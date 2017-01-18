– January 18, 2017

الوضع الأمني في الموصل يرجىء إقتراعها والمفوضية لـ (الزمان) :

غياب قانون إنتخابات كركوك يعطّل شمولها بموعد المحافظات الأخرى

بغداد – تمارا عبد الرزاق

عزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم امكانية اجراء انتخابات في كركوك لغياب قانون يغطي انتخابات المحافظة، مؤكدة إستعدادها لاجراء الانتخابات في المحافظات كافة في 16 أيلول المقبل بأستثناء الموصل وكركوك. وقال الناطق باسم المفوضية مقداد الشريفي لـ (الزمان) امس ان (انتخابات محافظة كركوك تحتاج الى تشريع قانون من مجلس النواب الذي نص عليه الدستور ان تكون لها قانون خاص بها). واضاف ان (عدم امكانية اجراء الانتخابات فيها يعود الى عدم وجود قانون يغطي انتخاباتها لذلك عندما يشرع القانون فالمفوضية تقوم بدورها)، موضحا ان (على النواب الذين يريدون اجراء انتخابات كركوك بتاريخ 16 ايلول المقبل تشريع القانون والتشاور مع المفوضية ليتسنى اجراء الانتخابات واعطاء الرأي الصائب)، مؤكدا ان (الموصل تم استثناؤها من الانتخابات بسبب الوضع الامني الذي تمر فيه). مشيرا الى (استعداد المفوضية لاجراء الانتخابات في المحافظات الاخرى بموعدها المحدد)، فيما طالب نواب اكراد إجراء إنتخابات مجلس محافظة كركوك في الموعد المحدد لاجرائها في المحافظات الاخرى . وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه في تصريح امس إن (الاكراد في بغداد متفقون على وجوب اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك بالتزامن مع اجرائها في المحافظات الأخرى وعدم تحديد أي وضع خاص للمحافظة لاسيما ان المحافظة لم تجر فيها هذه الانتخابات منذ عام 2005 وهذا لا يصب في مصلحة الاكراد)، مضيفا أن (عرب المحافظة يؤيدون اجراء الانتخابات لكن ليس للتركمان موقف واحد بشأن هذا الأمر)، مشيرا الى أن (مشروع القانون يتضمن وجوب مراجعة تسجيل اسماء الناخبين في المحافظة وتوزيع المناصب بالتوافق والاتفاق بين جميع مكوناتها). واعلن النائب عن الكتلة ذاتها أريز عبد الله أن رئاسة الجمهورية أرسلت مقترح قانون جديد للانتخابات الى البرلمان مبينا أنه ينسجم مع التطورات الحاصلة.

وقال عبد الله في تصريح امس إن (هناك مقترح قانون مرسل من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى مجلس النواب لانتخابات البرلمان المقبلة ينسجم مع التطورات التي حصلت في البلاد خلال المرحلة الماضية)، مشيراً الى أن (المقترح تضمن ابقاء أعضاء مجلس النواب بنفس العدد دون تغيير). لافتاً الى أن (قوائم المرشحين في القانون الجاري تتضمن مرشحين اثنين لكل مقعد نيابي فيما تضمن هذا المشروع إعطاء مرشح واحد لكل مقعد وكذلك منافسة المرشحين الفائزين للثلث الأول للأعضاء الأكثر أصواتا بغض النظر عن قوائمهم ليكون الفائز بأكثر عدد الأصوات يليه من يقل عنه وبأي قائمة كان ولن يشترط وجوده ضمن قائمة الفائز الأول). وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله في تصريح امس ان (الاكراد مع اجراء الانتخابات في كركوك على غرار المحافظات الاخرى لذا قدمنا مشروعاً للجنة المحافظات والاقاليم البرلمانية لالغاء القانون رقم 23 لعام 2008 الذي أضفى على كركوك وضعاً خاصاً). كما اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن سعيها لجعل انتخابات مجلس المحافظة بنفس موعد انتخابات باقي مجالس المحافظات. وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح امس إن (قانون انتخابات مجالس المحافظات فيه تعديل ونحن مع تشريع قانون انتخابات المحافظة ولكن هناك قرارات تتعلق بالمحكمة الاتحادية يجب ان تلغى حتى يكون هناك مجال لجعل انتخابات كركوك مثل انتخابات بقية المحافظات).

يذكر ان مجلس الوزراء بعد ان اطلق التخصيصات المالية لانتخابات مجالس المحافظات التي تبلغ نحو 260 مليار دينار وجه وزارة المالية بتعزيز المفوضية بكامل المبلغ الذي تحتاجه للعملية الانتخابية. من جهته قال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح امس ان (خدمة مجالس المحافظات تنتهي في 30 نيسان المقبل ولا يمكن تمديد عملها ولو ليوم واحد الا بانتخاب جديد وليس لمجلس النواب او رئيس الوزراء أية صلاحية قانونية بالتمديد). وأضاف ان (المحافظ يبقى بمنصبه لحين اجراء الانتخابات).