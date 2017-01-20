محامي أبو تريكة لـ (الزمان): موقفنا سليم قانونياً
القاهرة – مصطفى عمارة
اكد محمد عثمان محامي اللاعب المصري الشهير ابو تريكة فى تصريحات خاصة للزمان ان موقف اللاعب سليم قانونيا لانه لم يرتكب مخالفة للقانون ولم يتم استدعاؤه امام اية جهة قضائية لمواجهته بأى اتهامات . وأضاف ان موكله لم يذهب لاعتصام رابعة . اما موقفه من انتخابات عام 2012 فهو حق قانونى ،كما ان التحفظ على امواله استنادا الى تحريات الشرطة يعصف بدولة القانون ، فيما اعرب عدد من اللاعبين تضامنهم مع ابوتريكة فى التهم الموجهة اليه مؤكدين ان اللاعب اتسم فى سلوكه بالتسامح ومساعدة الفقراء وطالب عدد من الحقوقيين محكمة الجنايات باطلاع الرأى العام على اسباب الحكم واعتبروه نوعا من الخصومة السياسية . وقال جورج اسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الانسان ان الحكم صدر دون علم المتهمين انفسهم بالمخالفة للقانون وبالتالى فان الحكم يحكى مواجهته بالطعون ، واعتبر حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان الحكم يعد خصومة سياسية .
وأضاف بان هناك مشكلة كبيرة فى اقناع الاعلام الدولى بتهم موجهة الى اقتصاديين وتجاريين فى ظل وجود أشخاص معروفيين كابو تريكة وتابع بالقول ان قرار المنع من السفر اداة خطيرة فى التعامل مع الخصوم السياسيين