– January 20, 2017

كردستان تعرب عن استعدادها لاجراء حوار جدي مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة

اربيل _ الزمان

اكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني استعداد الإقليم لإجراء حوار جدي مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة ، داعيا إلى إجراء حوار سياسي بين جميع المكونات . ونقل بيان امس عن البارزاني خلال استقبال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوبيش تاكيده (استعداد حكومة الإقليم لإجراء حوار جدي ومباشر مع الحكومة الاتحادية لمعالجة كافة المشاكل العالقة خصوصا المتعلقة بالموازنة والمصادر الطبيعية) ، مشيرا الى (أهمية إجراء حوار سياسي بين جميع المكونات العراقية لحل المشاكل التي ظهرت بسبب سياسة الحكومة السابقة) . واوضح البيان أن (الجانبين بحثا التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش في مواجهة الإرهاب ودور الإقليم في إيواء النازحين) . وشدد كوبيش على (ضرورة تطوير التنسيق بين بغداد وأربيل وان يحاول الجانبان بجدية أكثر للتعاون) ، مبديا (استعداد ممثلية الامم المتحدة لتقديم المساعدة) . الى ذلك اعرب النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويز عن أمله أن تسهم التسوية السياسية بتقليل الفجوة بين بغداد واربيل ، مؤكداً ضرورة اشراك جميع الدول الأقليمية بها لتأثير تلك الدول بشكل مباشر على العراق . وقال شاويز في تصريح امس (نأمل من وثيقة التسوية السياسية تقليل الفجوة بين بغداد واربيل في جميع الاصعدة)، مشيراً الى أن (هذه التسوية تحتاج الى الدقة بشكل اكثر والى مزيد من الوقت للنقاش بين الاحزاب وتبادل الاراء ووجهات النظر) . وأضاف شاويز (في المراحل الأخرى تحتاج التسوية الى انعقاد مؤتمر وطني على صعيد رؤساء الكتل والاحزاب في العراق وكردستان وبمشاركة الامم المتحدة) ، مؤكداَ (ضرورة مشاركة الدول الإقليمة مثل إيران وتركيا والسعودية وسوريا والاردن ضمن مشوع التسوية، لأن هذه الدول لديها تأثير مباشر على العراق بشكل واضح على الصعيد السياسي والامني والاجتماعي) .