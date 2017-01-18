منزل طفولة ترامب معروض للبيع في مزاد

– January 18, 2017

بوتين‭ ‬يشكك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬التقى‭ ‬مع‭ ‬عاهرات‭ ‬في‭ ‬موسكو

نيويورك‭ – ‬موسكو‭ -(‬رويترز‭) – ‬يعرض‭ ‬مستثمر‭ ‬عقاري‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬تحيط‭ ‬به‭ ‬الأشجار‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬قضى‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سنوات‭ ‬طفولته‭ ‬الأولى‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اشتراه‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وتتلقى‭ ‬شركة‭ ‬للمزادات‭ ‬عروضا‭ ‬مغلقة‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬1600‭ ‬بتوقيت‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬2100‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للمنزل‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬خمس‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬كوينز‭ ‬حيث‭ ‬عاش‭ ‬ترامب‭ ‬حتى‭ ‬سن‭ ‬الرابعة‭.‬

وقال‭ ‬ميشا‭ ‬هاجاني‭ ‬وهو‭ ‬مسؤول‭ ‬بدار‭ ‬مزادات‭ ‬باراماونت‭ ‬رياليتي‭ ‬يو‭.‬إس‭.‬إيه‭ ‬لرويترز‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬إن‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬لن‭ ‬يعلن‭ ‬عنه‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬لأن‭ ‬البائع‭ ‬يخطط‭ ‬لدراسة‭ ‬العروض‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭.‬

وسيكون‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬المقر‭ ‬الرسمي‭ ‬لإقامة‭ ‬ترامب‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬اليمين‭ ‬القانونية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬الماضي‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬شراء‭ ‬منزله‭ ‬القديم‭.‬

وتسوق‭ ‬بارامونت‭ ‬رياليتي‭ ‬العقار‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬فيه‭ ‬ترامب‭ ‬طفولته‭ ‬وكفرصة‭ ‬لإقتناء‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭. ‬وكان‭ ‬القطب‭ ‬العقاري‭ ‬فريد‭ ‬ترامب‭ -‬والد‭ ‬ترامب‭- ‬قد‭ ‬بنى‭ ‬المنزل‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬عام‭ ‬1940‭.‬

ووفقا‭ ‬لسجلات‭ ‬عقارية‭ ‬فإن‭ ‬المستثمر‭ ‬العقاري‭ ‬مايكل‭ ‬ديفيز‭ ‬اشترى‭ ‬المنزل‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬مقابل‭ ‬1‭.‬39‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬امس‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬التقى‭ ‬مع‭ ‬عاهرات‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬بأحد‭ ‬فنادق‭ ‬موسكو‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أعوام‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحته‭ ‬نشر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ووصفه‭ ‬ترامب‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬زائف‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لصحفي‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬لايف‭ ‬الموالية‭ ‬للكرملين‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬ملفات‭ ‬أو‭ ‬تسجيلات‭ ‬مصورة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬التقى‭ ‬مع‭ ‬عاهرات‭ ‬‮«‬‭…‬هذا‭ ‬رجل‭ ‬راشد‭ ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬فهو‭ ‬رجل‭ ‬شارك‭ ‬لسنوات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مسابقات‭ ‬جمال‭. ‬له‭ ‬علاقات‭ ‬اجتماعية‭ ‬مع‭ ‬أجمل‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أجد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تصديق‭ ‬أنه‭ ‬هرع‭ ‬إلى‭ ‬فندق‭ ‬للقاء‭ ‬فتياتنا‭ ‬اللائي‭ ‬ينتمين‭ ‬لمستويات‭ ‬اجتماعية‭ ‬متدنية‭.‬‮»‬‭ ‬ورفض‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬سيتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬روسيا‭ ‬لديها‭ ‬معلومات‭ ‬تضر‭ ‬بسمعته‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬زائفة‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬هراء‭ ‬تام‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المخابرات‭ ‬الروسية‭ ‬تتبعت‭ ‬ترامب‭ ‬لجمع‭ ‬مواد‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬به‭ ‬وكرر‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يجتمع‭ ‬قط‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬عندما‭ ‬جاء‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬ولا‭ ‬أستطيع‭ ‬حتى‭ ‬تذكر‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭…‬لم‭ ‬يكن‭ ‬شخصية‭ ‬سياسية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع‭. ‬لم‭ ‬نعرف‭ ‬حتى‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬طموحاته‭ .‬