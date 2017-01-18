منزل طفولة ترامب معروض للبيع في مزاد
بوتين يشكك في أن الرئيس الامريكي التقى مع عاهرات في موسكو
نيويورك – موسكو -(رويترز) – يعرض مستثمر عقاري منزلا في شارع تحيط به الأشجار بمدينة نيويورك قضى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سنوات طفولته الأولى للبيع في مزاد بعد أن اشتراه الشهر الماضي.
وتتلقى شركة للمزادات عروضا مغلقة حتى الساعة 1600 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء للمنزل الذي يضم خمس غرف نوم في حي كوينز حيث عاش ترامب حتى سن الرابعة.
وقال ميشا هاجاني وهو مسؤول بدار مزادات باراماونت رياليتي يو.إس.إيه لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني إن الفائز في المزاد لن يعلن عنه على الفور لأن البائع يخطط لدراسة العروض على مدى بضعة أيام.
وسيكون البيت الأبيض المقر الرسمي لإقامة ترامب بمجرد أن يؤدي اليمين القانونية يوم الجمعة. وفي سبتمبر أيلول الماضي قال ترامب في برنامج تلفزيوني إنه يريد شراء منزله القديم.
وتسوق بارامونت رياليتي العقار على أنه المنزل الذي قضى فيه ترامب طفولته وكفرصة لإقتناء قطعة من التاريخ. وكان القطب العقاري فريد ترامب -والد ترامب- قد بنى المنزل في حوالي عام 1940.
ووفقا لسجلات عقارية فإن المستثمر العقاري مايكل ديفيز اشترى المنزل في ديسمبر كانون الأول مقابل 1.39 مليون دولار.
فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس إنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التقى مع عاهرات في غرفة بأحد فنادق موسكو قبل عدة أعوام وذلك في إشارة إلى ملف لم يتم التحقق من صحته نشر الأسبوع الماضي ووصفه ترامب بأنه «زائف».
وقال بوتين في رده على سؤال لصحفي من وكالة أنباء لايف الموالية للكرملين عما إذا كان اطلع على ملفات أو تسجيلات مصورة تشير إلى أن ترامب التقى مع عاهرات «…هذا رجل راشد وبغض النظر عن ذلك فهو رجل شارك لسنوات كثيرة في تنظيم مسابقات جمال. له علاقات اجتماعية مع أجمل النساء في العالم.» وأضاف «أجد أنه من الصعب تصديق أنه هرع إلى فندق للقاء فتياتنا اللائي ينتمين لمستويات اجتماعية متدنية.» ورفض ترامب الذي سيتولى رئاسة الولايات المتحدة يوم الجمعة الأنباء التي أفادت بأن روسيا لديها معلومات تضر بسمعته ووصفها بأنها زائفة. وقال بوتين إنه «هراء تام» أن تكون المخابرات الروسية تتبعت ترامب لجمع مواد من شأنها إلحاق الضرر به وكرر إنه لم يجتمع قط مع ترامب.
وأضاف الرئيس الروسي «ترامب عندما جاء إلى موسكو ولا أستطيع حتى تذكر متى كان ذلك…لم يكن شخصية سياسية من أي نوع. لم نعرف حتى شيئا عن طموحاته .