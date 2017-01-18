اشتباكات عنيفة في دير الزور والطيران الروسي يوقف زخم داعش

– January 18, 2017

مقتل‭ ‬عميد‭ ‬سوري‭ ‬وثمانية‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬نفق‭ ‬بريف‭ ‬دمشق

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬تدور‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬الاربعاء‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬وتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬داعش‭ ‬الى‭ ‬اشعال‭ ‬الاطارات‭ ‬وبراميل‭ ‬النفط‭ ‬للتشويش‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬ويحاول‭ ‬داعش‭ ‬تعويض‭ ‬خسائره‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بمنجز‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ .‬

وافاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬عن‭ ‬‮«‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬محاور‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ (‬شرق‭) ‬تترافق‭ ‬مع‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬لطائرات‭ ‬حربية‭ ‬روسية‭ ‬ولقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬الاشتباكات‮»‬‭.‬

وتمكن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬السبت‭ ‬هجوما‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الاعنف‮»‬‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬منذ‭ ‬عام،‭ ‬من‭ ‬فصل‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الى‭ ‬جزءين‭ ‬وعزل‭ ‬المطار‭ ‬العسكري‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭.‬

ويسيطر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬ويحاصرها‭ ‬بشكل‭ ‬مطبق‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬لتصبح‭ ‬بذلك‭ ‬المدينة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يحاصر‭ ‬فيها‭ ‬الجهاديون‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭.‬

ولفت‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬أعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬تتصاعد‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬نتيجة‭ ‬قيام‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بإضرام‭ ‬النيران‭ ‬بالإطارات‭ ‬وبراميل‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬المدينة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬‮«‬التشويش‭ ‬على‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬السورية‭ ‬والروسية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬المدينة‭ ‬بضربات‭ ‬مكثفة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‮»‬‭.‬

واحصى‭ ‬المرصد‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬السبت‭ ‬مقتل‭ ‬151‭ ‬شخصا،‭ ‬هم‭ ‬30‭ ‬مدنيا‭ ‬و46‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬و75‭ ‬مقاتلا‭ ‬جهاديا‭ ‬خلال‭ ‬المعارك‭ ‬وجراء‭ ‬الغارات‭.‬

ونقل‭ ‬عمر‭ ‬ابو‭ ‬ليلى‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬دير‭ ‬الزور‭ ‬24‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬اخبارية‭ ‬ناشطة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المحاصرة،‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬اعدم‭ ‬بطريقة‭ ‬وحشية‭ ‬‮«‬عشرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اسرهم‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المطار‭ ‬العسكري‭.‬

وقال‭ ‬الناشط‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬اعدم‭ ‬التنظيم‭ ‬الاسرى‭ ‬ليلة‭ ‬امس‭ ‬دهسا‭ ‬بالدبابات‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬سيطر‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬أحياء‭ ‬النظام،‭ ‬ستُرتكب‭ ‬مجازر‭ ‬كبيرة‭ ‬وهذا‭ ‬مصدر‭ ‬تخوف‭ ‬كبير‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

ويقوم‭ ‬برنامج‭ ‬الاغذية‭ ‬العالمي‭ ‬منذ‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2016،‭ ‬بالقاء‭ ‬مساعدات‭ ‬جواً‭ ‬الى‭ ‬السكان‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬النظام‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬والذين‭ ‬يقدر‭ ‬عددهم‭ ‬بمئة‭ ‬الف،‭ ‬وفق‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭.‬

وافاد‭ ‬برنامج‭ ‬الاغذية‭ ‬العالمي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬المعارك‭ ‬اضطرته‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬القاء‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬على‭ ‬دير‭ ‬الزور‭.‬

فيما‭ ‬قتل‭ ‬عميد‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬وثمانية‭ ‬جنود‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬نفق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حرستا‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬لدمشق‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬كما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬ان‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬اللواء‭ ‬الاسلامي‮»‬‭ ‬المعارض‭ ‬اكتشفوا‭ ‬وجود‭ ‬هذا‭ ‬النفق‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬حفرته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬حرستا،‭ ‬فعمدوا‭ ‬الى‭ ‬تفخيخه‭ ‬ثم‭ ‬فجروه‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مما‭ ‬ادى‭ ‬لانفجار‭ ‬عنيف‭ ‬هز‭ ‬المنطقة‭ ‬و»اسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬برتبة‭ ‬عميد‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬عناصر‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وسقوط‭ ‬عدد‭ ‬منالجرحى‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬المرصد‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مرشحاً‭ ‬للارتفاع‭ ‬لوجود‭ ‬جرحى‭ ‬بحالات‭ ‬حرجة‭ ‬ووجود‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬القتلى‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬اتصال‭ ‬اجرته‭ ‬معه‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬المجموعة‭ ‬تجتمع‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬إدارة‭ ‬المركبات،‭ ‬وانهار‭ ‬المبنى‭ ‬باكمله‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الانفجار‭. ‬هناك‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬مفقودا‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬لم‭ ‬تنشر‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اي‭ ‬خبر‭ ‬بشأن‭ ‬الانفجار‭.‬