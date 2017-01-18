زوكربيرج:تكنولوجيا فيسبوك للواقع الافتراضي ليست مسروقة

– January 18, 2017

دالاس‭- (‬رويترز‭) – ‬أدلى‭ ‬مارك‭ ‬زوكربيرج‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فيسبوك‭ ‬بشهادته‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دالاس‭ ‬الأمريكية‭ ‬امس‭ ‬ونفى‭ ‬اتهام‭ ‬شركة‭ ‬منافسة‭ ‬بأن‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬لوحدة‭ ‬أوكولوس‭ ‬التابعة‭ ‬لفيسبوك‭ ‬مسروقة‭. ‬وأقامت‭ ‬شركة‭ ‬زينيمكس‭ ‬ميديا‭ ‬لألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬أوكولوس‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬فيسبوك‭ ‬بصدد‭ ‬شراء‭ ‬الشركة‭ ‬الناشئة‭ ‬مقابل‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬بسبب‭ ‬إدعاءات‭ ‬بأن‭ ‬أوكولوس‭ ‬تعدت‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬على‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬لزينيمكس‭. ‬وأبلغ‭ ‬زوكربيرج‭ ‬هيئة‭ ‬المحلفين»إنني‭ ‬هنا‭ ‬لاعتقادي‭ ‬بأنها‭ (‬الاتهامات‭) ‬كاذبة‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬أشهد‭ ‬بذلك‭. ‬‮«‬منتجات‭ ‬أوكولوس‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬أوكولوس‭ .‬