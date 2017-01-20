الخارجية المصرية لـ (لزمان): دول الجوار ستبحث عقبات اتفاق الصخيرات
القاهرة – مصطفى عمارة
بنغازي – الزمان
اكد احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية ل (الزمان )ان اجتماع دول الجوار الليبى والذى سوف يعقد اليوم السبت فى القاهرة سوف يبحث سبل مساعدة ليبيا فى تجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق الصخيرات. وعن دعم مصر لقائد الجيش الليبى خليفة حفتر قال ابو زيد ان حفتر يقوم بدور فعال وجهد كبير فى مكافحة الارهاب واتفاق الصخيرات يتضمن شقا خاصا بالجيش الوطنى الليبى ووضعيته . فيما اكد مصدر دبلوماسى رفيع المستوى ل (الزمان) ان مصر تتوقع تفاعل مجلس النواب الليبى مع نتائج الاجتماعات التى تجرى فى القاهرة واضاف المصدر ان مصر اكدت لكافة الاطراف انها ترفض الغاء اتفاقية الصخيرات باعتبارها اساس الحل وان اهم بالنسبة لمصر تعزيز فكرة الدولة . فى السياق ذاته اكد المستشار الاعلامي لحكومة الانقاذ الوطنى الليبية خالد الطيب ان رئيس حكومة الانقاذ الوطنى خليفة العويل يتطلع لزيارة القاهرة اذا وجهت له الدعوة ، واضاف ان حكومة الانقاذ الوطنى بعد استعادتها للعديد من وزارتها فى طرابلس من حكومة المجلس الرئاسى للوفاق ستخوض صراعاً كبيراً مع ممثلى لجنة الحوار من اجل الوصول الى حكومة وحدة وطنية بدلا من حكومة المجلس الرئاسى ،لان ممثلى الحوار اتفقوا على تنحية فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى ونوابه التسعة وتم تسمية العارف النابض سفير ليبيا السابق لدى الامارات بديلا للسراج على ان يكون له نائبان بدلاً من 9 نواب.
فيماأفادت مصادر طبية وأمنية ان 12 شخصا، بينهم وزير الداخلية الليبي السابق، أصيبوا بجروح الجمعة حينما انفجرت سيارة مفخخة قرب مسجد في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
وقالت المتحدثة باسم مستشفى الجلاء، فاديا البرغثي، ان بين الجرحى شخصين حالتهما حرجة هما عاشور شويل وابنه. وشغل شويل منصب وزير الداخلية في حكومة علي زيدان بين عامي 2012 و2014.
وقال مصدر امني في بنغازي ان الانفجار وقع بفعل سيارة مفخخة كانت واقفة بجانب جامع ابو هريرة في حي الماجوري وسط المدينة.