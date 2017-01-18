  هل يمنح حفتر روسيا ما لم تستطع أخذه من القذافي في ليبيا؟

– January 18, 2017

طرابلس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يرى‭ ‬محللون‭ ‬ان‭ ‬رجل‭ ‬ليبيا‭ ‬القوي‭ ‬المعادي‭ ‬للاسلاميين‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬يسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ثابت‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬بسط‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬انحاء‭ ‬ليبيا،‭ ‬فيما‭ ‬تتطلع‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬ناحيتها‭ ‬لتوسيع‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

وانعكس‭ ‬هذا‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬المشير‭ ‬المتقاعد‭ ‬لحاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الروسية‭ ‬اميرال‭ ‬كوزنتسوف‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬ضباطا‭ ‬روسا‭ ‬وافراد‭ ‬الطاقم‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬بالفيديو‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬موضوع‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭.‬

ويقول‭ ‬ايثان‭ ‬كورين‭ ‬الرئيس‭ ‬والعضو‭ ‬المؤسس‭ ‬لمركز‭ ‬ابحاث‭ ‬‮«‬بيريم‭ ‬اسوشييتس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعنى‭ ‬بالشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وافريقيا‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬تسعى‭ ‬لتوسيع‭ ‬دائرة‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬حيث‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬بقوة‭ ‬عبر‭ ‬تدخلها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

ورغم‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬الديكتاتور‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ليبيا‭ ‬تعتبر‭ ‬جنة‭ ‬غنية‭ ‬بموارد‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬قد‭ ‬اختارت‭ ‬فريقها‭ ‬المفضل‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬طرابلس‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭ ‬وتحظى‭ ‬بدعم‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬والغرب‭ ‬وعدة‭ ‬دول‭ ‬افريقية،‭ ‬والسلطة‭ ‬الموازية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬المشير‭ ‬حفتر‭.‬

وفرض‭ ‬الرجل‭ ‬السبعيني‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬برقة‭ ‬نفسه‭ ‬محاورا‭ ‬أساسيا‭ ‬بعدما‭ ‬سيطرت‭ ‬قواته‭ ‬على‭ ‬اربعة‭ ‬موانئ‭ ‬لتصدير‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬يصدر‭ ‬معظم‭ ‬النفط‭ ‬الليبي‭.‬

واستفاد‭ ‬حفتر‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬كمصر‭ ‬التي‭ ‬تتشارك‭ ‬مع‭ ‬ليبيا‭ ‬بحدود‭ ‬برية‭ ‬طويلة‭ ‬وحليفتها‭ ‬الخليجية،‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وزار‭ ‬موسكو‭ ‬مرتين‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬احداهما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬مساعدة‭ ‬روسيا‭ ‬لرفع‭ ‬حظر‭ ‬السلاح‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ليبيا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

وقال‭ ‬ماتيا‭ ‬توالدو،‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الليبية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الاوروبي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬واضحا‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬موسكو‭ ‬ستقبل‭ ‬بتزويد‭ (‬قوات‭ ‬حفتر‭) ‬بالسلاح‭ ‬طالما‭ ‬ان‭ ‬الحظر‭ ‬قائم‮»‬‭.‬

ولكنه‭ ‬اضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭. ‬ويتهم‭ ‬اعداء‭ ‬حفتر،‭ ‬وخاصة‭ ‬الميليشيات‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬مصراتة‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬المشير‭ ‬الذي‭ ‬نصب‭ ‬نفسه‭ ‬قائدا‭ ‬لقوات‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬بمحاولة‭ ‬فرض‭ ‬حكم‭ ‬عسكري‭.‬

ويشكك‭ ‬خصومه‭ ‬ايضا‭ ‬بالقدرات‭ ‬العسكرية‭ ‬الفعلية‭ ‬للقوات‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬حفتر‭ ‬والتي‭ ‬تكافح‭ ‬لانهاء‭ ‬وجود‭ ‬الجماعات‭ ‬الاسلامية‭ ‬المتطرفة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬رغم‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بنغازي،‭ ‬مهد‭ ‬ثورة‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

ولكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬فشلت‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الليبية‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬فايز‭ ‬السراج‭ ‬في‭ ‬بسط‭ ‬سيطرتها،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬جليا‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬حاول‭ ‬مسلحون‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مقار‭ ‬ثلاث‭ ‬وزارات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يرى‭ ‬كورين‭ ‬انه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬صدد‭ ‬تقييم‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬صالحها‭ ‬ان‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬ترجيح‭ ‬كفة‭ ‬الميزان‭ ‬سياسيا‭ ‬وعسكريا‭ ‬لصالح‭ ‬الشرق‭ ‬الليبي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوفع‭ ‬ايضا‭ ‬ان‭ ‬يساهم‭ ‬تسلم‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لمهامه‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المعادلة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭.‬

ولا‭ ‬يستبعد‭ ‬توالدو‭ ‬بان‭ ‬يحظى‭ ‬حفتر‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اضافة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬وروسيا‭ ‬والامارات‭ ‬‮«‬خاصة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تصريحات‭ ‬اعضاء‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ (…) ‬الذين‭ ‬يعتبرونهم‭ ‬موازين‭ ‬للقاعدة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬اعضاء‭ ‬تنظيم‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬ضمن‭ ‬ألد‭ ‬أعداء‭ ‬حفتر‭ ‬والرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭.‬

ويشير‭ ‬كورين‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬التدخل‭ ‬الروسي‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬الغرب‭ ‬الى‭ ‬مراجعة‭ ‬الاتفاق‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬مفتوحة‭ ‬بين‭ ‬شرق‭ ‬وغرب‮»‬‭ ‬ليبيا‭.‬

وحذر‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬غربيون‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬الصراع،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬زيادة‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬العسكريين‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬قوات‭ ‬حفتر‭ ‬والجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬مصراتة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

ويقول‭ ‬جاسون‭ ‬باك‭ ‬المتخصص‭ ‬بالشأن‭ ‬الليبي،‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬انصار‭ ‬حفتر‭ ‬الدوليين‭ ‬يعتقدون‭ ‬بامكانية‭ ‬اقناع‭ ‬حكومة‭ ‬ترامب‭ (…) ‬بتركه‭ ‬يخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭ ‬مع‭ ‬الميليشيات‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬ليبيا‮»‬‭.‬

اما‭ ‬النتيجة‭ ‬فستكون‭ ‬بحسب‭ ‬جاسون‭ ‬ان‭ ‬تلعب‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬دورا‭ ‬اساسيا‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬ليبيا‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيشكل‭ ‬‮«‬قاعدة‭ ‬أمامية‭ ‬أخرى‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬سوريا‭.‬