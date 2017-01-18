أخوان في بيروت يصنعان منتجات جديدة من أشياء قديمة

– January 18, 2017

بيروت‭- ‬رويترز‭ : ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬برج‭ ‬حمود‭ ‬ببيروت‭ ‬وجد‭ ‬الأخوان‭ ‬أفاديس‭ ‬وكريكور‭ ‬دوربوغوسيان‭ ‬شغفهما‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬فنتيج‭ ‬شوب‭ ‬بيروت‭ ‬961‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يملكانه‭ ‬حيث‭ ‬يصنعان‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أشياء‭ ‬قديمة‭ ‬ومهملة‭.‬

ويقضي‭ ‬الأخوان‭ ‬معظم‭ ‬وقتهما‭ ‬في‭ ‬المحل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كلبهما‭ ‬المدعو‭ ‬كيلر‭. ‬ويُجَدد‭ ‬الشقيقان‭ -‬اللذان‭ ‬يُعرفان‭ ‬بآفو‭ ‬وكوكو‭- ‬أشياء‭ ‬قديمة‭ ‬بينها‭ ‬أدوات‭ ‬عسكرية‭ ‬تعود‭ ‬للحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬ومُشغلات‭ ‬أسطوانات‭ ‬قديمة‭ ‬ومضخات‭ ‬بنزين‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الأخوين‭ ‬كانا‭ ‬يمارسان‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬كهواية‭ ‬فقد‭ ‬ملأ‭ ‬حياتهما‭ ‬كلها‭ ‬حتى‭ ‬تحول‭ ‬تدريجيا‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬يشغل‭ ‬وقتهما‭ ‬كله‭. ‬ويوضح‭ ‬أفاديس‭ ‬أنهما‭ ‬يطوران‭ ‬الأشياء‭ ‬المهملة‭ ‬التي‭ ‬يجدانها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الشارع‭ ‬أو‭ ‬صناديق‭ ‬القمامة‭. ‬وقال‭ ‬أفاديس‭ ‬دوربوغوسيان‭ ‬لتلفزيون‭ ‬رويترز‭ ‬‮«‬هوايتنا‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬انه‭ ‬نجمع‭ ‬أشياء‭ ‬وبنشتغل‭ ‬فيهن‭ ‬بعد‭ ‬دوام‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬بعطلات‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.. ‬بأوقات‭ ‬فراغنا‭. ‬من‭ ‬هون‭ ‬إذا‭ ‬بدك‭ ‬تقول‭ ‬إنه‭ ‬هي‭ ‬مثل‭ ‬تطور‭.. ‬يعني‭ ‬عملية‭ ‬غير‭ ‬إرادية‭ ‬تطورت‭ ‬على‭ ‬مراحل‭. ‬وبما‭ ‬انه‭ ‬نحن‭ ‬نشتغل‭ ‬بعد‭ ‬الدوام‭ ‬وبالعطلات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬وعلى‭ ‬مراحل‭ ‬تا‭ (‬حتى‭) ‬نقول‭ ‬عندنا‭ ‬شغلة‭ ‬بدنانضبطها‭ ‬وما‭ ‬بنلاقي‭ ‬لها‭ ‬قطع‭. ‬شو‭ ‬بنعمل؟‭ ‬بنضطر‭ ‬نأخذ‭ ‬أشياء‭ ‬من‭ ‬شي‭ ‬ثاني‭ ‬وبنحطه‭ ‬عليه‭ ‬بنطبقه‭ ‬بيطلع‭ ‬معنا‭ ‬منتوج‭ ‬جديد‭. ‬وهاي‭ ‬كانت‭ ‬كلها‭ ‬تسلية‭ ‬وبنحطها‭ ‬ع‭ ‬جنب‭ ‬وهيك‭ ‬صار‭ ‬عندنا‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬وشوي‭ ‬شوي‭ ‬صار‭ ‬هيدا‭ ‬الهواية‭ ‬يصير‭ ‬مثل‭ ‬هوس‭. ‬وصار‭ ‬بلشنا‭ (‬بدأنا‭) ‬نستصعب‭ ‬نشتغل‭ ‬أشغالنا‭ ‬اليومية‭. ‬وشوي‭ ‬شوي‭ ‬بلشنا‭ ‬نقدر‭ ‬نصرف‭ (‬نبيع‭) ‬البضاعة‭. ‬هلق‭ (‬الآن‭) ‬كل‭ ‬ما‭ ‬صرفنا‭ ‬بضاعة‭ ‬رجعنا‭ ‬أخذنا‭ ‬بضاعة‭ ‬أكثر‭ ‬وفتنا‭ ‬بدوامة‭. ‬دوامة‭ ‬إيجابية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬وبطلنا‭ ‬الشغل‭ ‬وهلق‭ ‬إذا‭ ‬حدا‭ ‬بيسألنا‭ ‬شو‭ ‬بتشتغل‭ ‬بنقول‭ ‬له‭ ‬نحن‭ ‬ما‭ ‬بنشتغلنحن‭ ‬بنلعب‭. ‬وهذا‭ ‬اللعب‭ ‬له‭ ‬إفادة‭ ‬مادية‭. ‬بس‭ ‬مش‭ ‬مستدامة‭ ‬يعني‭. ‬شوي‭ ‬عم‭ ‬نتعذب‭ ‬بس‭ ‬مبسوطين‭.‬‮»‬

ويشير‭ ‬الأخوان‭ ‬إلى‭ ‬أنهما‭ ‬يدمنان‭ ‬جمع‭ ‬الأشياء‭ ‬القديمة‭ ‬وتحويلها‭ ‬لأشياء‭ ‬أخرى‭ ‬مفيدة‭ ‬وأنهما‭ ‬يجدان‭ ‬سعادة‭ ‬غامرة‭ ‬ورضا‭ ‬بإنتاجهما‭ ‬لأشياء‭ ‬غير‭ ‬عادية‭. ‬ويصف‭ ‬أفاديس‭ ‬وضعه‭ ‬وشقيقه‭ ‬بأنه‭ ‬كأنهما‭ ‬يملكان‭ ‬قوة‭ ‬خارقة‭ ‬حيث‭ ‬يفكران‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬ولديهما‭ ‬أربعة‭ ‬عيون‭ ‬وأربعة‭ ‬أياد‭. ‬ويبدأ‭ ‬أفاديس‭ ‬وكريكور‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأشياء‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬لديهما‭ ‬بخصوص‭ ‬المنتج‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬قطعة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الأشياء‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬الشقيقين‭ ‬ساعات‭ ‬حائط‭ ‬وأثاث‭ ‬وأدوات‭ ‬إضاءة‭..‬وتبدأ‭ ‬أسعار‭ ‬القطعة‭ ‬بنحو‭ ‬100‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬أفاديس‭ ‬‮«‬أوقات‭ ‬مثلا‭ ‬بيكون‭ ‬عندنا‭ ‬كذا‭ ‬غرض‭ ‬بيكونوا‭ ‬ناقصين‭ ‬يعني‭ ‬تا‭ ‬نقول‭ ‬مثلاً‭ ‬عندنا‭ ‬حامل‭ ‬كاميرا‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأرجل‭ ‬بس‭ ‬ما‭ ‬عندنا‭ ‬الكاميرا‭ ‬تبعه‭ ‬بنحوَل‭ ‬الحامل‭ ‬إلى‭ ‬مصباح‭. ‬بأثنائه‭ (‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الحامل‭) ‬وبما‭ ‬انه‭ ‬ما‭ ‬عندنا‭ ‬موارد‭ ‬كثيرة‭ ‬بنشتغل‭ ‬نحن‭ ‬بشو‭ ‬مجمعين‭ . ‬

ما‭ ‬بنلاقي‭ ‬اللمبة‭. ‬بنلاقي‭ ‬زجاجة‭ ‬بنحوَل‭ ‬من‭ ‬المصباح‭. ‬آخر‭ ‬شيء‭ ‬بتطلعمصباح‭ ‬معمولة‭ ‬طاولة‭. ‬يعني‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬إنه‭ ‬مخطط‭ ‬واضح‭ ‬شو‭ ‬بده‭ ‬يطلع‭ ‬معنا‭ ‬وشو‭ ‬ما‭ ‬بده‭ ‬يطلع‭.‬‮»‬

وللكلب‭ ‬كيلر‭ ‬أيضا‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬محل‭ ‬الأثاث‭ ‬الخاص‭ ‬بالشقيقين‭. ‬فهو‭ ‬يتولى‭ ‬الحراسة‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يقوم‭ ‬بنوع‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬للأخوين‭.‬

وعن‭ ‬ذلك‭ ‬يقول‭ ‬أفاديس‭ ‬إن‭ ‬رؤية‭ ‬المارة‭ ‬لكيلر‭ ‬أمام‭ ‬المحل‭ ‬يغريهم‭ ‬بالتوقف‭ ‬واستكشاف‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬يعرضونها‭ ‬للبيع‭.‬