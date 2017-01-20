اجتماعات عسكرية لمناقشة خطة تحرير الجانب الأيمن من الموصل

– January 20, 2017

قوات‭ ‬خاصة‭ ‬دنماركية‭ ‬تنضم‭ ‬للتحالف‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬العراقية

الموصل‭ – ‬بغداد‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬قادمون‭ ‬يانينوى‭ ‬الفريق‭ ‬قوات‭ ‬خاصه‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الامير‭ ‬رشيد‭ ‬يارالله‭: ‬قطعات‭ ‬اللواء‭ ‬71‭ ‬الفرقة‭ ‬15‭ ‬واللواء‭ ‬76‭ ‬الفرقة16‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬تحرر‭ ‬الحي‭ ‬العربي‭ ‬الاولى‭ ‬ضمن‭ ‬المحور‭ ‬الشمالي‭ ‬الساحل‭ ‬الايسر‭ ‬وترفع‭ ‬العلم‭ ‬العراقي‭ ‬فوق‭ ‬المباني‭ ‬بعد‭ ‬تكبيد‭ ‬العدو‭ ‬خسائر‭ ‬بالارواح‭ ‬والمعدات

‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬عسكري‭ ‬عراقي‭ ‬بارز‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬معظم‭ ‬قادة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تستعر‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬فيما‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬مطلعة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬ان‭ ‬اجتماعات‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬سيحضرها‭ ‬مستشارون‭ ‬امريكيون‭ ‬ستبحث‭ ‬خطة‭ ‬اكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬من‭ ‬سواها‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬وتحرير‭ ‬كامل‭ ‬المدينة‭ . ‬وامس‭ ‬قالت‭ ‬الحكومة‭ ‬الدنمركية‭ ‬إنها‭ ‬سترسل‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬لمحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬والدنمرك‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬ولها‭ ‬بالفعل‭ ‬قوات‭ ‬برية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أندرس‭ ‬سامويلسن‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬مهام‭ ‬قواتنا‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭.‬‮»‬‭ ‬ووافقت‭ ‬الدنمرك‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬جنود‭ ‬بينهم‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭. ‬وتعمل‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬الأسد‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وفشلت‭ ‬الحكومة‭ ‬الدنمركية‭ ‬آنذاك‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬سياسية‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬قواتها‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬لكن‭ ‬البرلمان‭ ‬وافق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬60‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬هناك‭. ‬وقال‭ ‬سامويلسن‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأن‭ ‬أغلبية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬أيدت‭ ‬ذلك‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬الدنمركيين‭ ‬سيعملون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬الدنمرك‭ ‬إنها‭ ‬ستسمح‭ ‬لفرقاطة‭ ‬بالعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬أمريكية‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬وحتى‭ ‬مايو‭ ‬أيار‭. ‬وأبلغ‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬الأسدي‭ ‬رويترز‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬مؤخرا‭ ‬إن‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الجماعة‭ ‬المتشددة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬دارت‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ . ‬

وصعد‭ ‬الأسدي‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬مسجد‭ ‬ضخم‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬بنائه‭ ‬وشخص‭ ‬ببصره‭ ‬صوب‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬والتي‭ ‬يقسمها‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬إلى‭ ‬شطرين‭. ‬وأعلن‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭ ‬الأسدي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬أخضعت‭ ‬لسيطرتها‭ ‬الشطر‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬بالكامل‭ ‬تقريبا‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬يتوقعه‭ ‬لبدء‭ ‬عملية‭ ‬اقتحام‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬للموصل‭ ‬‮«‬إن‭ ‬شاء‭ ‬لله‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬سيتم‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬موسع‭ ‬تحضره‭ ‬كل‭ ‬القيادات‭ ‬والتشكيلات‭ ‬المعينة‭ ‬بعملية‭ ‬التحرير‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬دون‭ ‬قائلا‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬تفاصيل‭ ‬‮«‬ما‭ ‬راح‭ ‬يكون‭ ‬أصعب‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬شفناه‭ (‬رأيناه‭). ‬أغلبية‭ ‬قادتهم‭ ‬قبروا‭ ‬بالساحل‭ ‬الأيسر‭.‬‮»‬

ومنذ‭ ‬أواخر‭ ‬2015‭ ‬تمكنت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬بدعم‭ ‬جوي‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬انتزاع‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬وغربه‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬اجتاحتها‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬

وأشارت‭ ‬بيانات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬النظامية‭ ‬بالجيش‭ ‬العراقي‭ ‬استعادت‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬فندق‭ ‬نينوى‭ ‬أوبروي‭ ‬وما‭ ‬تعرف‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬القصور‮»‬‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لدجلة‭ ‬وتلكيف‭ ‬وهي‭ ‬بلدة‭ ‬صغيرة‭ ‬تقع‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬مباشرة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬البيانات‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يقاتل‭ ‬المتشددين‭ ‬في‭ ‬العربي‭ ‬آخر‭ ‬حي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تحت‭ ‬سيطرتهم‭ ‬شرقي‭ ‬النهر‭.‬وقال‭ ‬بريت‭ ‬مكجورك‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬التحالف‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مركبة‭ ‬مائية‭ ‬تستخدمها‭ ‬داعش‭ ‬لتوصيل‭ ‬الإمدادات‭ ‬إلى‭ ‬وحداتها‭ ‬شرقي‭ ‬النهر‭ ‬دمرت‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭.‬وقال‭ ‬الأسدي‭ ‬‮«‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬إعلان‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬بأن‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬باتت‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭.‬‮»‬وشاهد‭ ‬مراسل‭ ‬لرويترز‭ ‬قوات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المجاورة‭ ‬للنهر‭ ‬بينما‭ ‬دوت‭ ‬أصوات‭ ‬قذائف‭ ‬المورتر‭ ‬وأسلحة‭ ‬نارية‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أبعد‭ ‬نحو‭ ‬الشمال‭.‬

وفي‭ ‬أحد‭ ‬الشوارع‭ ‬التي‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أعاد‭ ‬رجال‭ ‬بناء‭ ‬جدار‭ ‬نُسف‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬ملغومة‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭.‬