اجتماعات عسكرية لمناقشة خطة تحرير الجانب الأيمن من الموصل
قوات خاصة دنماركية تنضم للتحالف على الحدود السورية العراقية
الموصل – بغداد – اربيل – الزمان
اعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق قوات خاصه الركن عبد الامير رشيد يارالله: قطعات اللواء 71 الفرقة 15 واللواء 76 الفرقة16 الجيش العراقي تحرر الحي العربي الاولى ضمن المحور الشمالي الساحل الايسر وترفع العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات
وكان قد قال قائد عسكري عراقي بارز امس إن معظم قادة تنظيم داعش في الموصل قتلوا في معارك مع قوات الحكومة العراقية تستعر منذ ثلاثة أشهر في الجانب الشرقي من المدينة. فيما افادت مصادر عسكرية مطلعة لمراسل الزمان في اربيل ان اجتماعات عالية المستوى سيحضرها مستشارون امريكيون ستبحث خطة اكثر فاعلية من سواها في الهجوم على داعش في الجانب الايمن من الموصل وتحرير كامل المدينة . وامس قالت الحكومة الدنمركية إنها سترسل ما يصل إلى 60 من أفراد القوات الخاصة لمحاربة تنظيم داعش في سوريا. والدنمرك عضو في حلف شمال الأطلسي وهي أيضا جزء من العملية التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش ولها بالفعل قوات برية تعمل في العراق.
وقال وزير الخارجية أندرس سامويلسن «بناء على طلب من التحالف قررت الحكومة توسيع نطاق مهام قواتنا الخاصة في العراق وسوريا.» ووافقت الدنمرك في أبريل نيسان الماضي على إرسال جنود بينهم أفراد من القوات الخاصة إلى المنطقة. وتعمل هذه القوات من قاعدة الأسد الجوية في العراق.
وفشلت الحكومة الدنمركية آنذاك في الحصول على موافقة سياسية على عمل قواتها داخل سوريا لكن البرلمان وافق اليوم الجمعة على نشر 60 من أفراد القوات الخاصة هناك. وقال سامويلسن «أنا سعيد لأن أغلبية في البرلمان أيدت ذلك» مضيفة أن الجنود الدنمركيين سيعملون في المنطقة الحدودية مع العراق. وإلى جانب ذلك قالت الدنمرك إنها ستسمح لفرقاطة بالعمل بشكل مشترك مع حاملة طائرات أمريكية من فبراير شباط وحتى مايو أيار. وأبلغ الفريق الركن عبد الغني الأسدي رويترز قبل الشروع في جولة في مناطق استعادتها القوات العراقية مؤخرا إن معركة استعادة الجانب الغربي من الموصل والذي لا يزال تحت سيطرة الجماعة المتشددة لن تكون أكثر صعوبة من تلك التي دارت في الجانب الشرقي .
وصعد الأسدي خلال الجولة إلى الدور العلوي من مسجد ضخم لم يتم الانتهاء من بنائه وشخص ببصره صوب الجانب الغربي من المدينة الواقعة في شمال العراق والتي يقسمها نهر دجلة إلى شطرين. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب الذي يرأسه الأسدي أمس الأربعاء أن القوات الحكومية أخضعت لسيطرتها الشطر الشرقي من الموصل بالكامل تقريبا. وقال في رد على سؤال بشأن الموعد الذي يتوقعه لبدء عملية اقتحام الجانب الغربي للموصل «إن شاء لله في هذه الأيام سيتم عقد اجتماع موسع تحضره كل القيادات والتشكيلات المعينة بعملية التحرير.» وأضاف دون قائلا دون أن يذكر تفاصيل «ما راح يكون أصعب من الذي شفناه (رأيناه). أغلبية قادتهم قبروا بالساحل الأيسر.»
ومنذ أواخر 2015 تمكنت القوات الحكومية بدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من انتزاع السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي الواقعة في شمال العراق وغربه من الدولة الإسلامية التي كانت قد اجتاحتها في هجوم مباغت في 2014.
وأشارت بيانات عسكرية في بغداد إلى أن القوات النظامية بالجيش العراقي استعادت اليوم الخميس فندق نينوى أوبروي وما تعرف بمنطقة «القصور» على الضفة الشرقية لدجلة وتلكيف وهي بلدة صغيرة تقع إلى الشمال مباشرة.
وجاء في أحد البيانات أن الجيش لا يزال يقاتل المتشددين في العربي آخر حي لا يزال تحت سيطرتهم شرقي النهر.وقال بريت مكجورك المبعوث الأمريكي إلى التحالف إن أكثر من 50 مركبة مائية تستخدمها داعش لتوصيل الإمدادات إلى وحداتها شرقي النهر دمرت في ضربات جوية.وقال الأسدي «إن شاء الله سيكون هناك إعلان في الأيام القليلة المقبلة بأن الضفة الشرقية باتت تحت السيطرة.»وشاهد مراسل لرويترز قوات من الجيش تنتشر في المنطقة المجاورة للنهر بينما دوت أصوات قذائف المورتر وأسلحة نارية على مسافة أبعد نحو الشمال.
وفي أحد الشوارع التي استعادتها القوات العراقية من داعش في الآونة الأخيرة أعاد رجال بناء جدار نُسف في انفجار سيارة ملغومة قبل بضعة أيام.