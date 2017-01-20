مسؤول تركي:المطالبة برحيل الأسد أمر غير واقعي
مقتل خمسة جنود أتراك في الباب وأربعين من فتح الشام قرب حلب
دافوس – أ ف ب – اسطنبول – الزمان
اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك الجمعة انه سيكون من «غير الواقعي» ان تصر تركيا على حل النزاع في سوريا من دون الرئيس بشار الاسد الذي ظلت لفترة طويلة تطالب برحيله. فيما قتل خمسة جنود اتراك على الاقل في هجوم بالسيارة المفخخة نفذه تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الباب، معقل الجهاديين في شمالسوريا كما افادت الجمعة وكالة الانباء دوغان. واوضحت دوغان ان تسعة جنود اصيبوا بجروح وادخلوا المستشفى وذلك نقلا عن هيئة اركان الجيش التركي. وياتي هذا الهجوم فيما تحاول فصائل المعارضة المدعومة من انقرة منذ اسبوعين السيطرة على الباب رغم الخسائر الكبرى التي لحقت بها. وقال شيمشك خلال جلسة مخصصة لسوريا والعراق في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس في سويسرا، «علينا ان نكون براغماتيين، واقعيين. الوضع تغير على الارض بدرجة كبيرة وتركيا لم يعد بوسعها ان تصر على تسوية من دون الاسد.
هذا غير واقعي». وقال شيمشك «في ما يتعلق بموقفنا من الاسد، نعتقد ان معاناة الشعب السوري والمآسي بوضوح… يتحمل مسؤوليتها الاسد بشكل كامل». اقرت تركيا السنة الماضية بان الاسد طرف فاعل في سوريا لكنها المرة الاولى التي يقول فيها مسؤول تركي كبير صراحة انه سيكون من غير الواقعي الاصرار على المطالبة برحيل الاسد. وقال شيمشك في دافوس انه لا بد ان تكون استانا «منطلقا» لعملية تؤدي الى انهاء النزاع. واضاف «توقف القتال على الاقل الآن، الأمر مهم جدا لانه بداية لشيء آخر. يجب ان نحرص على تحويل وقف اطلاق النار الحالي الى وقف دائم لاطلاق النار في البداية، ومن ثم ننتقل للحديث عن امور اخرى، عن حل النزاع».
الى ذلك قتل اكثر من 40 عنصرا من جبهة فتح الشام ليل الخميس في غارات نفذتها طائرات لم تحدد هويتها فيمحافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «استهدفت طائرات حربية لم يعرف ما اذا كانت روسية او تابعة للتحالف الدولي ليل الخميس معسكرا لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في جبل الشيخ سليمان في ريف حلب الغربي»، ما اسفر عن مقتل «اكثر من 40 عنصرا من الجبهة».
وفي سوريا ،دمر تنظيم داعش اثارا جديدة في مدينة تدمر الاثرية والمدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التابعة لمنظمة اليونسكو التي وصفت ما حصل بـانه «جريمة حرب».
وعلى جبهة اخرى، قتل اكثر من 40 عنصرا من جبهة فتح الشام ليل الخميس في غارات نفذتها طائرات لم تحدد هويتها في محافظة حلب في شمال البلاد.
وقال مدير عام الاثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم الجمعة لوكالة فرانس برس «دمر تنظيم الدولة الاسلامية كما تلقينا من اخبار منذ عشرة ايام التترابيلون الاثري وهو عبارة عن 16 عمودا».
واضاف «كما اظهرت صور اقمار اصطناعية حصلنا عليها من جامعة بوسطن اضرارا لحقت في واجهة المسرح الروماني».
واوضح عبد الكريم ان «التترابيلون عبارة عن 16 عمودا اثريا بينها واحد اصلي و15 اعيد بناؤها وتتضمن اجزاء من الاعمدة الاصلية».
وشجبت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ايرينا بوكوفا اعمال التدمير الجديدة، ووصفتها بانها «جريمة حرب وخسارة كبيرة للشعب السوري وللانسانية».
وفي موسكو، قال ديمتري بسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان «ما يحدث (في تدمر) هو مأساة حقيقية من وجهة نظر التراث الثقافي والتاريخي. الارهابيون مستمرون في اعمالهم الهمجية».