الخارجية المصرية لـ (لزمان): دول الجوار ستبحث عقبات اتفاق الصخيرات

– January 20, 2017

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

بنغازي‭ – ‬الزمان‭ ‬

اكد‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمى‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭ )‬ان‭ ‬اجتماع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬الليبى‭ ‬والذى‭ ‬سوف‭ ‬يعقد‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬سوف‭ ‬يبحث‭ ‬سبل‭ ‬مساعدة‭ ‬ليبيا‭ ‬فى‭ ‬تجاوز‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الصخيرات‭. ‬وعن‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬لقائد‭ ‬الجيش‭ ‬الليبى‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬قال‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬ان‭ ‬حفتر‭ ‬يقوم‭ ‬بدور‭ ‬فعال‭ ‬وجهد‭ ‬كبير‭ ‬فى‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬واتفاق‭ ‬الصخيرات‭ ‬يتضمن‭ ‬شقا‭ ‬خاصا‭ ‬بالجيش‭ ‬الوطنى‭ ‬الليبى‭ ‬ووضعيته‭ . ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تتوقع‭ ‬تفاعل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبى‭ ‬مع‭ ‬نتائج‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التى‭ ‬تجرى‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬اكدت‭ ‬لكافة‭ ‬الاطراف‭ ‬انها‭ ‬ترفض‭ ‬الغاء‭ ‬اتفاقية‭ ‬الصخيرات‭ ‬باعتبارها‭ ‬اساس‭ ‬الحل‭ ‬وان‭ ‬اهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمصر‭ ‬تعزيز‭ ‬فكرة‭ ‬الدولة‭ .‬‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬المستشار‭ ‬الاعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الانقاذ‭ ‬الوطنى‭ ‬الليبية‭ ‬خالد‭ ‬الطيب‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬الانقاذ‭ ‬الوطنى‭ ‬خليفة‭ ‬العويل‭ ‬يتطلع‭ ‬لزيارة‭ ‬القاهرة‭ ‬اذا‭ ‬وجهت‭ ‬له‭ ‬الدعوة‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬حكومة‭ ‬الانقاذ‭ ‬الوطنى‭ ‬بعد‭ ‬استعادتها‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬وزارتها‭ ‬فى‭ ‬طرابلس‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسى‭ ‬للوفاق‭ ‬ستخوض‭ ‬صراعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬مع‭ ‬ممثلى‭ ‬لجنة‭ ‬الحوار‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬حكومة‭ ‬وحدة‭ ‬وطنية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسى‭ ‬،لان‭ ‬ممثلى‭ ‬الحوار‭ ‬اتفقوا‭ ‬على‭ ‬تنحية‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسى‭ ‬ونوابه‭ ‬التسعة‭ ‬وتم‭ ‬تسمية‭ ‬العارف‭ ‬النابض‭ ‬سفير‭ ‬ليبيا‭ ‬السابق‭ ‬لدى‭ ‬الامارات‭ ‬بديلا‭ ‬للسراج‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬نائبان‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬نواب‭.‬

فيماأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬وأمنية‭ ‬ان‭ ‬12‭ ‬شخصا،‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الليبي‭ ‬السابق،‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬الجمعة‭ ‬حينما‭ ‬انفجرت‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬قرب‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بنغازي‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬مستشفى‭ ‬الجلاء،‭ ‬فاديا‭ ‬البرغثي،‭ ‬ان‭ ‬بين‭ ‬الجرحى‭ ‬شخصين‭ ‬حالتهما‭ ‬حرجة‭ ‬هما‭ ‬عاشور‭ ‬شويل‭ ‬وابنه‭. ‬وشغل‭ ‬شويل‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬علي‭ ‬زيدان‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2012‭ ‬و2014‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬في‭ ‬بنغازي‭ ‬ان‭ ‬الانفجار‭ ‬وقع‭ ‬بفعل‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬كانت‭ ‬واقفة‭ ‬بجانب‭ ‬جامع‭ ‬ابو‭ ‬هريرة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الماجوري‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭.‬