– January 20, 2017

اربيل : اصابة 5 اشخاص بنزاع مسلح بين اسرتين

اربيل _ الزمان

اكد مصدر أمني بمحافظة أربيل أن خمسة أشخاص إصيبوا بنزاع مسلح بين اسرتين في المحافظة، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية إعتقلت أربعة اشخاص على خلفية الحادثة. وقال المصدر في تصريح امس إن (مواجهات مسلحة اندلعت بين أسرتين في منطقة كوية التابعة لمحافظة أربيل على خلفية مشكلة إجتماعية) ، مبيناً أن (المواجهات أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص من الجانبين وتم نقل المصابين الى مستشفيات أربيل والسليمانية لتلقي العلاج) ، لافتاً الى أن (الأجهزة الأمنية إعتقلت أربعة أشخاص على خلفية الحادث) .