ايران تعارض مشاركة الولايات المتحدة في محادثات استانا

– January 18, 2017

روسيا‭ ‬تبدي‭ ‬استعدادها‭ ‬للحوار‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬بشأن‭ ‬النووي‭ ‬وسوريا

طهران‭ – ‬موسكو‭ – ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أبدت‭ ‬أيران‭ ‬معارضتها‭ ‬مشاركة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬الاثنين‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬كازاخستان‭ ‬سعيا‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬للنزاع‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ . ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬الذي‭ ‬تساهم‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعارض‭ ‬مشاركة‭ ‬امريكا‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬أستانا‭ ‬ولم‭ ‬نوجه‭ ‬دعوة‭ ‬لهم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردتها‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ . ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬للازمة‭ ‬السورية‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬عند‭ ‬المعارضة‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬والاقليمية‭ ‬الضاغطة‭ ‬والداعمة‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والحكومة‭ ‬السورية‭ ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬القوى‭ ‬الى‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬2254‭ ‬الذى‭ ‬يقدم‭ ‬برنامجه‭ ‬شاملا‭ ‬لحل‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬وتشكيل‭ ‬الهيئة‭ ‬الانتقالية‭ ‬فان‭ ‬الصراع‭ ‬سوف‭ ‬يستمر‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬هيثم‭ ‬المالح‭ ‬القيادى‭ ‬بالائتلاف‭ ‬السورى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاستانة‭ ‬المخصص‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مناقشة‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬يعد‭ ‬مدخلا‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬جنيف‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬اعتبر‭ ‬المعارض‭ ‬السوري‭ ‬فراس‭ ‬الخالدي‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬فرصة‭ ‬للمعارضة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتثبيت‭ ‬الهدنة‭ ‬ووقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬وهدد‭ ‬من‭ ‬التعنت‭ ‬الايراني‭ ‬وعدم‭ ‬التزام‭ ‬ايران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬بالتوافق‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬الحاكمة‭ ‬والمعارضة

وأدلى‭ ‬أمين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الايراني‭ ‬علي‭ ‬شمخاني‭ ‬المكلف‭ ‬تنسيق‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬والامني‭ ‬والعسكري‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬وسوريا،‭ ‬بموقف‭ ‬مماثل‭ ‬الاربعاء‭ ‬اذ‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬معارضة‭ ‬ايران‭ ‬لمشاركة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬أستانا،‭ ‬لم‭ ‬توجه‭ ‬اليهم‭ ‬أي‭ ‬دعوة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الايرانية‭ ‬الرسمية‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المبادرات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية،‭ ‬ومن‭ ‬المستبعد‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬أستانا‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬بامكان‭ ‬‮«‬الدولة‭ ‬المضيفة‮»‬‭ ‬دعوتها‭ ‬‮«‬بصفة‭ ‬المراقب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬ايران‭ ‬‮«‬بصفتها‭ ‬الداعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬للحكومة‭ ‬السورية‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب،‭ ‬ستعلب‭ ‬دورا‭ ‬ناشطا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬أستانا‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬بهرام‭ ‬قاسمي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاربعاء‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬الاطار‭ ‬الثلاثي،‭ ‬واي‭ ‬توسيع‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يزيد‭ ‬مخاطر‭ ‬الفشل‭. ‬سياستنا‭ ‬تقضي‭ ‬بعدم‭ ‬إضافة‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬أولا‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬في‭ ‬أستانا،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬الاولى‮»‬،‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬احتمال‭ ‬مشاركة‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬والمشاورات‭ ‬تتواصل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬لتحديد‭ ‬مستوى‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬أستانا‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزاري،‭ ‬بل‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬نواب‭ ‬الوزراء‮»‬‭. ‬ونفى‭ ‬أخيرا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬خلاف‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬حول‭ ‬المفاوضات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬أميركية‭. ‬وأشار‭ ‬ترامب‭ -‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬بالرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭- ‬إلى‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬المتوترة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مزاعم‭ ‬لوكالات‭ ‬المخابرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بأن‭ ‬بوتين‭ ‬أمر‭ ‬بشن‭ ‬حملة‭ ‬إلكترونية‭ ‬لمساعدة‭ ‬ترام‭ ‬ب‭ ‬على‭ ‬هزيمة‭ ‬منافسته‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وأشار‭ ‬لافروف‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬بالرضا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬فحوى‭ ‬بيانات‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬إقامة‭ ‬علاقة‭ ‬عملية‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬لديه‭ ‬مجموعة‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬الآراء‭ ‬تختلف‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬سلفه‮»‬‭ ‬متهما‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭ ‬بإفساد‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬ومحاولة‭ ‬تجنيد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬روس‭ ‬كعملاء‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬عملي‭ ‬عن‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نحل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬سوريا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المجالات‭ ‬المبشرة‭ ‬للتعاون‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬الكرملين‭ ‬رحب‭ ‬ببيان‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬أبدى‭ ‬فيه‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

ومضى‭ ‬لافروف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نسمعه‭ ‬من‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وفريقه‭ (‬عن‭ ‬سوريا‭) ‬يدل‭ ‬على‭ ‬تبنيهم‭ ‬لمواقف‭ ‬مختلفة‭ (‬عن‭ ‬أوباما‭) ‬وأنهم‭ ‬لن‭ ‬يلجأوا‭ ‬إلى‭ ‬الكيل‭ ‬بمكيالين‭.‬‮»‬

سوريا‭ ‬والأسلحة‭ ‬النووية

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالشأن‭ ‬السوري‭ ‬قال‭ ‬لافروف‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬الدعوة‭ ‬لممثلين‭ ‬عن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬قازاخستان‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬لأن‭ ‬الاجتماع‭ ‬سيكون‭ ‬الفرصة‭ ‬الأولى‭ ‬لموسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬لبدء‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬تعاون‭ ‬أوثق‭ ‬بشأن‭ ‬سوريا‭.‬

واعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬المحادثات‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تثبيت‮»‬‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والسعي‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للنزاع‭.‬