– January 18, 2017

الميناء يقهر الطلاب ويحتل صفوفهم وأوديشيو يحتج

الوسط يعود لسكة الإنتصارات والشرطة تقع في فخ الغزلان

الناصرية – باسم الركابي

قبل الدخول في تفاصيل مباراة الميناء والطلاب لابد من الوقوف على احتجاج مدرب الطلاب ايوب اوديشيو الغير مفهوم في اعقاب نهاية المباراة بشكل غريب اقل ما يقال عنه لايليق بمدرب يقود احد اقطاب الكرة المحلية قبل ان يكون لاعبا معروفا واكاديمي ويمتلك سمعة طيبة في الوسط الكروي ليزيد بتصرفه من تعقيد مشاكل الدوري دونما مسوغ عندما غادر ثقافة نتائج المباريات التي اخر من ينفعل ضدها المدرب واول من ينبذ حالة الاحتجاج والشغب المرفوضة جملة وتفصيلا من اوديشيو ومن معه من اللاعبين والإداريين ومن غيرهم في دعوى الاعتراض على قرارات الحكم عندما تجمعوا في مشهد مرفوض كان الاجدر ان تعتمد الوسائل المهنية والادارية في الاعتراض وليس بالطريقة التي شاهدناها عندما تجمع اللاعبين والإداريين حول الحكم بقيادة المدرب الذي تصرف على غير العادة في حالة تتطلب التوقف لانها تثير القلق بوجه الحكام والبطولة كما نقلتها قناة العراقية الرياضية النافذة المطلة على كل ارجاء العالم وسط مسلسل الاحتجاجات والشغب وكان على المدرب ان يخرج من دائرتها لانه يكون بتصرفه محرضا بامتياز وواحد ممن يضعون العصي في دولاب الدوري وتشويه صورته وتكريس ذلك من الفرق الجماهيرية والمنافسة حصرا كما حصل في النجف مع اربيل والميناء والنجف والجوية والنفط واحداث ماثلة في الاذهان حتى من فرق صغيرة لاتستحق اللعب في الدوري وهؤلاء يريدون تسير الامور كما يحلوا لهم في مؤشرات ستزيد من مشاكل الدوري؟

ولم يجد الطلاب حجة فقط التلويح بالانسحاب موضة الموسم بين الكبار والصغار واختلاق المشاكل امام فشل فرقهم عندما لم يجدوا غير شماعة الحكام لنشر غسيل النتائج والسؤال ما علاقة حكم الوسط بالهدف الملغى؟

فوزالميناء على الطلاب

واعود الى مسار المباراة المثيرة بين الميناء والطلاب التي دخلها الفريقان بظروف متشابهة حيث الطلاب في الموقع الثالث والميناء الخامس لتنتهي لاصحاب الارض بهدف رفع رصيدهم الى 32 نقطة في الموقع الثالث فيما تجمد رصيد الطلاب 30 في الموقع الخامس وابرز الملامح الاحتكاك البدني والمستوى الفني الذي تصاعد مع مرور الوقت وظهرت اكثر من فرصة لخلق هجمات منظمة وحضور الكرات المرتدة كان فيها الميناء الافضل نسبيا في ظل ظروف اللعب حيث الجمهور الكبير ومؤازرته بقوة وحاول هجوم الفريقين بتسديدات من كل الجوانب لكنها لم تكن مؤثرة قبل ان تدفع للبحث الجدي لكسر التعادل ونجح لاعبو الفريقين في تقديم مباراة جيدة مالت فيها السيطرة بشكل واضح للميناء واستحوذ على الكرة وكاد ان يتقدم بضربة الجزاء التي فشل فيها علي حصني في شوط ارتقى فيه اللاعبين الى مستوى الحدث وظهور ملامح الخطورة على المرممين لكنها لم تجد المتابعة المطلوبة خاصة من اصحاب الارض الذين يبدو تاثروا في خروج شوكان قبل ان ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي قبل ان يتغير مشهد اللعب بشكل مثير وتبادلا الهجمات وخلق الفرص الحقيقية بحثا عن الهدف عندما اقترب الطلاب من تسجيله بعدما نجحوا في اختراق دفاع الميناء وكاد ان يتقدم بهم ستار عزيز في افضل فرصة للطلاب 73 قبل ان يرد الميناء بهجمة سريعة وتقدموا لمنطقة الطلاب ووجدوا الفرصة المناسبة للتسجيل د74 عن طريق علي حصني ليكفر عن ضياع ضربة الجزاء ويقود الفريق الى اغلى فوز قبل ان تنتقل السيطرة للطلاب في محاولة للتعادل لكن لاعبو الميناء حافظوا على توازنهم ولتمر الامور بسلام ويخرج الميناء مع جمهوره بفرحة كبيرة في مهمة لم تكن سهله قبل ان يعكس الفريق قوته من خلال عناصره التي استقرت في قيادة الفريق الذي يواصل تحقيق النتائج بعدما عبر النجف والطلاب مستفيدا من عاملي الارض والجهور وقبلها عاد بتعادل بطعم الفوز من الوسط قبل ان يتقدم الى مثلث الترتيب وينافس بقوة على الصدارة عندما ينتقل الى العاصمة ليحل ضيفا على الشرطة.

وكانوا في افضل احوالهم ورفعوا شعار التحدي وكادوا ان يطيحوا باصحاب الارض لكن ما يعاب التسرع بفقدان الكرة والانشغال بالاعتراض على قرارات الحكم كما شاهدناهم بعد احتساب ضربة الجزاء وخلال الوقت وبعده في وضع غير مسوغ قبل ان يدفعوا ثمن اللقاء والعودة بخيبة وتراجع للموقع الخامس وكان على الفريق ان ياخذ المباراة باعلى درجات الانسجام ولو تعامل مع الكرات الخطرة لغير من مسار المباراة التي زادت من مشاكلهم بعد تلقى خسارتين في اخطر الوقت ومنافسات المرحلة الاولى عندما خسر من النجف في الجولة16 قبل ان يعود من البصرة بالخسارة الثانية وكاد ان يسقط في زاخو وحتى مع الفوز تلقى ثلاثة اهداف من متذيل الدوري ما يدعو المدرب الى معالجة وتحسين اداء خط الدفاع لتدارك صعوبة مبارياته الثلاث عندما يستقبل الكهرباء الدور المقبل ثم يواجه الجوية في الرابع من الشهر المقبل ويستقبل نفط الوسط في التاسع منه وكلاهما مواجهتان غاية في الصعوبة تحتاج الى عمل جيد وافضل من الذي قدمه الفريق في البصرة.

عودة الوسط

عاد فريق الوسط لسكة الانتصارات بعد الفوز على فريق الحسين في عقر داره بهدفين دون رد ليرفع رصيده الى 31 نقطة متقدما للموقع الرابع فيما تجمد رصيد الحسين 12 نقطة في نفس مواقعه السادس عشر على بعد موقع من دائرة الفرق المرشحة للهبوط ليحسم الضيوف المهمة خلال ست دقائق في بداية سريعة ترجمها الى التسجيل والفوز الذي يدين به للاعبين صالح سدير الذي افتتح التسجيل 28 قبل ان يعززه امير صباح د34 ويكسر عقدة النتائج الاخيرة التي الزمته التراجع للموقع السادس قبل ان يعود بفوائد اللقاء واستعادة التوازن والتوجه بثقة للصراع مرة اخرى على الصدارة الهدف الذي يبحث عنه الفريق وغني شهد لانهاء المرحلة الاولى عندما يخوض اخر مبارياته باستقبال البحري في مباراة تصب لمصلحته في ظل الفوارق القائمة بين الفريقين قبل ان يتجه الوسط لخوض مبارياته المؤجلة التي يستهلها مع الامانة في الخامس من شباط ويخرج لمواجهة الطلبة في التاسع من الشهر المقبل واخر مبارياته عندما يخرج الى الجوية وهو افضل الفرق المتواجدة في مواقع الكبار من حيث الموقف ومبارياته المؤجلة التي قد تعطيه الصدارة للمرحلة الاولى ويستحق ذلك لانه يؤدي مشاركة ناجحة من حيث الاداء والنتائج سواء في ملعبه وخارجه بعد تلقي خسارة واحدة من الشرطة لكنها لم تفت بعضد الفريق الذي سرعان ما عاد لعزف نغمة الفوز والتقدم للامام ومتمسك بالامل في ان ينهي الحصة الاولى في الموقع الاول بعد تغير مسار الامور وصنع فرصة الفوز والتقدم في الوقت المطلوب ويحي اماله في المنافسة ويطرد الشكوك في الفوز الذي حققه على الحسين ليفرض نفسه احد اطراف الصراع القوي في الصراع على الصدارة التي اقترب منها ويامل ان يخطفها في نهاية الامر وهو يعكس المستوى المطلوب ويستمر به مع نكسة الشرطة وتاثيرها واضرارها قبل العودة للنتائج الايجابية وتغير الموقف عندما تقدم للموقع الرابع امام طموحات التطلع العودة للصدارة بعد التخلص من ضغط النتائج حتى على حساب الحسين المتراجع والمهدد بالهبوط المهم استعادة الفريق للتوازن ويحقق التفوق في مهمة لاتخضع لموقف الحسين في سلم الموقف بل لمفاجئات النتائج مع الحالة الفنية التي خدمته في حسم الامور والعودة بثلاث نقاط مهمة دعمت الفريق الذي غير اكثر من لاعب وانتداب البدائل ما منحه قوة اضافية عكسها في اللقاء المذكور كما حرص المدرب على تفعيل الحالة المعنوية والنفسية لمحو اثار خسارة الشرطة عندما لعب بحافز الفوز والرهان بفضل اداء اللاعبين وحسم المهمة التي تضاف الى نتائج الذهاب التي يعكسها على المشاركة وتحسين الموقف على بعد نقطتين من المتصدر في مشوار لازال يعطي اكثر من شيء للوسط الذي يقف عقبة امام الكبار ويلعب بطموحات العودة للموقع الاول وهو القادر للموسم الثالث في الممتاز عندما حقق الاسبقية عندما احرز اللقب في الموسم ما قبل الماضي ويسعى الى الثاني كما يخطط له المدرب مع اللاعبين من جانبه تاخر فريق الحسين بنفس موقعه السادس عشر بعد السقوط في ميدانه مرة اخرى حيث خسارة الامانة ويواجه شبح الهبوط اذا ما استمر ينزف النقاط على هذه الشاكلة امام متطلبات دعم الفريق بدماء جديدة على امل مقاومة ببقية المباريات وتحقيق هدف القاء الذي يحتاج الى ظروف عمل عالية.

تفريط النجف

وفي مواجهة مهمة فرط النجف في نتيجة مباراة كانت في متناول اليد وكانه يكرر سيناريو مباراته مع الزوراء عندما خسرها في الوقت المدد دقائق بعدما فاجا الشرطة بهدف علي اياد4والاستمرار به الى الدقيقة الثانية من الوقت الممدد حينما نجح المحترق المصري احمد مجدي لينقذ فريقه من الخسارة ويعود معه بتعادل بطعم الفوز قبل حرمان النجف من فوز عندما كان الحكم يهم في اطلاق صافرة نهاية المباراة التي رفع النجف رصيده الى 24 نقطة في نفس موقعه التاسع فيما تراجع الشرطة سادسا برصيد 30 نقطة وله ثلاث مباريات متبقية يتعين عليه الفوز فيها جميعا لبجد مكان له في مثلث الترتيب الذي يشهد زحام قوي بعد النتائج والتغيرات في سلم الترتيب وكان على النجف ان يستثمر ظروف اللعب عندما عاد لملعبه وبين جمهوره وتعويض نكسة البصرة حيث فرصة التعويض ومهم ان يظهر بكامل العلامات وهو على بعد ثوان معدودات قبل ان يفقد السيطرة على الامور ويفسد فرحة الانصار الذين خرجوا بخيبة في تعادل بطعم الخسارة بعد ان فقد توازنه في الوقت القاتل قبل ان ترتد عليه وتلزمه الخروج بنقطة والبقاء في مكانه التاسع المتاخر بعد خسارة الميناء وتعادل الشرطة وفقدان اربع نقاط وعلى اللاعبين السعي لتعويض خسارة الميناء واخراج الفريق من موقعه الحلي قبل ان يفرط بفرصة الفوز على احد الفرق المرشحة للقب وهو يلعب بين جمهوره الذي كان يمني النفس في ان ينجح اللاعبين في افساد مخطط الشرطة بعد التطور الذي حصل في صفوف النجف خاصة في مباريات الذهاب وابرزها هزيمة الطلاب وقبلها الجوية وقبول التعادل مع الشرطة امام ثوان معدودات للخروج بكامل العلامات التي تطلبت اللعب بحذرشديد قبل ان يضع الشرطة لاعبي النجف تحت الرقابة الشديدة حتى مع التقدم المفاجأ والغير متوقع امام قوة الضيوف العالية والمتطورة وما اعطت للشرطة من تقوق استعاد فيه توازنه وحضر من اجل مواصلة النتائج المهمة بعد الفوز على الامانة ونفط الوسط وتوازن الخطوط التي تظهر افضل من البداية وفي اهم جولات المنافسة التي صنع فيها فرص الفوز على فرق مهمة قبل ان يدخل الى ملعب النجف وعينه على الفوز الثالث تواليا لكنه اصطدم بقوة اصحاب الارض التي لخبطت مخطط محمد يوسف الذي يشعر مع جمهور الفريق في ان يعود بالفوز امام واقع متغير في كل شيء بعدد ثلاث جولات نجح وتفوق واجتهد وسيطر ومع انتظار جمهوره في ان تاتي واحدة من نتائج الذهاب وتعزيز الفوز الذي حصل في نفس المدينة والتوجه للصراع بقوة للصدارة قبل ان يعود للموقف الخامس في نتيجة انقذها الهدف المتاخر بعد ان كان كل من في الملعب يرى الامور ذاهبة للنجف قبل ان تظهر قوة الشرطة وتبعد نفسها عن الخسارة والعودة بتعادل لانه في كل الاحوال افضل من الخسارة التي اقترب من تجرعها الفريق الذي يواجه مشكلة اكثر ما تظهر مع المواجهات القوية حينما ينخفض مستوى عدد من اللاعبين في مهمة تتطلب بسط السيطرة والتعامل مع كل خطوة باجتهاد لكونه يمتلك مجموعة لاعبين واسماء معروفة قادرة على صنع الفارق كما حصل في ملعب النجف وقلب التاخر الى تعادل انقذ مهمة المدرب الذي يواجه موقف صعب امام التاخر للموقع الخامس ويسعى المدرب الاستفادة من الاختبارات الثلاثة الاخيرة حيث استقبال الميناء الأسبوع المقبل وخوض مباراة مؤجلة مع النفط في السابع والعشرين من الشهر الجاري وهي الاخرى ستكون صعبة امام الفريق الذي ضيع الكثير من النقاط وواجه ضغوط كبيرة عند الذهاب حينما تعادل مع ميسان ونفط الجنوب وامس الاول امام النجف وخسر من كربلاء وتظهر نتائج الذهاب محبطة وكما لم تاتي البداية كما يريدها المدرب الذي يجد نفسه بعيد عن الواجهة امام احد الفرق المرشحة لخطف اللقب ما يتوجب على الفريق التقدم نحو الافضل وان لايبقى يعيش تباين النتائج وهو يمتلك مقومات المشاركة حيث الإمكانات واللاعبين المعروفين الذين يواجهون التغير في المستوى وهذا امر حتمي ويقف الفريق امام فرصة المنافسة الحقيقية من خلال تعزيز الاداء الذي تحسن في الوقت المطلوب كما على اللاعبين ان يتحملوا مسؤولية الدفاع لمواصلة الفريق مسيرته بثقة ومن خطوة لاخرى وتحقيق هذا الامر يعود لدور اللاعبين في خلق فرصة التقدم والمرور نحو الامام في مهمة تتطلب الدعم من اللاعبين الذي يرون مع نتائج الفريق الحالية قد عاد الفريق الى الطريق الصحيح وهو ما ينطبق على النجف الذي يفكر في مباريات الارض واستهداف الضيوف كما فعل مع الجوية وان ياتي التعامل حذر في مهمة امام جوله واحدة على نهاية المرحبة الاولى ومباراة مؤجلة مع جيرانه كربلاء النجف لعب 17 مباراة حقق الفوز ست مرات وتعادل في خمس وخسر البقية وبرصيد 25 نقطة سجل 17 هدفا وعليه 4 فيما لعب الشرطة 17 مباراة حقق الفوز 8 مرات والتعادل ست.

هروب زاخو

وهرب زاخو من اسوء المواقع متقدما الى التاسع عشر بفضل النقطة التي حصل عليها من الكهرباء بين جمهوره في التقدم لموقع جديد مقابل بقاء الكهرباء بنقس موقعه وفي كل الاحوال افضل من موقعه السابق المتواجد فيه الى ما قبل مباراته مع الكهرباء التي لعبها تحت انظار جمهوره الذي كان يمني النفس في ان يدرك اللاعبين نتيجة المباراة تحت اي مسوغ كان ولان الضيوف يقفون ضمن الفرق المتأخرة

وفشلا الفريقان في التسجيل لتراجع قدراتهما الهجومية في فرصة مهمة امام لزاخو في احتواء الامور وتحقيق الفوز وقيمته لتقدم الى الموقع السابع عشر وتجاوز معانات النتائج في اسوء موسم لزاخو بعد الفشل الكبير في مباريات الارض التي كان يحرمها على الضيوف بما فيهم الكبارة الذين اكثر ما يعودون بخيبة النتائج التي اخرته امام مخاوف ترك البطولة وان حصل هذا الامر سوف يغادر الذي هزم نفسه عندما خسر 8 مباريات من 14 في قوة هجومية ضعيفة عندما سجل 10 اهداف واسوء دفاع يتحمل مسؤولية دخول 20 هدفا لانه يقدم مباريات خجولة رغم فترة الاعداد وقدرات اللاعبين التي لازالت خارج قناعة الجمهور الذي خرج بخيبة واخذ يشعر كثيرا بمخاطر الخروج بعد التراجع في نتائج الارض التي فشل فيها كثيرا وقد يدفع ثمنها التي لم يتمكن المدرب الاخير من تغيرها كما يواجه مشاكل عندما طلب تاجيل مبارياته لنهاية المرحلة الحالية قبل ان يعود للمشاركة ويساهم في تمشية الدوري ومهم ان يستمر الفريق في الدوري بعد هبوط دهوك وانسحاب السليمانية واربيل ليبقى الممثل الوحيد للاقليم وكلها فرق تمتلك ملاعب تفتقد اليها الفرق الجماهيرية لكن هذه كرة القدم لاامان لها عندما تعطيك في فترة لكنها تدفع بك للهاوية من جانبه يكون الكهرباء قد استفاد من النقطة لانها اتت من خارج العاصمة وقبلها تعادل مع الحدود وقبلها هزم الكرخ بالخماسية اي انه حصل على خمس نقاط من ثلاث جولات عكس نفسه والتطلع الى تجاوز الموقع الحالي ويبدو ذلك بعيد لانه سيخرج لمواجهة الطلاب الدور المقبل ويواجه الجوية في الرابع من شباط المقبل وهما مباراتان مهمتان سيلزمان الكهرباء البقاء في موقعها الحالي ولو لايمكن التكهن بنتائج المباريات عندما يرى علي عطية الفريق في الواجهة ان جاء الفوز على الطلاب او الجوية وهو ما يشغل تفكير المدرب والجدوى من تحقيق اي من النتجتين حيث الدعم المعنوي الذي يشكل جانب مهم من المشاركة وفي اخر جولات الحصة الاولى لان المرحلة المقبلة صعبة جدا امام طبيعة الصراع.