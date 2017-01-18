التحالف الدولي يشن للمرة الاولى غارات في شمال سوريا دعماً للعملية التركية

– January 18, 2017

واشنطن‭ – ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انه‭ ‬شن‭ ‬مؤخرا،‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى،‭ ‬اربع‭ ‬غارات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬دعما‭ ‬للعملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬تركيا‭ ‬لاستعادة‭ ‬مدينة‭ ‬الباب‭ ‬من‭ ‬ايدي‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬توعد‭ ‬تركيا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ . ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يعلن‭ ‬فيها‭ ‬التحالف‭ ‬عن‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬عسكرية‭ ‬دعما‭ ‬للعملية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬اعرب‭ ‬عن‭ ‬تأييده‭ ‬لانقره‭ ‬عندما‭ ‬شنت‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬الفائت‭.‬

وقال‭ ‬الكولونيل‭ ‬جون‭ ‬دوريان‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬رصدنا‭ ‬اهدافا‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬الباب‭ ‬‮«‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ (..) ‬ونحن‭ ‬نتوقع‭ ‬مواصلة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الغارات‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬شن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬اربع‭ ‬غارات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الباب‭.‬

ولكن‭ ‬المتحدث‭ ‬لم‭ ‬يفسر‭ ‬لماذا‭ ‬بدأ‭ ‬التحالف‭ ‬بشن‭ ‬غارات‭ ‬اسنادا‭ ‬للقوات‭ ‬التركية‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬امتناع،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مطالبة‭ ‬انقرة‭ ‬المتكررة‭ ‬له‭ ‬بشن‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬اسنادا‭ ‬لقواتها‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وفي‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬اكدت‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬اغلاق‭ ‬قاعدة‭ ‬انجرليك‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬لضرب‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬انقرة‭ ‬وواشنطن‭ ‬الحليفتين‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭.‬

وتشارك‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتسمح‭ ‬للطائرات‭ ‬الغربية‭ ‬باستخدام‭ ‬قاعدة‭ ‬انجرليك‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬لانطلاق‭ ‬عملياتها‭.‬

واتى‭ ‬تهديد‭ ‬تركيا‭ ‬باغلاق‭ ‬قاعدتها‭ ‬الجوية‭ ‬امام‭ ‬طيران‭ ‬التحالف‭ ‬غداة‭ ‬تصريح‭ ‬وزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬ان‭ ‬انقرة‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬اي‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬لانتزاع‭ ‬مدينة‭ ‬الباب‭ ‬من‭ ‬ايدي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬شهدت‭ ‬قتالا‭ ‬عنيفا‭.‬