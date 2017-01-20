– January 20, 2017

برلماني يدعو الى منح قطع اراض لمقاتلي معركة الموصل

بغداد _ تمارا عبد الرزاق

طالب النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري مجلس الوزراء بإصدار قرار لتكريم المشاركين بتحرير المحافظة من سيطرة تنظيم داعش، داعيا إلى منح قطع أراضٍ لذوي الضحايا والقادة والآمرين. وقال الجبوري في بيان امس (مع تواصل الانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات العراقية البطلة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها على عصابة داعش الإجرامية لتحرير الموصل ننحني خجلا أمام القامات العالية من القادة والآمرين والضباط وكافة المقاتلين وخاصة الشهداء الذين رّوت دمائهم الزكية تراب نينوى لتطهيرها من دنس الدواعش الأشرار). وطالب الجبوري (مجلس الوزراء بإصدار قرار لتكريم الشهداء والأبطال الذين شاركوا بتحرير المحافظة بمختلف التشكيلات والقطعات نظرا لموقفهم البطولي والشجاعة الفائقة التي أبدوها أولئك الغيارى) ، مؤكدا (ضرورة أن يتضمن التكريم منح قطع أراضٍ لذوي الشهداء والقادة والآمرين في المدينة وإعادة تسمية الشوارع باسم الشهداء والقادة والأبطال الذين كان لهم الدور الأساسي في تحرير المدينة) .