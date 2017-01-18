مصر تدرج النجم الكروي أبو تريكة على قوائم الارهاب

– January 18, 2017

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أدرجت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المصرية‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬ابو‭ ‬تريكة‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬المنظمات‭ ‬والشخصيات‭ ‬‮«‬الارهابية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬فصول‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬اليه‭ ‬بتمويل‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬المحظورة،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬تضامنا‭ ‬واسعا‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الملقب‭ ‬‮«‬أمير‭ ‬القلوب‮»‬‭.‬

ويحظى‭ ‬أبو‭ ‬تريكة‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬لقبوه‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬الماجيكو‮»‬‭ (‬الساحر‭) ‬و»أمير‭ ‬القلوب‮»‬،‭ ‬نظرا‭ ‬لمساهماته‭ ‬في‭ ‬ألقاب‭ ‬المنتخب‭ ‬والنادي‭ ‬الاهلي‭.‬

ويعد‭ ‬أبو‭ ‬تريكة‭ (‬38‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬المهاجم‭ ‬السابق‭ ‬للنادي‭ ‬الاهلي‭ ‬والمعتزل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬احد‭ ‬ابرز‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وافريقيا‭. ‬فهو‭ ‬اختير‭ ‬اربع‭ ‬مرات‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬افريقي‭ ‬في‭ ‬ناد‭ ‬افريقي،‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬هيمنة‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬بين‭ ‬2006‭ ‬و2010،‭ ‬اذ‭ ‬احرز‭ ‬معها‭ ‬لقبي‭ ‬أمم‭ ‬افريقيا‭ ‬2006‭ ‬و2008،‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬2010‭ ‬للاصابة‭.‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬ومحامي‭ ‬أبو‭ ‬تريكة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ادراج‭ ‬اسم‭ ‬اللاعب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬خاضت‭ ‬فيه‭ ‬مصر‭ ‬مباراتها‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الامم‭ ‬الافريقية‭ ‬الـ‭ ‬31‭ ‬في‭ ‬الغابون،‭ ‬وتعادلت‭ ‬سلبا‭ ‬مع‭ ‬مالي‭. ‬وهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬الاولى‭ ‬لمصر‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬عن‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭. ‬وافاد‭ ‬المسؤول‭ ‬القضائي‭ ‬ان‭ ‬اسم‭ ‬ابو‭ ‬تريكة‭ ‬وضع‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬الارهاب‮»‬‭ ‬لاتهامه‭ ‬بتمويل‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين،‭ ‬الجماعة‭ ‬المحظورة‭ ‬التي‭ ‬صنفتها‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬ارهابية‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬قانون‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬اقرته‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬الاشخاص‭ ‬المدرجين‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الارهاب‭ ‬عقوبات‭ ‬تشمل‭ ‬منعهم‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد،‭ ‬ومصادرة‭ ‬جوازات‭ ‬سفرهم‭ ‬وتجميد‭ ‬الاصول‭ ‬المالية‭. ‬ولم‭ ‬يخف‭ ‬ابو‭ ‬تريكة‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬دعمه‭ ‬لمرشح‭ ‬الجماعة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مرسي،‭ ‬والذي‭ ‬اطاح‭ ‬به‭ ‬الجيش‭ ‬بعد‭ ‬عام‭. ‬وبعد‭ ‬الاطاحة‭ ‬بمرسي،‭ ‬خلفه‭ ‬في‭ ‬سدة‭ ‬الرئاسة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسلامي‭.‬

واعتبر‭ ‬محمد‭ ‬عثمان‭ ‬محامي‭ ‬ابو‭ ‬تريكة‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬‮«‬مخالف‭ ‬للقانون‮»‬،‭ ‬لانه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬ضد‭ ‬أبو‭ ‬تريكه‭ ‬أية‭ ‬أحكام‭ ‬جنائية،‭ ‬ولم‭ ‬تجر‭ ‬معه‭ ‬تحقيقات‭ ‬قضائية‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬استدعاؤه‭ ‬ومواجهته‮»‬‭.‬

اضاف‭ ‬‮«‬سنسلك‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬رسمه‭ ‬القانون‭ ‬وهو‭ ‬الطعن‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬خلال‭ ‬60‭ ‬يوما‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬القضاء‭ ‬تحفظ‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2015،‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬ابو‭ ‬تريكة‭ ‬بتهمة‭ ‬تمويل‭ ‬الجماعة،‭ ‬وهي‭ ‬اتهامات‭ ‬نفاها‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬حينه‭.‬

وفي‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016،‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬آخر‭ ‬برفع‭ ‬التحفظ،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬أيدته‭ ‬محكمة‭ ‬القضاء‭ ‬الاداري‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الجاري‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬عثمان‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تلتزم‮»‬‭ ‬قرار‭ ‬الرفع‭.‬

ففي‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬ترجم‭ ‬ابو‭ ‬تريكة‭ ‬الركلة‭ ‬الترجيحية‭ ‬الحاسمة‭ ‬امام‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الامم‭ ‬الافريقية،‭ ‬مانحا‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬اللقب‭. ‬وبعدها‭ ‬بعامين،‭ ‬منح‭ ‬هدفه‭ ‬المتأخر‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الكاميرون،‭ ‬مصر‭ ‬اللقب‭ ‬الافريقي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭.‬

كما‭ ‬انه‭ ‬معروف‭ ‬دوليا،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬خيرية‭ ‬يقيمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭). ‬وشارك‭ ‬ابو‭ ‬تريكة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬لنجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬السابقين‭ ‬اقامها‭ ‬الفيفا‭ ‬في‭ ‬مقره‭ ‬بزوريخ،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬لاعبين‭ ‬سابقين‭ ‬بارزين‭ ‬تقدمهم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬مارادونا‭.‬

وأثارت‭ ‬الخطوة‭ ‬الجديدة‭ ‬بحق‭ ‬ابو‭ ‬تريكة‭ ‬تضامنا‭ ‬واسعا‭ ‬معه،‭ ‬وانتشر‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬وسم‭ (‬‮«‬هاشتاغ‮»‬‭) ‬‮«‬‭#‬ابو‭_‬تريكه‭_‬مش‭_‬مجرم‮»‬‭.‬

وغرد‭ ‬المهاجم‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬احمد‭ ‬حسام‭ ‬‮«‬ميدو‮»‬،‭ ‬‮«‬سندافع‭ ‬عنه‭ ‬جميعا‭ ‬وسأظل‭ ‬ادعمه‭ ‬حتى‭ ‬يثبت‭ ‬بالدلائل‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شي‭ ‬رغم‭ ‬اني‭ ‬أشك‭ ‬ان‭ ‬رجل‭ ‬بمواصفاته‭ ‬ممكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬متورط‭ ‬في‭ ‬اَي‭ ‬شي‭ ‬ضد‭ ‬مصر‮»‬‭.‬

اضاف‭ ‬أشهد‭ ‬امام‭ ‬الله‭ ‬انه‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬تعاملت‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬وانه‭ ‬رجل‭ ‬طيب‭ ‬متسامح‭ ‬مع‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

واستبدل‭ ‬مستخدمون‭ ‬صورهم‭ ‬الشخصية‭ ‬بصورته‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬ابو‭ ‬تريكة‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬حاليا‭ ‬كمحلل‭ ‬لصالح‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬ان‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬القطرية،‭ ‬لم‭ ‬يعلق‭ ‬على‭ ‬الاجراء‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭.‬