– January 20, 2017

اليعقوبي يقدم مقترحات لتعديل قانون الانتخابات بضمان التمثيل الحقيقي

بغداد _ محمد الصالحي

قدم المرجع الديني محمد اليعقوبي مقترحات لتعديل قانون الانتخابات . وقال اليعقوبي في بيان امس ان (لديه عدة اطروحات بشان تعديل قانون الانتخابات وتشخيص الخلل الموجود في القانون المعمول به وأثره على العملية السياسية) ، مبينا ان (هناك مطالبات سابقة بتعديل القانون ليضمن تمثيلاً حقيقياً للمواطنين ويجعل الفائزين مسؤولين امام الجماهير التي انتخبتهم وليس أمام رؤساء الكتل). واضاف اليعقوبي ان (المقترحات الجديدة تلخصت ان يبقى الترشيح ضمن قوائم وعد المحافظة الواحدة دائرة واحدة ثم ترتيب أصوات المرشحين في كل قائمة تنازلياً وتمنح المقاعد للأعلى أصواتا في مجموع المرشحين بغّض النظر عن القوائم وبذلك نحّجم هيمنة و تسلط رؤساء الكيانات السياسية ولا يستطيع الرمز أو رئيس الكتلة الكبيرة ان يصعد من حصل على أصوات قليلة بأصوات القائمة و يبقيه تابعا له، بل يصعد من انتخبته الجماهير) ، متابعا ان (إبقاء نظام القوائم والدائرة الواحدة لكل محافظة وعدم العمل بنظام الانتخاب الفردي المباشر من المواطنين وتعّدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بحسب عدد المقاعد المخصصة لها فهو لدفع الإشكال الذي يرد على نظام الانتخاب الفردي لأنه يؤدي الى فوضى واسعة في عدد المرشحين)، مبينا ان (هذا النظام من شانه في كل حي من احياء المدينة ان يجد عشرات المرشحين حيث يأمل الكل بالفوز وفق النظام الفردي مما يربك عمل المفوضية والمواطنين الناخبين، ويمكن أن نصير لاحقا الى الترشيح الفردي و إلغاء القوائم و العمل على تقسيم المحافظة الواحدة الى عدة دوائر انتخابية بعدد المقاعد المخصصة لها).