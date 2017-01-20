العراق يستدعي سفيره في البرتغال بعد قضية اعتداء نجليه على مراهق

– January 20, 2017

لشبونة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البرتغالي‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬استدعى‭ ‬سفيره‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭ ‬سعد‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬ورفض‭ ‬نزع‭ ‬الحصانة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬عن‭ ‬نجليه‭ ‬اللذين‭ ‬يشتبه‭ ‬بانهما‭ ‬قاما‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬مراهق‭ ‬بالضرب‭. ‬وقال‭ ‬أوغوستو‭ ‬سانتوس‭ ‬سيلفا‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭ ‬إن‭ ‬البرتغال‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬شخصا‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬به،‭ ‬بل‭ ‬قامت‭ ‬بلاده‭ ‬باستدعائه‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الدعوات‭ ‬المتكررة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬البرتغال‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬تعتبر‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬كافية‭ ‬تبرر‭ ‬نزع‭ ‬الحصانة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬عن‭ ‬نجلي‭ ‬السفير‭ ‬وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬عزمها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الاجراء‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬التحقيق،‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬الشقيقين‭ ‬اعتديا‭ ‬على‭ ‬فتى‭ ‬برتغالي‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬هو‭ ‬روبين‭ ‬كافاكو‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬في‭ ‬بونتي‭ ‬دو‭ ‬سور‭ ‬بوسط‭ ‬البرتغال‭. ‬وفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬بدون‭ ‬توقيف‭ ‬نجلي‭ ‬السفير‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬العمر‭. ‬وطلب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬الأربعاء‭ ‬مجددا‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬عن‭ ‬الشقيقين،‭ ‬معتبرا‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬ضروري‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬استجوابهما‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬تحقيق‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الشروع‭ ‬في‭ ‬القتل‮»‬‭. ‬وأمضى‭ ‬الفتى‭ ‬البرتغالي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬وكسور‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬جسمه،‭ ‬اسبوعا‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬العناية‭ ‬الفائقة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬

وكانت‭ ‬عائلة‭ ‬روبين‭ ‬توصلت‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬خارج‭ ‬اطار‭ ‬المحكمة‭ ‬يقضي‭ ‬بتقديم‭ ‬تعويض‭ ‬قيمته‭ ‬اربعين‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬مبلغ‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬تم‭ ‬دفعه‭ ‬لتغطية‭ ‬النفقات‭ ‬الطبية‭.‬

وكان‭ ‬نجلا‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬اعربا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬اجراها‭ ‬معهما‭ ‬تلفزيون‭ ‬برتغالي‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬عن‭ ‬استعدادهما‭ ‬لتحمل‭ ‬عواقب‭ ‬تصرفهما‭ ‬مؤكدين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬انهما‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬وأنهما‭ ‬تعرضا‭ ‬لاعتداء‭ ‬بأيدي‭ ‬خمسة‭ ‬او‭ ‬ستة‭ ‬شبان‭ ‬بينهم‭ ‬روبين‭.‬

وكان‭ ‬احدهما‭ ‬رضا‭ ‬علي‭ ‬أقر‭ ‬بأنه‭ ‬وجه‭ ‬‮«‬لكمات‮»‬‭ ‬و»ركلات‮»‬‭ ‬الى‭ ‬روبين‭ ‬كافاكو‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬ملقى‭ ‬على‭ ‬الارض‭.‬