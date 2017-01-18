وفاة أقدم غوريلا في الأسر
كليفلاند (الولايات المتحدة) -(رويترز) – ق ال مسؤولون بحديقة حيوان كولومبوس في أوهايو إن أول غوريلا ولدت في الأسر والتي أصبحت العضو المعروف الأكبر سنا في سلالتها نفقت عن عمر يناهز 60 عاما.
وقالت حديقة الحيوان في بيان اليوم الثلاثاء إن الغوريلا كولو عثر عليها ميتة صباح اليوم في حظيرتها. وكانت كولو قد ولدت في نفس الحديقة في 22 ديسمبر كانون الأول 1956 ثم مرت خمسة أعوام قبل مولد غوريلا أخرى في الأسر في الولايات المتحدة.
وقالت باتي بيترس المتحدثة باسم حديقة حيوان كولومبوس إن الحديقة احتفلت بعيد ميلاد كولو الستين قبل أقل من شهر بعد أسابيع من استئصال ورم خبيث من إبطها في الثالث من ديسمبر كانون الأول. وكانت الغوريلا الأكبر سنا في السجلات وتجاوزت فترة العمر الطبيعية المتوقعة بأكثر من عقدين.
وقالت بيترس بالهاتف إنه لم تظهر على كولو أي مؤشرات إلى اعتلال صحتها حتى يوم الاثنين عندما زار نحو 13 ألف شخص الحديقة في عطلة مارتن لوثر كينج.
وأضافت قائلة «كان هناك صفوف من الأشخاص وتفاعلت مع الزوار طوال اليوم.»
وكانت كولو أما لثلاثة وجدة لستة عشر وأم الجدة لإثنتي عشرة غوريلا ولها ثلاثة من أولاد أحفادها.
وسيتم حرق جثة كولو ودفن رمادها في مكان لم يعلن عنه بالحديقة. ومن المتوقع إعلان نتائج التشريح لتحديد سبب الوفاة خلال أربعة أسابيع تقريبا.