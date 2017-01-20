أوبر بأمريكا تدفع 20 مليون دولار لتسوية قضية تضليل سائقيها

– January 20, 2017

مقتل‭ ‬3‭ ‬وجرح‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬دهس‭ ‬متعمد‭ ‬باستراليا

واشنطن‭ – (‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاسترالية‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬وأصيب‭ ‬20‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الجمعة‭ ‬بعدما‭ ‬صدم‭ ‬رجل‭ ‬سيارته‭ ‬عمدا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المشاة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬ملبورن‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬استراليا‭. ‬وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬ولاية‭ ‬فكتوريا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬الحادث‭ ‬لا‭ ‬صلة‭ ‬له‭ ‬بالإرهاب‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬قائد‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تتحرك‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬قبل‭ ‬الحادث‭.‬

وبث‭ ‬التلفزيون‭ ‬المحلي‭ ‬تسجيلا‭ ‬مصورا‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬لأفراد‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬بوسط‭ ‬المدينة‭ ‬وكذلك‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬مركبات‭ ‬الشرطة‭ ‬تغلق‭ ‬طرقا‭ ‬ولقطات‭ ‬لخدمات‭ ‬إسعاف‭.‬

وأغلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬مداخل‭ ‬المدينة‭ ‬وأوقفت‭ ‬خدمات‭ ‬الترام‭ ‬بعد‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬منطقة‭ ‬بورك‭ ‬ستريت‭ ‬التجارية‭. ‬فيما‭ ‬أظهرت‭ ‬وثائق‭ ‬قدمت‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬اتحادية‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬أوبر‭ ‬تكنولوجيز‭ ‬لخدمات‭ ‬النقل‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لتسوية‭ ‬مزاعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بأنها‭ ‬بالغت‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬مكاسبها‭ ‬سعيا‭ ‬لاستقطاب‭ ‬سائقين‭ ‬للعمل‭ ‬لديها‭ ‬وقدمت‭ ‬أرقاما‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الأسعار‭ ‬الفعلية‭ ‬لشراء‭ ‬أو‭ ‬تأجير‭ ‬سيارة‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬التجارة‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬ذكرت‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬سائقيها‭ ‬حققوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬و74‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬المكاسب‭ ‬الحقيقية‭ ‬61‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬و53‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬أوبر‭ ‬قدمت‭ ‬أيضا‭ ‬أسعارا‭ ‬غير‭ ‬دقيقة‭ ‬لتأجير‭ ‬مركبة‭ ‬أو‭ ‬امتلاكها‭.‬

وقالت‭ ‬جيسيكا‭ ‬ريتش‭ ‬مديرة‭ ‬مكتب‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬باللجنة‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التسوية‭ ‬ستعيد‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬إلى‭ ‬جيوب‭ ‬سائقي‭ ‬أوبر‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬شكواها‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬لم‭ ‬تتحقق‭ ‬المكاسب‭ ‬التي‭ ‬وعدت‭ ‬بها‭ ‬أوبر‭ ‬وحاول‭ ‬سائقون‭ ‬إلغاء‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الخاصة‭ ‬بسياراتهم‭ ‬تكبدوا‭ ‬ضررا‭ ‬ماليا‭ ‬كبيرا‭… ‬تسببت‭ ‬أفعال‭ ‬أوبر‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬سائقيها‭ ‬خسارة‭ ‬بملايين‭ ‬الدولارات‭.‬‮»‬

وقالت‭ ‬أوبر‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬74‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يسرها‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬توصلت‭ ‬لاتفاق‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬التجارة‭ ‬الاتحادية‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬أدخلنا‭ ‬تحسينات‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬السائقين‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وسنواصل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أوبر‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يسعى‭ ‬لكسب‭ ‬المال‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬مواعيده‭ ‬الشخصية‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬مات‭ ‬كالمان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬أوبر‭ ‬لديها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬سائق‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬العشرين‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬سيكون‭ ‬محظورا‭ ‬على‭ ‬أوبر‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬أن‭ ‬تتلاعب‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬مكاسب‭ ‬السائقين‭ ‬أو‭ ‬المبالغ‭ ‬المدفوعة‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ .‬