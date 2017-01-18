النيابة التركية:السجن لمدة 142 سنة بحق زعيم موال للاكراد

– January 18, 2017

اسطنبول‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬طلبت‭ ‬النيابة‭ ‬التركية‭ ‬انزال‭ ‬حكم‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬142‭ ‬عاما‭ ‬بزعيم‭ ‬حزب‭ ‬الشعوب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الموالي‭ ‬للاكراد‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬دمرتاش‭ ‬لاتهامه‭ ‬بالارتباط‭ ‬بمتمردين‭ ‬اكراد،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الاناضول‭ ‬للانباء‭. ‬واعتقل‭ ‬دمرتاش‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬حزبه‭ ‬وفيغين‭ ‬يوكسيكداغ‭ ‬الزعيمة‭ ‬المشاركة‭ ‬للحزب‭. ‬وطالبت‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دياربكر‭ ‬بجنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬حيث‭ ‬تقيم‭ ‬غالبية‭ ‬كردية‭ ‬بسجن‭ ‬يوكسيكداغ‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬83‭ ‬عاما،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭. ‬وكان‭ ‬نواب‭ ‬الحزب‭ ‬اعتقلوا‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عنهم‭ ‬ويتهمون‭ ‬بالانتماء‭ ‬او‭ ‬بدعم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬اطلق‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬تمردا‭ ‬مسلحا‭ ‬للمطالبة‭ ‬بحقوق‭ ‬اكبر‭ ‬للاكراد‭. ‬ويعتبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتركيا‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭. ‬ونفى‭ ‬حزب‭ ‬الشعوب‭ ‬بانه‭ ‬الواجهة‭ ‬السياسية‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬ويؤكد‭ ‬دمرتاش‭ ‬انه‭ ‬يعاقب‭ ‬لمعارضته‭ ‬مشروع‭ ‬تعزيز‭ ‬صلاحيات‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭.‬

واستؤنفت‭ ‬اعمال‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬وانقرة‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2015‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الهش‭ ‬الرامي‭ ‬الى‭ ‬انهاء‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬اوقع‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭ ‬منذ‭ ‬1984‭. ‬فيما‮ ‬‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬الرسمية‭ ‬للأنباء‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬المدعين‭ ‬الأتراك‭ ‬أصدروا‭ ‬أوامر‭ ‬اعتقال‭ ‬بحق‭ ‬243‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬54‭ ‬إقليما‭ ‬ضمن‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشلة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭.‬

وذكرت‭ ‬الأناضول‭ ‬أن‭ ‬أوامر‭ ‬الاعتقال‭ ‬صدرت‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬تطبيق‭ (‬بايلوك‭) ‬للتراسل‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬الحكومة‭ ‬إنه‭ ‬يستخدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شبكة‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬كولن‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬تتهمه‭ ‬أنقرة‭ ‬بتدبير‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭.‬