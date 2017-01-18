الحضري أكبر لاعب سناً يشارك في بطولة أمم افريقيا

– January 18, 2017

القاهرة‭ – ‬رويترز‭ ‬—‭ ‬أصبح‭ ‬عصام‭ ‬الحضري‭ ‬حارس‭ ‬وقائد‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬أكبر‭ ‬لاعب‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الافريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬نزوله‭ ‬بديلا‭ ‬لأحمد‭ ‬الشناوي‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬أمام‭ ‬مالي‭ ‬امس‭.‬

وتعرض‭ ‬الشناوي‭ ‬حارس‭ ‬الزمالك‭ ‬لإصابة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬خلال‭ ‬تصديه‭ ‬لمحاولة‭ ‬موسى‭ ‬ماريجا‭ ‬مهاجم‭ ‬مالي‭ ‬لهز‭ ‬شباك‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬أبعدها‭ ‬الحارس‭ ‬الشاب‭ ‬عن‭ ‬مرماه‭ ‬بصعوبة‭ ‬بالغة‭.‬

ويشارك‭ ‬الحضري‭ (‬44‭ ‬عاما‭ ‬ويومان‭) ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة‭ ‬وبفارق‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لريجوبير‭ ‬سونج‭ ‬مدافع‭ ‬الكاميرون‭ ‬والمصري‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭.‬

وتجاوز‭ ‬الحضري‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬وادي‭ ‬دجلة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لمواطنه‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬عندما‭ ‬خاض‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬عمره‭ ‬آنذاك‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬وخمسة‭ ‬أشهر‭ ‬و24‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭.‬

وعاد‭ ‬الحارس‭ ‬المخضرم‭ ‬لتشكيلة‭ ‬مصر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لكنه‭ ‬حجز‭ ‬لنفسه‭ ‬مكانا‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬لبلاده‭ ‬بتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬الكونجو‭ ‬وغانا‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬ونوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭. ‬وفازت‭ ‬مصر‭ ‬بالمباراتين‭.‬

وكان‭ ‬الحضري‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيلة‭ ‬مصر‭ ‬عندما‭ ‬فازت‭ ‬بكأس‭ ‬الأمم‭ ‬1998‭ ‬وجلس‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬2000‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬2002‭ ‬وقاد‭ ‬بلاده‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬متتالية‭ ‬بين‭ ‬2006‭ ‬و2010‭.‬