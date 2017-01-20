محامي أبو تريكة لـ (الزمان): موقفنا سليم قانونياً

– January 20, 2017

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكد‭ ‬محمد‭ ‬عثمان‭ ‬محامي‭ ‬اللاعب‭ ‬المصري‭ ‬الشهير‭ ‬ابو‭ ‬تريكة‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬موقف‭ ‬اللاعب‭ ‬سليم‭ ‬قانونيا‭ ‬لانه‭ ‬لم‭ ‬يرتكب‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬استدعاؤه‭ ‬امام‭ ‬اية‭ ‬جهة‭ ‬قضائية‭ ‬لمواجهته‭ ‬بأى‭ ‬اتهامات‭ . ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬موكله‭ ‬لم‭ ‬يذهب‭ ‬لاعتصام‭ ‬رابعة‭ . ‬اما‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬فهو‭ ‬حق‭ ‬قانونى‭ ‬،كما‭ ‬ان‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬امواله‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬يعصف‭ ‬بدولة‭ ‬القانون‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اعرب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬ابوتريكة‭ ‬فى‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬اليه‭ ‬مؤكدين‭ ‬ان‭ ‬اللاعب‭ ‬اتسم‭ ‬فى‭ ‬سلوكه‭ ‬بالتسامح‭ ‬ومساعدة‭ ‬الفقراء‭ ‬وطالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحقوقيين‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬باطلاع‭ ‬الرأى‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬اسباب‭ ‬الحكم‭ ‬واعتبروه‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الخصومة‭ ‬السياسية‭ . ‬وقال‭ ‬جورج‭ ‬اسحاق‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬بالمجلس‭ ‬القومى‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬صدر‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬المتهمين‭ ‬انفسهم‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬وبالتالى‭ ‬فان‭ ‬الحكم‭ ‬يحكى‭ ‬مواجهته‭ ‬بالطعون‭ ‬،‭ ‬واعتبر‭ ‬حافظ‭ ‬ابو‭ ‬سعده‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬المصرية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬يعد‭ ‬خصومة‭ ‬سياسية‭ .‬

وأضاف‭ ‬بان‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬اقناع‭ ‬الاعلام‭ ‬الدولى‭ ‬بتهم‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬اقتصاديين‭ ‬وتجاريين‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬أشخاص‭ ‬معروفيين‭ ‬كابو‭ ‬تريكة‭ ‬وتابع‭ ‬بالقول‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬المنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬اداة‭ ‬خطيرة‭ ‬فى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الخصوم‭ ‬السياسيين