معارك الموصل تنحسر في الغابات والرشيدية معبر داعش للهروب
قائد مكافحة الارهاب يكشف أعداد قتلى التنظيم الارهابي
برطلة – الموصل – الزمان
اعلن قائد قوات مكافحة الارهاب العراقية الاربعاء ان القوات العراقية باتت تسيطر على الجانب الشرقي من مدينة الموصل الذي استعادته من قبضة تنظيم داعش. فيما انسحبت بقايا داعش الى ضاحية الرشيدية. لكن عمليات التعقب والتمشيط لا تزال في الاحياء المحررة حديثاً . وحققت قوات النخبة العراقية خلال الايام الماضية تقدما مكنها من السيطرة على عدد من احياء الجانب الشرقي في الموصل في اطار عملية واسعة لاستعادة السيطرة على المدينة التي تعد اخر اكبر معاقل داعش في العراق. واعلن الفريق طالب شغاتي خلال مؤتمر صحافي في بلدة برطلة الواقعة الى الشرق من الموصل «تحرير (…) الضفة الشرقية» من نهر دجلة الذي يقسم مدينة الموصل الى شطرين. لكن الفريق شغاتي اشار في الوقت نفسه الى انه فيما باتت الضفة الشرقية تحت سيطرة القوات الحكومية، ما زال هناك عمل ينبغي القيام به لتظهير الاحياء الشرقية من فلول داعش. واوضح «يجري الانتهاء من الخطوط والمناطق المهمة (…) لا يوجد سوى القليل المتبقي في الشمال». وبين شغاتي خلال مؤتمر صحفي امس ان «القوات الأمنية تمكنت بشكل سريع من فرض الهيمنة على الساحل الايسر للموصل بشكل ملفت ولم يسبق له مثيل في المعارك»، مشيرا الى ان «قوات جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من صد اكثر من 300 سيارة ملغومة وعدد كبير من الانتحاريين، فضلا عن ابتكار اساليب جديدة، الا أن الارادة القوية والشجاعة لمقاتلينا جعلتهم يواجهون الموت بصبر وايمان قوي لان الدفاععن حماية ارض العراق واجب مقدس».
واضاف ان «ابطال قادة مكافحة الارهاب اثبتوا للعالم ان لديهم قدرات كبيرة اذهلت العالم ولهم الاثر الكبير في الحسم، وانهم تمكنوا خلال ثلاثة اشهر من السيطرة على الاحياء الموجودة في الساحل الايسر»، لافتا الى ان «هناك دروسا برزت في هذه المواجهات منها تطبيق حقوق الانسان في التعامل مع المدنيين» . وأوضح ان «الارقام الدقيقة لحصيلة قتلى داعش الارهابي في المحور الشرقي هي 3300 قتيل»، مبينا ان «الساحل الايسر من الموصل بخطوطه المهمة قد انتهى فضلا عن تحرير المنطقة بالكامل» .
واكد شغاتي ان «قوات جهاز مكافحة الارهاب رصدت الدمار الهائل الذي احدثه المجرمون في مرقد النبي يونس [ع]». فيما اعتبر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، أن وعد التحرير النهائي و «الانتصار التام» في مدينة الموصل اقترب، مبيناً أن العمل يجري حالياً على تحرير ما تبقى من مناطق الغابات والقصور والمناطق القليلة الاخرى في المحور الشمالي.
وقال العبادي في بيان تلقت الزمان، نسخة منه، إن «وعد التحرير النهائي والانتصار التام في الموصل قد اقترب وتكللت بالنجاح جهود قواتنا البطلة بإكمال الخطة الأساسية في تطهير الجانب الأيسر في أكثر المحاور وتحرير مركز مدينة الموصل، ويجري العمل حاليا على تحرير ما تبقى من مناطق الغابات والقصور والمناطق القليلة الاخرى في المحور الشمالي والعمل بقوة وعزيمة باتجاه إكمال تحرير الجانب الأيمن».
وفي العاصمة قتل ستة اشخاص واصيب 25 بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف مساء الثلاثاء سوقا شعبيا في جنوب غرب بغداد، حسبما افادت مصادر امنية وطبية.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة الاربعاء «قتل ستة اشخاص بينهم اثنان من الشرطة واصيب 25 بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة» قرب سوق شعبي في منطقة ابو دشير، في جنوب غرب بغداد.
واكد مصدر طبي الحصيلة الضحايا مشيرا الى نقل معظم الضحايا الى مستشفى اليرموك في غرب بغداد.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء الذي يحمل بصمات تنظيم الدولة الاسلامية.
وهو رابع اعنف تفجير يضرب بغداد منذ بداية العام.