما حدث انهيار جليدي قبل نحو يومين. وأكد مسؤولون العثور على جثتين بينما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه جرى العثور على جثتين أخريين خلال الليل. ولم ينج حتى الآن سوى رجلين كانا خارج الفندق عندما حدث الانهيار الجليدي. وتتضاءل الآمال في العثور على ناجين. وضربت الكارثة الفندق بوسط إيطاليا في وقت متأخر يوم الأربعاء في ظل عاصفة ثلجية بعد ساعات من أربعة زلازل زادت قوتها عن خمس درجات مئوية هزت المنطقة. وقال مسؤولون في فرقة الإطفاء والسلطات المحلية إن أكثر من 30 شخصا بينهم أربعة أطفال كانوا في المبنى عندما وقع الانهيار الجليدي ليحول معظمه إلى أنقاض.
وقال لوكا كاري المتحدث باسم فرقة الإطفاء عبر الهاتف من مسرح الكارثة الجمعة «ما زلنا نبحث. وحدات الكلاب تساعد ونحن نعمل في الحفر .