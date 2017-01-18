ايران تعارض مشاركة الولايات المتحدة في محادثات استانا
روسيا تبدي استعدادها للحوار مع ترامب بشأن النووي وسوريا
طهران – موسكو – القاهرة – مصطفى عمارة – الزمان
أبدت أيران معارضتها مشاركة الولايات المتحدة في المفاوضات التي تبدأ الاثنين بين ممثلي الحكومة السورية والفصائل المعارضة في عاصمة كازاخستان سعيا لايجاد حل للنزاع الطويل في سوريا . وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي تساهم بلاده في رعاية هذه المحادثات مع روسيا وتركيا «نحن نعارض مشاركة امريكا في اجتماع أستانا ولم نوجه دعوة لهم»، في تصريحات أوردتها وكالة «تسنيم» مساء امس . فيما اكد مصدر بوزارة الخارجية المصرية للزمان ان ايجاد حل للازمة السورية لا يتوقف عند المعارضة ولكن على القوى الدولية والاقليمية الضاغطة والداعمة للفصائل المعارضة والحكومة السورية واضاف انه اذا لم يتم التوصل القوى الى تنفيذ قرار مجلس الامن 2254 الذى يقدم برنامجه شاملا لحل الازمة السورية وتشكيل الهيئة الانتقالية فان الصراع سوف يستمر فى السياق ذاته اكد هيثم المالح القيادى بالائتلاف السورى فى تصريحات خاصة للزمان أن مؤتمر الاستانة المخصص من اجل مناقشة وقف اطلاق النار يعد مدخلا لعقد مؤتمر جنيف من جانبه اعتبر المعارض السوري فراس الخالدي سوف يكون فرصة للمعارضة للمطالبة بتثبيت الهدنة ووقف اطلاق النار وهدد من التعنت الايراني وعدم التزام ايران وحزب الله بالتوافق بين السلطة الحاكمة والمعارضة
وأدلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني المكلف تنسيق العمل السياسي والامني والعسكري مع روسيا وسوريا، بموقف مماثل الاربعاء اذ أكد أنه بسبب «معارضة ايران لمشاركة الولايات المتحدة في مفاوضات أستانا، لم توجه اليهم أي دعوة»، وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وأضاف «ليس هناك ما يدعو إلى مشاركة الولايات المتحدة في إدارة المبادرات السياسية في الأزمة السورية، ومن المستبعد أن تلعب دورا في مفاوضات أستانا»، معتبرا رغم ذلك أن بامكان «الدولة المضيفة» دعوتها «بصفة المراقب». وقال إن ايران «بصفتها الداعم الرئيسي للحكومة السورية الشرعية في مكافحة الارهاب، ستعلب دورا ناشطا في مؤتمر أستانا». من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي لوكالة فرانس برس الاربعاء «ينبغي في المرحلة الراهنة الابقاء على الاطار الثلاثي، واي توسيع يمكن ان يزيد مخاطر الفشل. سياستنا تقضي بعدم إضافة بلدان أخرى في هذه المرحلة». وتابع أنه يتعين أولا التوصل الى نتائج في أستانا، وانطلاقا من «هذه الخطوات الاولى»، النظر في احتمال مشاركة بلدان أخرى.
وقال إن «المفاوضات والمشاورات تتواصل» مع روسيا وتركيا لتحديد مستوى المشاركين في محادثات أستانا. وأضاف «الأمر الواضح في الوقت الحاضر هو أن الاجتماع لن يكون على مستوى وزاري، بل سيكون على الأرجح على مستوى نواب الوزراء». ونفى أخيرا أن يكون هناك أي خلاف في وجهات النظر مع روسيا حول المفاوضات، لا سيما حول مشاركة أميركية. وأشار ترامب -الذي أشاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين- إلى رغبته في تحسين العلاقات المتوترة مع روسيا على الرغم من مزاعم لوكالات المخابرات الأمريكية بأن بوتين أمر بشن حملة إلكترونية لمساعدة ترام ب على هزيمة منافسته هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وأشار لافروف إلى أنه يشعر بالرضا حتى الآن عن فحوى بيانات فريق ترامب التي تشير إلى إمكانية إقامة علاقة عملية.
وقال لافروف «ترامب لديه مجموعة معينة من الآراء تختلف كثيرا عن سلفه» متهما إدارة أوباما بإفساد التعاون في عدة مجالات ومحاولة تجنيد دبلوماسيين روس كعملاء.
وأضاف قائلا «بالتركيز على بحث عملي عن المصالح المتبادلة يمكننا أن نحل الكثير من المشكلات.»
وقال إن سوريا واحدة من أهم المجالات المبشرة للتعاون قائلا إن الكرملين رحب ببيان ترامب الذي أبدى فيه رغبته في أن تكون الأولوية للحرب على الإرهاب في العالم.
ومضى لافروف قائلا «ما نسمعه من دونالد ترامب وفريقه (عن سوريا) يدل على تبنيهم لمواقف مختلفة (عن أوباما) وأنهم لن يلجأوا إلى الكيل بمكيالين.»
سوريا والأسلحة النووية
وفيما يتعلق بالشأن السوري قال لافروف إنه تم توجيه الدعوة لممثلين عن الإدارة الأمريكية الجديدة للمشاركة في محادثات السلام المقررة في 23 يناير كانون الثاني في قازاخستان.
وقال إنه يأمل في حضور مسؤولين أمريكيين لأن الاجتماع سيكون الفرصة الأولى لموسكو وواشنطن لبدء محادثات حول تعاون أوثق بشأن سوريا.
واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء ان المحادثات تهدف الى «تثبيت» وقف اطلاق النار في سوريا والسعي للتوصل الى حل سياسي للنزاع.