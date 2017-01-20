– January 20, 2017

محافظ بغداد يعتزم الطعن بقرار اقالته

بغداد _ داليا احمد

اعلن محافظ بغداد المقال علي التميمي عن عزمه الطعن لدى القضاء بقرار إقالته من منصبه ، عادا استجوابه داخل مجلس محافظة بغداد سياسيا، مؤكدا عدم تسجيل أي خرق مالي ضده خلال الجلسة. وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي امس إن (استجوابي كان سياسيا ولدي أكثر من دليل) ، لافتا إلى (أنني عرضت وثيقتين تثبتان أن كل المناقصات والإحالات تمت بعلم المستجوب عطوان العطواني استنادا إلى توجيهات مجلس المحافظة، وأتحداه أن يظهر دليلا يثبت غير ذلك) . وأضاف التميمي (أجبت على جميع الأسئلة وفندتها وأحرجت المستجوب ) ، مشيرا إلى أن (مبنى الجوازات وفرنا فيه مليارين، لم يثبتوا أي خرق مالي ضدي في الجلسة) . وأكد التميمي (أننا نحترم القانون وسنسلك الطرق القانونية ونلجأ للطعن بقرار الإقالة)، مبينا (أنني سأمارس عملي كمحافظ طيلة الأيام المقبلة كتصريف أعمال). وكان عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي قد أعلن عن (تصويت المجلس على إقالة التميمي بـالأغلبية البسيطة) ، مشيرا إلى (انسحاب أعضاء كتلتي المواطن والأحرار وأعضاء مستقلين من جلسة التصويت على الإقالة).