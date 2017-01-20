ترامب ومدرسة المشاغبين
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فاتح عبد السلام
جاء الرئيس الجديد دونالد ترامب ، والعالم في أزمات مشتعلة ، لا أحد يستطيع التوقع إن كان قد جاء ليطفأها أو يحتويها أو يصب عليها الزيت أو يستحدث بدائل عنها أو يهادنها أو يتجاهلها ويسد أبوابه عنها . تعليق آمال الدول والزعامات والناس أجمعين على ما سيفعله ترامب أو لا يفعله ، يصب في مجال واحد هو الاعتراف بأن دور أمريكا لا يزال محط أنظار البشرية ، متناسين في لحظات ما صنعه سلفه أوباما من تحنيط للدور الأمريكي وتضييع لهيبة الدولة الأعظم في بحور الصمت العميقة وعمليات الإجابة عن الأسئلة بعد فوات الأوان وانتهاء وقت الإمتحان.
ترامب قادم من عالم المال ، حيث التاجر العملاق، يفكر بالربح والخسارة قبل أية خطوة ، فهو ما جمع مالاً وعدده ليقبل أن تحمله سفن واهنة لا تقوى على السير في هذا البحر الهائج ، فتنقلب في لمح البصر ، وتصبح مهمة الملياردير من السيطرة التجارية وامتلاك الاسواق الى اللهاث للغوص من أجل انقاذ ما يمكن أن ينجو من الغرق . وهذا لن تقبله عقلية الملياردير الطامح الى اخضاع العالم لكلمة امريكا .
التصريحات التي كانت في سياق الحملة الانتخابية لترامب ، توحي بأنه يأخذ العالم الى حافة الهاوية ، وكأن لا أحد سواه في الولايات المتحدة يمتلك المشاركة بالقرار ، وكأن العالم غائب أو أسير أنفاسه.
إذن من أين أتى إحساس العالم بالتوجس والخيفة والحذر والريبة ..والهلع أحياناً من مجيء الرئيس الامريكي الجديد ؟
ربما هناك مئات الأسباب ، وربما يطغى سبب رئيسي ، هو ان العالم كله مسحوق بشعور التورط في صنع هذا الدمار الذي يجتاح مناطق كثيرة من الارض بين حرب وأزمة وكوارث مالية ونفطية ومناخية واستباحة لحقوق الانسان ، وقد مرَّ وقت طويل وهم غارقون ، دولاً وزعامات ،في ارتكاب الخطايا والآثام الشنيعة من دون رقيب أو حسيب.
كلٌ كان يحرق الكوكب من جهته ولا يبالي . وكأنهم ، في لحظة دهشة وصدمة ، شعروا بأن هناك حساباً ينتظرهم يبدأ بالاعتراف في دورهم في تدمير حال البشرية وثرواتها. ولعلهم توهموا أو ظنوا أن ترامب سيشهر عصاه الطويلة المنقوعة بالماء والملح ، و يقوم بدور مدير مدرسة المشاغبين الكبار.
عذاب الخيال أحياناً أشد وقعاً من عذابات الواقع .
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لندن