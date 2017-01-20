– January 20, 2017

جنرال امريكي يؤكد للعبادي دعم وتسليح القوات العراقية

بغداد _ قصي منذر

اكد قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل التزام بلاده بدعم العراق وتدريب وتسليح قواته. وقال بيان امس ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل فوتيل وبحثا سير معركة الموصل والانتصارات الكبيرة المتحققة وتدريب وتسليح القوات العراقية) . وأضاف البيان أن (فوتيل قدم التهنئة بالانتصارات المتحققة والتقدم الكبير في قدرات القوات العراقية) . واكد فوتيل (التزام الولايات المتحدة الامريكية والتحالف الدولي بدعم العراق في محاربة الارهاب وتدريب وتسليح قواته) . الى ذلك هنأت الجمهورية المصرية ، العراق بالإنتصارات المتحققة على تنظيم داعش ، مؤكدة سعيها لمزيد من التعاون بين البلدين. وقال البيان إن (العبادي إستقبل السفير المصري في العراق أحمد حسن درويش بمناسبة إنتهاء مهام عمله وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين إضافة الى الحرب ضد الإرهاب) . ونقل البيان عن درويش تأكيده (موقف بلاده الداعم للعراق في محاربة الارهاب وتهنئة القيادة المصرية بالإنتصارات المتحققة ضد عصابات داعش الارهابية)، مشيرا الى (سعي مصر لـمزيد من التعاون مع العراق).