ترامب في يوم تنصيبه:سأجعل أمريكا الأقوى والأغنى

– January 20, 2017

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬الجديد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬تنصيبه‭ ‬الجمعة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬امريكا‭ ‬من‭ ‬الان‭ ‬اولاً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وأكد‭ ‬انه‭ ‬سيحقق‭ ‬احلام‭ ‬الامريكيين‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬امريكا‭ ‬الدولة‭ ‬الاقوى‭ ‬والاغنى‭ ‬والاعظم‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬اولوياته‭ ‬توفير‭ ‬الامن‭ ‬لامريكا‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬حدودها‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬المهاجرين‭ ‬واللاجئين‭ ‬مؤكداً‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬للارهابيين‭ ‬الاسلاميين‭ ‬فيما‭ ‬نصب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬وادى‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬رئيسا‭ ‬رسميا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬و‭ ‬وسبق‭ ‬ذلك‭ ‬بتغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يبدأ‭ ‬اليوم،‮»‬‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬حفل‭ ‬تنصيبه‭ ‬بوصفه‭ ‬الرئيس‭ ‬45‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭.‬وكتب‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬الثري‭ ‬على‭ ‬منصته‭ ‬المفضلة‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يبدأ‭ ‬اليوم‭! ‬سأراكم‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬1100‭ ‬صباحا‭ ‬لاداء‭ ‬القسم‭. ‬الحراك‭ ‬يستمر‭ – ‬العمل‭ ‬يبدأ‭!‬‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬وحضرت‭ ‬الحشود‭ ‬وسط‭ ‬واشنطن‭ ‬حفل‭ ‬تنصيبه‭ ‬خلفا‭ ‬للرئيس‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭.‬ولاداء‭ ‬القسم‭ ‬اختار‭ ‬ترامب‭ ‬نسختين‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬المقدس‭ ‬واحدة‭ ‬قدمتها‭ ‬والدته‭ ‬في‭ ‬1955‭ ‬والثانية‭ ‬تلك‭ ‬العائدة‭ ‬الىابراهام‭ ‬لينكولن‭ ‬منقذ‭ ‬الاتحاد،‭ ‬استخدمها‭ ‬اوباما‭ ‬قبل‭ ‬اربع‭ ‬سنوات‭. ‬ثم‭ ‬اقسم‭ ‬قائلاً‭ :‬

‮«‬اقسم‭ ‬رسميا‭ ‬بان‭ ‬اؤدي‭ ‬مهام‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬باخلاص‭ ‬وبان‭ ‬اقوم‭ ‬بكل‭ ‬امكاناتي‭ ‬بحماية‭ ‬وصون‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬دستور‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬هو‭ ‬القسم‭ ‬الذي‭ ‬سيؤديه‭ ‬ترامب‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬اسلافه‭ ‬جورج‭ ‬بواشنطن‭ ‬وفرانكلين‭ ‬روزفلت‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬جون‭ ‬اف‭ ‬كينيدي‭. ‬حيث‭ ‬تجمع‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬انصاره‭ ‬ومعارضيه‭ ‬حول‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬وبذلك‭ ‬تمت‭ ‬الجمعة‭ ‬مراسم‭ ‬تنصيب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الرئيس‭ ‬الخامس‭ ‬والاربعين‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬درج‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬بادائه‭ ‬القسم‭ ‬ليبدأ‭ ‬ولاية‭ ‬تمتد‭ ‬اربع‭ ‬سنوات‭ ‬تشكل‭ ‬حقبة‭ ‬سياسية‭ ‬جديدة‭ ‬وتثير‭ ‬الترحيب‭ ‬والمخاوف‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يبدأ‭ ‬اليوم‭!‬‮»‬‭ ‬كتب‭ ‬قطب‭ ‬العقارات‭ ‬الاميركي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬فجرا‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬الحركة‭ ‬مستمرة،‭ ‬العمل‭ ‬يبدأ‮»‬‭.‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬التاريخي،‭ ‬اتبع‭ ‬ترامب‭ ‬نفس‭ ‬التقليد‭ ‬البروتوكولي‭ ‬كاسلافه‭. ‬

وبعد‭ ‬ليلة‭ ‬امضاها‭ ‬في‭ ‬‮«‬بلير‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬المقر‭ ‬المخصص‭ ‬لكبار‭ ‬الضيوف‭ ‬مقابل‭ ‬البيت‭ ‬الابيض،‭ ‬توجه‭ ‬الجمهوري‭ ‬وزوجته‭ ‬ميلانيا‭ ‬الى‭ ‬كنيسة‭ ‬القديس‭ ‬يوحنا‭ ‬قرب‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬وحضرا‭ ‬قداسا‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يستقبلهما‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬وزوجته‭ ‬ميشيل‭ ‬لتناول‭ ‬الشاي‭ ‬قبلان‭ ‬يتوجهوا‭ ‬معا‭ ‬الى‭ ‬الكابيتول‭ . ‬

وبدأ‭ ‬الاف‭ ‬الاميركيين‭ ‬بالتجمع‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬جادات‭ ‬منطقة‭ ‬المول‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬الواقعة‭ ‬قبالة‭ ‬الكابيتول‭ ‬مبنى‭ ‬الكونغرس‭.‬

وعبر‭ ‬كثيرون‭ ‬عن‭ ‬املهم‭ ‬في‭ ‬بدء‭ ‬‮«‬عصر‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ميغيل‭ (‬54‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬‮«‬لست‭ ‬موافقا‭ ‬بنسبة‭ ‬مئة‭ ‬بالمئة‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يعبر‭ ‬فيها‭ (‬ترامب‭) ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬لكن‭ ‬رجل‭ ‬اعمال‭ ‬ناجح‭ ‬وليس‭ ‬سياسيا‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬انه‭ ‬سيفي‭ ‬بوعوده‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬مايكل‭ ‬هيبوليتو‭ ‬الشرطي‭ ‬النيويوركي‭ ‬المتقاعد‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عرف‭ ‬كيف‭ ‬يبسط‭ ‬الامور‭ ‬للناس‭ ‬العاديين،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬لم‭ ‬شمل‭ ‬الناس‮»‬‭.‬