مصر تحاول الحفاظ على علاقتها مع السعودية لكن تبحث عن بديل

– January 18, 2017

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

‭ ‬رغم‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬ببطلان‭ ‬توقيع‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تمنح‭ ‬بموجبها‭ ‬مصر‭ ‬السعودية‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬جزيرتين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬تحاول‭ ‬القاهرة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقتها‭ ‬مع‭ ‬الرياض،‭ ‬إنما‭ ‬تسعى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الى‭ ‬لحصول‭ ‬على‭ ‬داعمين‭ ‬جديد،‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء‭. ‬

وثبتت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬الاثنين‭ ‬قرارا‭ ‬قضائيا‭ ‬سابقا‭ ‬ببطلان‭ ‬توقيع‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تمنح‭ ‬بموجبها‭ ‬مصر‭ ‬السعودية‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬وكانت‭ ‬القاهرة‭ ‬والرياض‭ ‬وقعتا‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬اثناء‭ ‬زيارة‭ ‬مطولة‭ ‬للملك‭ ‬السعودي‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬إبريل‭ ‬الفائت‭ ‬شهدت‭ ‬أيضا‭ ‬توقيعا‭ ‬على‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬اتفاقياتالاستثمار‭ ‬تجاوزت‭ ‬16‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬‭ ‬وحصلت‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬من‭ ‬السعودية،‭ ‬لكن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فترت‭ ‬خلال‭ ‬الاشهر‭ ‬الاخيرة،‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الملفات‭ ‬الاقليمية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬منهما‭ ‬السوري‭ ‬واليمني‭.‬

وفجر‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الادارية‭ ‬العليا‭ ‬حول‭ ‬احقية‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬أزمة‭ ‬حادة‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭ ‬،وايد‭ ‬بعض‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬النائب‭ ‬ضياء‭ ‬الدين‭ ‬داوود‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬الاتفاقية‭ ‬اصبحت‭ ‬معدومة‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬لاحد‭ ‬الحق‭ ‬فى‭ ‬دراستها‭ ‬او‭ ‬مناقشتها‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬احترام‭ ‬احكام‭ ‬القضاء‭ ‬واعتبر‭ ‬نواب‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬البرلمان‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬لا‭ ‬يغير‭ ‬حقيقة‭ ‬اختصاص‭ ‬البرلمان‭ ‬دستوريا‭ ‬وقانونيا‭ ‬بالاتفاقية‭ ‬وهدد‭ ‬النائب‭ ‬مصطفى‭ ‬بكرى‭ ‬بالاستقالة‭ ‬واعتزال‭ ‬العمل‭ ‬السياسى‭ ‬اذا‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬بالامر‭ ‬الواقع‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬الخرائط‭ ‬تؤكد‭ ‬سعودية‭ ‬الجزيرتين‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬اللواء‭ ‬ممدوح‭ ‬الامام‭ ‬مساعد‭ ‬مدير‭ ‬المخابرات‭ ‬الاسبق‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬خريطة‭ ‬واحدة‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬مصرية‭ ‬الجزيرتين‭ ‬وان‭ ‬حكم‭ ‬القضاء‭ ‬الادارى‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬اهمية‭ ‬قانونية‭ ‬وان‭ ‬البرلمان‭ ‬صاحب‭ ‬الكلمة‭ ‬الاخيرة‭ . ‬وعن‭ ‬الموقف‭ ‬القانونى‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬اكد‭ ‬عصام‭ ‬الاسلامبولى‭ ‬الفقيه‭ ‬القانونى‭ ‬ان‭ ‬حكم‭ ‬القضاء‭ ‬الادارى‭ ‬نافذ‭ ‬ونهائي‭ ‬ويبطل‭ ‬اية‭ ‬اجراءات‭ ‬لنقل‭ ‬تبعية‭ ‬الجزيرتين‭ ‬للسعودية،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬اجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬لنقل‭ ‬تبعية‭ ‬الجزيرتين‭ ‬للسعودية‭.‬

‮ ‬وعن‭ ‬امكانية‭ ‬لجوء‭ ‬السعودية‭ ‬للتحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬الدولتين‭ ‬فيما‭ ‬انتقد‭ ‬سيد‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬سفير‭ ‬مصر‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬السعودية‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬لان‭ ‬توقيع‭ ‬وطريقة‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬الجزيرتين‭ ‬تم‭ ‬فى‭ ‬توقيت‭ ‬خطأ‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اعتبر‭ ‬انور‭ ‬عشقي‭ ‬رجل‭ ‬المخابرات‭ ‬السعودي‭ ‬السابق‭ ‬ومدير‭ ‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬ان‭ ‬الحكم‭ ‬يدخل‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬المكايدات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬فى‭ ‬مصر

ولم‭ ‬تعد‭ ‬إمدادات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أرامكو‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬بالنفط‭ ‬لمصر‭ ‬منتظمة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ايدت‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬روسي‭ ‬حول‭ ‬سوريا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬القاهرة‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النفط‭. ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬القرار‭ ‬القضائي‭ ‬الأخير‭ ‬لسكب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

لكن‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬السفير‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬أنيس‭ ‬سالم‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬علاقة‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استبدالها‭ ‬بسهولة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬العلاقة‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬مساعدات‭. ‬قلب‭ ‬العلاقة‭ ‬أن‭ ‬البلدين‭ ‬يلعبان‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬ومهما‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

مصر‭ ‬‮«‬تبرد‮»‬‭ ‬الأزمة‭ ‬

وشدد‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬صحف‭ ‬محلية‭ ‬نشر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لكن‭ ‬أجري‭ ‬الأحد‭ ‬قبل‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة،‭ ‬على‭ ‬‮«‬حرص‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭.‬

وقال‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بخصوص‭ ‬الأجواء‭ ‬غير‭ ‬المؤاتية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬أشقائنا‭ ‬ونقول‭ ‬إن‭ ‬أمننا‭ ‬مرتبط‭ ‬بتماسكنا‭ ‬وبوحدتنا‭ ‬ومرتبط‭ ‬بتفاهمنا‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭.. ‬وأقول‭ ‬هذا‭ ‬وقت‭ ‬التماسك‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مؤسس‭ ‬مركز‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬للدراسات‭ ‬اللواء‭ ‬السعودي‭ ‬المتقاعد‭ ‬أنور‭ ‬عشقي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مشكلة‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‮»‬‭ ‬بخصوص‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬داخلي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬البلدين‭ ‬لديهما‭ ‬‮«‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬حله‭ ‬بالمباحثات‭ ‬بينهما‭.‬

وأبدى‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬سمير‭ ‬غطاس‭ ‬اعتقاده‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬المصرية‭ ‬ستحاول‭ ‬تبريد‭ ‬الأزمة‭ ‬وعدم‭ ‬تصعيدها‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬غطاس،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬معارضي‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السعودية‭ ‬بدأت‭ ‬بتصعيد‭ ‬العلاقات‭ ‬بقطع‭ ‬البترول‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬وبزيارة‭ ‬وفد‭ ‬سعودي‭ ‬لموقع‭ ‬سد‭ ‬النهضة‮»‬‭ ‬الإثيوبي‭.‬

وكان‭ ‬غطاس‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬مسؤولون‭ ‬سعوديون‭ ‬لموقع‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬على‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬اثيوبيا‭. ‬ويثير‭ ‬هذا‭ ‬السد‭ ‬أزمة‭ ‬بين‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬والقاهرة‭ ‬التي‭ ‬تخشى‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬النيل،‭ ‬مصدرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمياه‭.‬وتتهم‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬الحكومة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬باعت‮»‬‭ ‬الجزيرتين‭ ‬للسعودية‭ ‬لقاء‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬اقتصادي‭ ‬وسياسي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الاراضي‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬تاريخيا‭ ‬ولم‭ ‬يسبق‭ ‬ان‭ ‬مارست‭ ‬السعودية‭ ‬عليها‭ ‬ايا‭ ‬من‭ ‬مظاهر‭ ‬السيادة‭. ‬ورغم‭ ‬هذه‭ ‬الانتقادات‭ ‬الحادة،‭ ‬مضت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬قدما‭ ‬وأحالت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الفائت‭ ‬مشروع‭ ‬الاتفاق‭ ‬الى‭ ‬البرلمان‭ ‬رغم‭ ‬قرار‭ ‬القضاء‭ ‬بابطالها‭.‬

وسبق‭ ‬وبررت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬قرارها‭ ‬بالقول‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الراحل‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬1950‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬للجزيرتين‮»‬،

ويقول‭ ‬استاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬مصطفى‭ ‬كامل‭ ‬السيد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬لن‭ ‬تألو‭ ‬جهدا‭ ‬لوقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬انها‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬‮«‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وتجاهد‭ ‬لاثبات‭ ‬قانونيتها‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬سوف‭ ‬تأخذ‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬الواضح،‭ ‬قال‭ ‬القاضي‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬النطق‭ ‬بالحكم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬وثيقة‭ ‬تغيّر‭ ‬ما‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬السابق‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سيادة‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬مقطوع‭ ‬بها‮»‬‭.‬

‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬

‭ ‬زدفع‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬المتأزم‭ ‬والمعقد‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النفط،‭ ‬القاهرة‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬بديل‭.‬

ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬الاقتصادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬الغيطاني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬تعقد‭ ‬أكثر‭. ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬كشريك‭ ‬اقتصادي‭ ‬لمصر‭ ‬بدأ‭ ‬يتلاشى‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النفط‭. ‬هناك‭ ‬اتفاقية‭ ‬لتوريد‭ ‬مشتقات‭ ‬بترولية‭ ‬شهرية‭ ‬مع‭ ‬الكويت،‭ ‬وهناك‭ ‬مفاوضات‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬مع‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬القاهرة‭ ‬عن‭ ‬شركاء‭ ‬اقتصاديين‭ ‬كـ»الصين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ودول‭ ‬شرق‭ ‬اوروبا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارات‭ ‬السيسي‭ ‬المتعددة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

ولن‭ ‬تدخل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المصرية‭ ‬السعودية‭ ‬الحدودية‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المصري‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬موافقته‭. ‬ولن‭ ‬يحول‭ ‬القرار‭ ‬القضائي‭ ‬دون‭ ‬حصول‭ ‬ذلك‭.‬

وأبدت‭ ‬مسؤولة‭ ‬حكومية‭ ‬بارزة‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تدهور‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬يضع‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬‮«‬تحد‭ ‬اقتصادي‭ ‬صعب‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬المسؤولة‭ ‬التي‭ ‬فضلت‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمها،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬وقعتا‭ ‬20‭ ‬اتفاقية‭ ‬استثمارية‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬إبريل‭ ‬الماضي‭. ‬إذا‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر،‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬بديل؟‮»‬‭.‬