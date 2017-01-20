اعتقال سارق دلو من الذهب

– January 20, 2017

نيويورك‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬رجلا‭ ‬مطلوبا‭ ‬لسرقته‭ ‬دلوا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬رقائق‭ ‬ذهب‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬شاحنة‭ ‬مصفحة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬اشهر‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الإكوادور‭. ‬ووجهت‭ ‬اتهامات‭ ‬إلى‭ ‬خوليو‭ ‬نيفلو‭ ‬الإكوادوري‭ ‬الجنسية‭ ‬بسرقة‭ ‬دلو‭ ‬من‭ ‬الألومنيوم‭ ‬سعة‭ ‬19‭ ‬لترا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬حوالي‭ ‬38‭.‬5‭ ‬كيلوجرام‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ميدتاون‭ ‬مانهاتن‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الإكوادور‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬شمالي‭ ‬جواياكيل‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭. ‬وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬دائرة‭ ‬الهجرة‭ ‬والجمارك‭ ‬الأمريكية‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬نيفلو‭. ‬وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬إنها‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬نيفلو‭ (‬53‭ ‬عاما‭) ‬هرب‭ ‬إلى‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ . ‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬من‭ ‬كاميرا‭ ‬المراقبة‭ ‬نشرتها‭ ‬الشرطة‭ ‬نيفلو‭ ‬وهو‭ ‬يحوم‭ ‬حول‭ ‬الشاحنة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستغل‭ ‬لحظات‭ ‬انصرف‭ ‬فيها‭ ‬انتباه‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬عن‭ ‬المراقبة‭ ‬ليضع‭ ‬يده‭ ‬على‭ ‬غنيمته‭ ‬ويفر‭ ‬بها‭.‬