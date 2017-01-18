– January 18, 2017

الأسدي يتوعّد عبر ( الزمان) داعش بهزيمة نكراء وخاطفة في الساحل الأيمن من الموصل

جهاز مكافحة الإرهاب: أنجزنا مهمتنا ونحن بإنتظار إعلان تحرير الأيسر

بغداد – محمد الصالحي

توعد قائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي تنظيم داعش بجولة خاطفة ومزلزلة في الجانب الايمن من مدينة الموصل، مشيرا الى ان الجهاز انجز مهامه في الساحل الايسر من المحور الشرقي والقوات تنتظر تماس القطعات العسكرية المتبقية في المحوري الجنوبي والشمالي. وقال الاسدي لـ ( الزمان) امس ان ( جهاز مكافحة الارهاب في المحور الشرقي انجزت ما مطلوب منها وفق الخطة العامة لعمليات قادمون يانينوى وهي بانتظار بقية القطعات العسكرية في المحورين الشمالي والجنوبي لتحقيق تماس القطاعات واعلان تحرير الساحل الايسر تحريرا كاملا). واضاف ان (خسائر تنظيم داعش الارهابي بلغت اكثر من الفي عنصر في محور قتالنا ضد العدو ).واوضح الاسدي ان (ما تبقى من الاحياء في الساحل الايسر هي خمسة ابرزها الحي العربي وستكون نهاية المعارك في منطقة الرشيدية التي تعد اخر معاقل التنظيم في الايسر).وتابع ان ( اعلان تحرير الساحل الايسر بات قريبا للغاية وسيتم عبر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي او قيادة العمليات المشتركة لزف بشرى النصر ضد العدو). مشيرا الى ان (اخر الاحياء التي حررتها قواته هي مرقد النبي يونس وحي المهندسين والمنطقة الاثرية وتل نركال). موضحا ان (هذه الاحياء خالية من داعش بسبب تعرضهم لضربات قاصمة من قبل الاجهزه الامنية).مؤكدا أن (جنودنا بكامل المستلزمات اللوجستية ومنها العدة الخاصة بمواجهة الاسلحة الكيمياوية في حال استخدامه من قبل داعش). وبشان عمليات الجانب الايمن من الموصل ذكر الاسدي ان (المعارك ستكون اسهل مما جرى في الايسر بسبب انهيار معنويات التنظيم والخسائر الفادحة في الارواح والمعدات ). متوعدا (التنظيم بجولة خاطفة ومزلزلة في الايمن لانهاء سيطرة داعش التي دامت لاكثر من عامين ). الى ذلك قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقته (الزمان) ان (وعد التحرير النهائي والانتصار التام في الموصل قد اقترب وتكللت بالنجاح جهود قواتنا لاكمال الخطة الأساسية في تطهير الجانب الايسر في اكبر محاور القتال لتحرير مركز المدينة). مؤكدا ان (العمل جارٍ على تحرير ما تبقى من منطقتي الغابات والقصور والمناطق الأخرى في المحور الشمالي والعزيمة باتجاه اكمال تحرير الساحل الأيمن). ومن جانبه قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن طالب شغاتي في تصريح امس ان (عدد قتلى عناصر داعش في الموصل وصل حتى الآن إلى أكثر من 3300 قتيل).وأضاف أن (تحرير الموصل يتم بشكل نظيف). مبينا أن (المقاتلين يعملون بقدرات عالية ويستهدفون الإرهابيين فقط). كاشفا عن (استخدام داعش300 سيارة مفخخة خلال المعركة).ومن جانبه قال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات مكافحة الارهاب حررت المنطقة الاثرية وتل نركال في الاتجاه الشمالي).وتابع ان (تلك القوات رفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر قاسية بالأرواح والمعدات)

. وانطلقت العمليات العسكرية لتحرير الموصل من تظيم داعش في 17 تشرين الأول الماضي حيث حققت القوات المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق. وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في بيان تلقته (الزمان) امس انه ( بالتنسيق مع استخبارات عمليات نينوى وبناءً على معلومات دقيقة استولت على عدة مقار لداعش من الاجانب الروس والطاجيكيين وعثرت في داخلها على مركز اتصالات متكامل يضم العديد من اجهزة الاتصال والمنظومات الاتصالية في الموصل).وأضاف أنها (عثرت ايضاً داخل المقار على جهاز لابتوب يضم معلومات مهمة عن عناصر داعش فضلا عن عدد من الوثائق والكتب باللغتين العربية والروسية تروج للافكار الظلامية).وأكد البيان ( العثور على معمل متخصص بصناعة مجسمات تستخدم لعرض الملابس يستخدمها داعش بعد ان يلبسها ملابس عسكرية لغرض خداع قواتنا الامنية وطائراتنا في حيي الحدباء والكندي بالموصل).

وذكر بيان لمديرية إعلام الحشد الشعبي تلقته ( الزمان) امس ان (قوات الحشد قتلت القيادي في داعش المدعو ابو فارس العراقي مع اثنين من مرافقيه أثناء صد هجوم قامت به مجموعة من عناصره على منطقة تقاطع الحضر جنوبي الموصل).وأضاف أن (قوات الحشد الشعبي اجبرت ما تبقى من عناصر داعش على الهروب). وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح امس ان (هناك تفاهما فيما يخص قيام قوة من الجيش وقوات البيشمركة بفرض الأمن في مدينة سنجار وبسط السيطرة الكاملة على المدينة وعدم السماح بأي نشاط أو مظاهر مسلحة لأي منظمات أو أشخاص خارج المنظومة الأمنية المشكلة بناءً على هذا التفاهم).وأضاف ان (الأمر يحتاج الى وقت للقيام بعملية بسط القانون وفرض النظام في سنجار وعدم السماح بوجود أي مظاهر مسلحة لأي منظمة أو طرف خارج إطار المنظومة الأمنية الرسمية للدولة في هذه المدينة وسيتم تنفيذ هذا الاتفاق في وقت لاحق).واوضح الحديثي أن (الحكومة ملتزمة بالدستور فيما يخص عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية كمنطلق للقيام بعمليات ضد أراضي أي دولة جارة أو القيام بعمليات تهدد أراضي أي دولة والالتزام بدستور الحكومة العراقية ويوجد سعي لبسط السيطرة الأمنية الكاملة على كل المناطق العراقية لضمان تنفيذ هذا النص الدستوري بعدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن دولة جارة من أي طرف، سواء كانت منظمة أم أشخاصا).