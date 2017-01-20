العثور على 6 أحياء بعد انهيار جليدي بإيطاليا

– January 20, 2017

روما‭ -(‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬لوكا‭ ‬كاري‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬فرقة‭ ‬الإطفاء‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أحياء‭ ‬تحت‭ ‬انهيار‭ ‬جليدي‭ ‬ضرب‭ ‬فندقا‭ ‬جبليا‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬وإن‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إخراجهم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الثلوج‭. ‬وقال‭ ‬كاري‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬‮«‬هم‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬ونتحدث‭ ‬إليهم‭.‬‮»‬‭ ‬وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬باعتبار‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دمر‭ ‬الانهيار‭ ‬الجليدي‭ ‬الفندق‭ ‬وسط‭ ‬إيطاليا‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأربعاء‭. ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثتين‭ ‬بينما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيطالية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬موقع‭ ‬جثتين‭ ‬أخريين‭. ‬ونقب‭ ‬أفراد‭ ‬الإنقاذ‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬وسط‭ ‬ثلوج‭ ‬كثيفة‭ ‬وأنقاض‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬مفقودا‭ ‬كان‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬جبلي‭ ‬فاخر‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬عندما‭ ‬حدث‭ ‬انهيار‭ ‬جليدي‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬يومين‭.‬‭ ‬وأكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثتين‭ ‬بينما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيطالية‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثتين‭ ‬أخريين‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬ولم‭ ‬ينج‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬سوى‭ ‬رجلين‭ ‬كانا‭ ‬خارج‭ ‬الفندق‭ ‬عندما‭ ‬حدث‭ ‬الانهيار‭ ‬الجليدي‭. ‬وتتضاءل‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬ناجين‭. ‬وضربت‭ ‬الكارثة‭ ‬الفندق‭ ‬بوسط‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عاصفة‭ ‬ثلجية‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬زلازل‭ ‬زادت‭ ‬قوتها‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭ ‬هزت‭ ‬المنطقة‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬فرقة‭ ‬الإطفاء‭ ‬والسلطات‭ ‬المحلية‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬أطفال‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬عندما‭ ‬وقع‭ ‬الانهيار‭ ‬الجليدي‭ ‬ليحول‭ ‬معظمه‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض‭.‬

وقال‭ ‬لوكا‭ ‬كاري‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬فرقة‭ ‬الإطفاء‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬من‭ ‬مسرح‭ ‬الكارثة‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نبحث‭. ‬وحدات‭ ‬الكلاب‭ ‬تساعد‭ ‬ونحن‭ ‬نعمل‭ ‬في‭ ‬الحفر‭ ‬‭.‬