مسؤول تركي:المطالبة برحيل الأسد أمر غير واقعي

– January 20, 2017

مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬جنود‭ ‬أتراك‭ ‬في‭ ‬الباب‭ ‬وأربعين‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬قرب‭ ‬حلب

دافوس‭ – ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعتبر‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬محمد‭ ‬شيمشك‭ ‬الجمعة‭ ‬انه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬‮«‬غير‭ ‬الواقعي‮»‬‭ ‬ان‭ ‬تصر‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬الذي‭ ‬ظلت‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬تطالب‭ ‬برحيله‭. ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬جنود‭ ‬اتراك‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بالسيارة‭ ‬المفخخة‭ ‬نفذه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الباب،‭ ‬معقل‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬شمالسوريا‭ ‬كما‭ ‬افادت‭ ‬الجمعة‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬دوغان‭. ‬واوضحت‭ ‬دوغان‭ ‬ان‭ ‬تسعة‭ ‬جنود‭ ‬اصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬وادخلوا‭ ‬المستشفى‭ ‬وذلك‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬اركان‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭. ‬وياتي‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬فيما‭ ‬تحاول‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬انقرة‭ ‬منذ‭ ‬اسبوعين‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الباب‭ ‬رغم‭ ‬الخسائر‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بها‭. ‬وقال‭ ‬شيمشك‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مخصصة‭ ‬لسوريا‭ ‬والعراق‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬براغماتيين،‭ ‬واقعيين‭. ‬الوضع‭ ‬تغير‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتركيا‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بوسعها‭ ‬ان‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬تسوية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاسد‭. ‬

هذا‭ ‬غير‭ ‬واقعي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬شيمشك‭ ‬‮«‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بموقفنا‭ ‬من‭ ‬الاسد،‭ ‬نعتقد‭ ‬ان‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬والمآسي‭ ‬بوضوح‭… ‬يتحمل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الاسد‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭. ‬اقرت‭ ‬تركيا‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬بان‭ ‬الاسد‭ ‬طرف‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لكنها‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يقول‭ ‬فيها‭ ‬مسؤول‭ ‬تركي‭ ‬كبير‭ ‬صراحة‭ ‬انه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواقعي‭ ‬الاصرار‭ ‬على‭ ‬المطالبة‭ ‬برحيل‭ ‬الاسد‭. ‬وقال‭ ‬شيمشك‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬استانا‭ ‬‮«‬منطلقا‮»‬‭ ‬لعملية‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬انهاء‭ ‬النزاع‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬توقف‭ ‬القتال‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬الآن،‭ ‬الأمر‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬لانه‭ ‬بداية‭ ‬لشيء‭ ‬آخر‭. ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الحالي‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ننتقل‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬امور‭ ‬اخرى،‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬النزاع‮»‬‭.‬

الى‭ ‬ذلك‭ ‬قتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬نفذتها‭ ‬طائرات‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬هويتها‭ ‬فيمحافظة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬روسية‭ ‬او‭ ‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬معسكرا‭ ‬لجبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬في‭ ‬جبل‭ ‬الشيخ‭ ‬سليمان‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الغربي‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬اكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬الجبهة‮»‬‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬سوريا‭ ‬،دمر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬اثارا‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تدمر‭ ‬الاثرية‭ ‬والمدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬للبشرية‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬التي‭ ‬وصفت‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬بـانه‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬جبهة‭ ‬اخرى،‭ ‬قتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬نفذتها‭ ‬طائرات‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬هويتها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الاثار‭ ‬والمتاحف‭ ‬السورية‭ ‬مأمون‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الجمعة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬دمر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬كما‭ ‬تلقينا‭ ‬من‭ ‬اخبار‭ ‬منذ‭ ‬عشرة‭ ‬ايام‭ ‬التترابيلون‭ ‬الاثري‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬16‭ ‬عمودا‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬كما‭ ‬اظهرت‭ ‬صور‭ ‬اقمار‭ ‬اصطناعية‭ ‬حصلنا‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬اضرارا‭ ‬لحقت‭ ‬في‭ ‬واجهة‭ ‬المسرح‭ ‬الروماني‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التترابيلون‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬16‭ ‬عمودا‭ ‬اثريا‭ ‬بينها‭ ‬واحد‭ ‬اصلي‭ ‬و15‭ ‬اعيد‭ ‬بناؤها‭ ‬وتتضمن‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬الاعمدة‭ ‬الاصلية‮»‬‭.‬

وشجبت‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭) ‬ايرينا‭ ‬بوكوفا‭ ‬اعمال‭ ‬التدمير‭ ‬الجديدة،‭ ‬ووصفتها‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬وخسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‭ ‬وللانسانية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬موسكو،‭ ‬قال‭ ‬ديمتري‭ ‬بسكوف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يحدث‭ (‬في‭ ‬تدمر‭) ‬هو‭ ‬مأساة‭ ‬حقيقية‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬والتاريخي‭. ‬الارهابيون‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬اعمالهم‭ ‬الهمجية‮»‬‭.‬