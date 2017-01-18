وفاة أقدم غوريلا في الأسر

– January 18, 2017

كليفلاند‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) -(‬رويترز‭) – ‬ق‭ ‬ال‭ ‬مسؤولون‭ ‬بحديقة‭ ‬حيوان‭ ‬كولومبوس‭ ‬في‭ ‬أوهايو‭ ‬إن‭ ‬أول‭ ‬غوريلا‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬العضو‭ ‬المعروف‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬في‭ ‬سلالتها‭ ‬نفقت‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬60‭ ‬عاما‭.‬

وقالت‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الغوريلا‭ ‬كولو‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬ميتة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬حظيرتها‭. ‬وكانت‭ ‬كولو‭ ‬قد‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الحديقة‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬1956‭ ‬ثم‭ ‬مرت‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬قبل‭ ‬مولد‭ ‬غوريلا‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقالت‭ ‬باتي‭ ‬بيترس‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬حديقة‭ ‬حيوان‭ ‬كولومبوس‭ ‬إن‭ ‬الحديقة‭ ‬احتفلت‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬كولو‭ ‬الستين‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬استئصال‭ ‬ورم‭ ‬خبيث‭ ‬من‭ ‬إبطها‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭. ‬وكانت‭ ‬الغوريلا‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬في‭ ‬السجلات‭ ‬وتجاوزت‭ ‬فترة‭ ‬العمر‭ ‬الطبيعية‭ ‬المتوقعة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭.‬

وقالت‭ ‬بيترس‭ ‬بالهاتف‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬كولو‭ ‬أي‭ ‬مؤشرات‭ ‬إلى‭ ‬اعتلال‭ ‬صحتها‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬عندما‭ ‬زار‭ ‬نحو‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬الحديقة‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬مارتن‭ ‬لوثر‭ ‬كينج‭.‬

وأضافت‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬صفوف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬وتفاعلت‭ ‬مع‭ ‬الزوار‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭.‬‮»‬

وكانت‭ ‬كولو‭ ‬أما‭ ‬لثلاثة‭ ‬وجدة‭ ‬لستة‭ ‬عشر‭ ‬وأم‭ ‬الجدة‭ ‬لإثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬غوريلا‭ ‬ولها‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أولاد‭ ‬أحفادها‭.‬

وسيتم‭ ‬حرق‭ ‬جثة‭ ‬كولو‭ ‬ودفن‭ ‬رمادها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬عنه‭ ‬بالحديقة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬إعلان‭ ‬نتائج‭ ‬التشريح‭ ‬لتحديد‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭ ‬تقريبا‭.‬