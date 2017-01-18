– January 18, 2017

وفد مصري يشارك مشيخة المقارئ ويمنح الوقف السني مقاعد دراسية

المجمع الفقهي لـ (الزمان): زيارة الأزهر خطوة لتطوير العلاقة مع العراق

بغداد – قصي منذر

اشاد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء بزيارة رئيس جامعة الازهر فلاح الهدهد على رأس وفد رفيع الى العراق لما لها من اثر في ( الاستقرار المجتمعي)، بفضل تأثير العلم الشرعي في تشكيل الرأي العام، موضحاً ان الزيارة جاءت لتطوير العلاقة العلمية بين المؤسسات الفقهية في البلدين. وقال عضو الهيئة العليا للمجمع طه الزيدي لـ(الزمان) امس ان (اللقاء بالوفد المصري كان على مستوى المؤسسات العلمية لاسيما التي لها عراقة مثل جامعة الازهر وهو ينطوى على ايجابية كبيرة ،إذ ان تطوير العلاقة العلمية يمكن ان يؤدي الى الاستقرار المجتمعي في كلا البلدين لما للعلم الشرعي من تأثير في تشكيل الرأي العام), لافتا الى ان (كلاً من المجمع والوقف السني يعملان على استقرار العراق وبناء مصالحة حقيقية وكذلك وضع اسس المواطنة الحقة لاسيما ان لعلماء الشريعة والمنابر دوراً كبيراً في هذا الشأن)، منوها الى ان (العلاقة بين المجمع والوقف تكاملية من اجل تحقيق المقاصد العليا خدمة لإستقرار العراق ووحدته وإبعاد كل الافكار المخربة والغلو والعنف الدموي). وتابع ان (المجمع الفقي والوقف يعدان خيمة للمساجد وهما يسعيان لتطوير العلاقات العلمية مع الدول الاخرى، لاسيما مصر التي لديها عمق تاريخي، من اجل تقارب البعد الفقهي بين البلدين). مضيفاً ان (الوقف السني له دور ايجابي لاسيما وهو مؤسسة تجمع بين البعد العملي الاداري والعمل الحكومي مع العمل الشرعي وما يرتبط بالمساجد والوقفيات وما شابه ذلك وهو سباق في فتح العلاقات مع جهات اخرى).

وتعد زيارة وفد الأزهر للمشاركة في مؤتمر إعلان مشيخة المقارئ العراقية هي الأولى من نوعها منذ 27 عاما. وقد ضم الوفد ايضاً شيخ المقارئ المصرية السابق ورئيس اللجنة الدولية للقراء أحمد المعصرواي ومستشار شيخ الأزهر السفير عبد الرحمن موسى وعميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر المنعم فؤاد وعميد كلية أصول الدين عبد الفتاح العواري ونائب رئيس رابطة خريجي الأزهر اللواء أسامة ياسين. واوضح الزيدي ان (المجمع سبق ان لبى دعوة من الازهر حيث ذهب وفد منه برئاسة العلامة احمد حسن الطه وعدد من العلماء الآخرين وألتقوا بمفتي الديار المصرية ورئيس جامعة الازهر وبعض الشخصيات العلمية وتم توضيح الرؤى وتقريبها بين علماء العراق ومصر وحدث نوع من تبادل العلاقات العلمية من خلالها تبنى الازهر بعض الزمالات للطلبة العراقيين)، مضيفا ان (الهدهد بمعيته العلامة احمد عيسى المعصراوي شيخ المقارئ المصرية زارا المجمع في اطار زيارة الوفد للعراق بمناسبة تأسيس واعلان مشيخة القراء العراقيين خلال احتفالية اقامها الوقف السني حيث تم تبادل وجهات النظر وبحث تعزيز العلاقة مع المجمع كونه مرجعية فقهية كما نص على ذلك قانون الوقف وبحث امكانية تبادل الخبرات والمعارف والمعلومات لاسيما ان البلدين يعدان من البلدان العريقة بالعلم الشرعي ولهما جذور منذ فجر الاسلام, فالعراق مهد البناء الفقهي إذ ان ثلاثة من مؤسسي المذاهب من العراق)، مشيرا الى ان (وجود 6 من مدرسة القراء العراقيين ضمن المشاركين العشرة في مسابقة مشيخة المقارئ ما يعطي زخما لبناء جسور التواصل العلمي مع مصر بشكل عام والازهر بشكل خاص). وعقد الوفد إجتماعا مع رئيس الوقف السني عبد اللطيف هميم على هامش المؤتمر لبحث مشاركة جامعة الأزهر في إعادة صياغة المناهج التعليمية في كلية الإمام الأعظم والتعليم الديني وتوسيع المقاعد الدراسية لطلبة الديوان والاستعانة بمكتبة الأزهر لإعادة فهرسة المخطوطات والوثائق في الديوان والافادة من لجنة المصالحة المجتمعية التابعة للأزهر الشريف وفتح المعاهد الأزهرية بالعراق .من جانبه، أعلن الهدهد، استعداده للتعاون مع ديوان الوقف السني ومنح الديوان مقاعد دراسية في الجامعة، وفتح فرع من رابطة خريجي الأزهر بالعراق، موضحا أن رئيس الجامع الازهر الشيخ أحمد الطيب يبارك خطوة انتخاب مشيخة المقارئ العراقية ويؤكد عمق العلاقة بين الأزهر وديوان الوقف السني. وفي الموصل اقيمت صلاة جماعة في جامع النبي يونس بالساحل الايسر بمشاركة جميع المكونات. وقال شهود عيان إن (العشرات من السكان والقادة الامنيين واعضاء في الادارة المحلية لمحافظة نينوى أدوا صلاة جماعية في مرقد النبي يونس بحضور جميع المكونات والطوائف من سكان نينوى والقوات الامنية لتكون بمثابة رد حاسم على تنظيم داعش الذي فجر الجامع اضافة الى تفجيره جامعي شيت وجرجيس).وتمكنت القوات الامنية من استعادة جامع النبي يونس مؤخرا .وكان داعش قد فجر المسجد الذي بني في القرن السابع الهجري، وكان رمزا للتعايش بين المكونات . واكد خطيب الجامع ومدير الوقف السني بمحافظة نينوى سابقا محمد الشماع ان(داعش كان يسعى قبل سيطرته على الموصل لتفجير جامع النبي يونس قبل سنوات عدة وهو ما نفذه لاحقاً مع هدمه لنحو 50 مسجداً وجامعاً منذ حزيران2014 ) .