النيابة التركية:السجن لمدة 142 سنة بحق زعيم موال للاكراد
اسطنبول- الزمان
طلبت النيابة التركية انزال حكم السجن لمدة تصل الى 142 عاما بزعيم حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد صلاح الدين دمرتاش لاتهامه بالارتباط بمتمردين اكراد، حسب ما ذكرت وكالة الاناضول للانباء. واعتقل دمرتاش في تشرين الثاني/نوفمبر اضافة الى تسعة من نواب حزبه وفيغين يوكسيكداغ الزعيمة المشاركة للحزب. وطالبت النيابة في مدينة دياربكر بجنوب شرق تركيا حيث تقيم غالبية كردية بسجن يوكسيكداغ لمدة تصل الى 83 عاما، بحسب الوكالة. وكان نواب الحزب اعتقلوا بعد رفع الحصانة عنهم ويتهمون بالانتماء او بدعم حزب العمال الكردستاني الذي اطلق قبل ثلاثة عقود تمردا مسلحا للمطالبة بحقوق اكبر للاكراد. ويعتبر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وتركيا حزب العمال منظمة «ارهابية». ونفى حزب الشعوب بانه الواجهة السياسية لحزب العمال ويؤكد دمرتاش انه يعاقب لمعارضته مشروع تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.
واستؤنفت اعمال العنف بين حزب العمال وانقرة في صيف 2015 بعد انهيار وقف اطلاق النار الهش الرامي الى انهاء النزاع الذي اوقع اكثر من 40 الف قتيل منذ 1984. فيما قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء الأربعاء إن المدعين الأتراك أصدروا أوامر اعتقال بحق 243 من أفراد الجيش في 54 إقليما ضمن التحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو تموز.
وذكرت الأناضول أن أوامر الاعتقال صدرت للاشتباه في استخدام هؤلاء الأفراد تطبيق (بايلوك) للتراسل عبر الهواتف الذكية الذي تقول الحكومة إنه يستخدم من قبل شبكة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.