ترامب في يوم تنصيبه:سأجعل أمريكا الأقوى والأغنى
واشنطن – مرسي ابو طوق
تعهد الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب في خطاب تنصيبه الجمعة بأن تكون امريكا من الان اولاً في كل شيء وأكد انه سيحقق احلام الامريكيين في جعل امريكا الدولة الاقوى والاغنى والاعظم واضاف ان من اولوياته توفير الامن لامريكا والمحافظة على حدودها من اختراق المهاجرين واللاجئين مؤكداً عزمه على التصدي للارهابيين الاسلاميين فيما نصب الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الجمعة وادى اليمين الدستورية رئيسا رسميا للولايات المتحدة و وسبق ذلك بتغريدة على تويتر قائلا ان «كل شيء يبدأ اليوم،» قبيل انطلاق حفل تنصيبه بوصفه الرئيس 45 للولايات المتحدة.وكتب رجل الاعمال الثري على منصته المفضلة تويتر «كل شيء يبدأ اليوم! سأراكم عند الساعة 1100 صباحا لاداء القسم. الحراك يستمر – العمل يبدأ!» فيما وحضرت الحشود وسط واشنطن حفل تنصيبه خلفا للرئيس باراك اوباما.ولاداء القسم اختار ترامب نسختين من الكتاب المقدس واحدة قدمتها والدته في 1955 والثانية تلك العائدة الىابراهام لينكولن منقذ الاتحاد، استخدمها اوباما قبل اربع سنوات. ثم اقسم قائلاً :
«اقسم رسميا بان اؤدي مهام رئيس الولايات المتحدة باخلاص وبان اقوم بكل امكاناتي بحماية وصون والدفاع عن دستور الولايات المتحدة» هو القسم الذي سيؤديه ترامب كما فعل اسلافه جورج بواشنطن وفرانكلين روزفلت او حتى جون اف كينيدي. حيث تجمع نحو 800 الف شخص من انصاره ومعارضيه حول مبنى الكابيتول وبذلك تمت الجمعة مراسم تنصيب دونالد ترامب الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة على درج مبنى الكابيتول بادائه القسم ليبدأ ولاية تمتد اربع سنوات تشكل حقبة سياسية جديدة وتثير الترحيب والمخاوف على حد سواء. «كل شيء يبدأ اليوم!» كتب قطب العقارات الاميركي في تغريدة فجرا على تويتر قائلا «الحركة مستمرة، العمل يبدأ».وفي هذا اليوم التاريخي، اتبع ترامب نفس التقليد البروتوكولي كاسلافه.
وبعد ليلة امضاها في «بلير هاوس» المقر المخصص لكبار الضيوف مقابل البيت الابيض، توجه الجمهوري وزوجته ميلانيا الى كنيسة القديس يوحنا قرب البيت الابيض وحضرا قداسا قبل ان يستقبلهما الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما وزوجته ميشيل لتناول الشاي قبلان يتوجهوا معا الى الكابيتول .
وبدأ الاف الاميركيين بالتجمع على طول جادات منطقة المول في واشنطن الواقعة قبالة الكابيتول مبنى الكونغرس.
وعبر كثيرون عن املهم في بدء «عصر جديد».
وقال ميغيل (54 عاما)، «لست موافقا بنسبة مئة بالمئة على الطريقة التي يعبر فيها (ترامب) عن نفسه لكن رجل اعمال ناجح وليس سياسيا» مضيفا «اعتقد انه سيفي بوعوده».
من جهته قال مايكل هيبوليتو الشرطي النيويوركي المتقاعد «لقد عرف كيف يبسط الامور للناس العاديين، ونجح في لم شمل الناس».