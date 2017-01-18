– January 18, 2017

رشك: سلة معاقي العرب تقام في المغرب

بغداد – الزمان

حدد الاتحاد العربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة مكان إقامة البطولة العربية الثانية والتي من المقرر إقامتها في شهر أيار المقبل. وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي خالد رشك والذي يشغل منصب الاتحاد العربي للعبة أن الاتحاد العربي قرر أن تقام البطولة العربية الثانية في المغرب خلال شهر أيار المقبل وأضاف رشك أن البطولة ستشهد عقد الاجتماع العربي مناقشة عدد من القضايا التي تهتم باللعبة، من جانب آخر قال خالد رشك أن نادي وسام المجد تلقى دعوة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة الطائرة جلوس والتي تقام في مدينة تبريز الإيرانية للمدة من الأول وحتى السادس من أيار المقبل. وأشار إلى أن ناديه تلقى دعوة من عدد من الاندية المصرية لعقد اتفاقية تعاون مشترك بين نادي وسام المجد وتلك الاندية لإقامة معسكرات تدريبية ومباريات ودية وتبادل الخبرات الفنية والادارية . وأكد أن الاتفاقية ستعقد في مصر خلال شهر آذار المقبل حيث سيمثل نادي وسام المجد وفد برئاسة رئيس النادي إضافة إلى عضوين من الهيئة الإدارية.