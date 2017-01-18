معارك الموصل تنحسر في الغابات والرشيدية معبر داعش للهروب

– January 18, 2017

قائد‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬يكشف‭ ‬أعداد‭ ‬قتلى‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬

برطلة‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬العراقية‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬باتت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬استعادته‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬فيما‭ ‬انسحبت‭ ‬بقايا‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬ضاحية‭ ‬الرشيدية‭. ‬لكن‭ ‬عمليات‭ ‬التعقب‭ ‬والتمشيط‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬المحررة‭ ‬حديثاً‭ . ‬وحققت‭ ‬قوات‭ ‬النخبة‭ ‬العراقية‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬تقدما‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬احياء‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬عملية‭ ‬واسعة‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬اخر‭ ‬اكبر‭ ‬معاقل‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬واعلن‭ ‬الفريق‭ ‬طالب‭ ‬شغاتي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬برطلة‭ ‬الواقعة‭ ‬الى‭ ‬الشرق‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬‮«‬تحرير‭ (…) ‬الضفة‭ ‬الشرقية‮»‬‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬الذي‭ ‬يقسم‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬الى‭ ‬شطرين‭. ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬شغاتي‭ ‬اشار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬فيما‭ ‬باتت‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬هناك‭ ‬عمل‭ ‬ينبغي‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬لتظهير‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬فلول‭ ‬داعش‭. ‬واوضح‭ ‬‮«‬يجري‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬والمناطق‭ ‬المهمة‭ (…) ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬المتبقي‭ ‬في‭ ‬الشمال‮»‬‭. ‬وبين‭ ‬شغاتي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬تمكنت‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الايسر‭ ‬للموصل‭ ‬بشكل‭ ‬ملفت‭ ‬ولم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬مثيل‭ ‬في‭ ‬المعارك‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬صد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬سيارة‭ ‬ملغومة‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الانتحاريين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ابتكار‭ ‬اساليب‭ ‬جديدة،‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬الارادة‭ ‬القوية‭ ‬والشجاعة‭ ‬لمقاتلينا‭ ‬جعلتهم‭ ‬يواجهون‭ ‬الموت‭ ‬بصبر‭ ‬وايمان‭ ‬قوي‭ ‬لان‭ ‬الدفاععن‭ ‬حماية‭ ‬ارض‭ ‬العراق‭ ‬واجب‭ ‬مقدس‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ابطال‭ ‬قادة‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬اثبتوا‭ ‬للعالم‭ ‬ان‭ ‬لديهم‭ ‬قدرات‭ ‬كبيرة‭ ‬اذهلت‭ ‬العالم‭ ‬ولهم‭ ‬الاثر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الحسم،‭ ‬وانهم‭ ‬تمكنوا‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الايسر‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬دروسا‭ ‬برزت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬منها‭ ‬تطبيق‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المدنيين‮»‬‭ . ‬وأوضح‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الارقام‭ ‬الدقيقة‭ ‬لحصيلة‭ ‬قتلى‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الشرقي‭ ‬هي‭ ‬3300‭ ‬قتيل‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الساحل‭ ‬الايسر‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬بخطوطه‭ ‬المهمة‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تحرير‭ ‬المنطقة‭ ‬بالكامل‮»‬‭ .‬

واكد‭ ‬شغاتي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬رصدت‭ ‬الدمار‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬احدثه‭ ‬المجرمون‭ ‬في‭ ‬مرقد‭ ‬النبي‭ ‬يونس‭ [‬ع‭]‬‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬وعد‭ ‬التحرير‭ ‬النهائي‭ ‬و‭ ‬‮«‬الانتصار‭ ‬التام‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬اقترب،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬يجري‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬تحرير‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬الغابات‭ ‬والقصور‭ ‬والمناطق‭ ‬القليلة‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الشمالي‭.‬

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬الزمان،‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وعد‭ ‬التحرير‭ ‬النهائي‭ ‬والانتصار‭ ‬التام‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬قد‭ ‬اقترب‭ ‬وتكللت‭ ‬بالنجاح‭ ‬جهود‭ ‬قواتنا‭ ‬البطلة‭ ‬بإكمال‭ ‬الخطة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬تطهير‭ ‬الجانب‭ ‬الأيسر‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬المحاور‭ ‬وتحرير‭ ‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬ويجري‭ ‬العمل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬تحرير‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬الغابات‭ ‬والقصور‭ ‬والمناطق‭ ‬القليلة‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الشمالي‭ ‬والعمل‭ ‬بقوة‭ ‬وعزيمة‭ ‬باتجاه‭ ‬إكمال‭ ‬تحرير‭ ‬الجانب‭ ‬الأيمن‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬اشخاص‭ ‬واصيب‭ ‬25‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬استهدف‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سوقا‭ ‬شعبيا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬بغداد،‭ ‬حسبما‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬وطبية‭.‬

وقال‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬عقيد‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬الاربعاء‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬اشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬واصيب‭ ‬25‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬مركونة‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬سوق‭ ‬شعبي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ابو‭ ‬دشير،‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬بغداد‭.‬

واكد‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬الحصيلة‭ ‬الضحايا‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬نقل‭ ‬معظم‭ ‬الضحايا‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬اليرموك‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬بغداد‭.‬

ولم‭ ‬تعلن‭ ‬اي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬بصمات‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

وهو‭ ‬رابع‭ ‬اعنف‭ ‬تفجير‭ ‬يضرب‭ ‬بغداد‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭.‬