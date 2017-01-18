– January 18, 2017

يد ألمانيا تهزم السعودية وتتأهل في المونديال

{ باريس – وكالات: واصل المنتخب الألماني انطلاقته الرائعة في بطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا بفرنسا وحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي بالتغلب على نظيره السعودي 38 / 24 اول امس الثلاثاء في ختام الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة. واستعاد المنتخب الألماني صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى ست نقاط بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الكرواتي الذي تأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة فيما لحق به المنتخب الألماني اول امس بغض النظر عن نتيجة الجولتين الأخيرتين من مباريات المجموعة. وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول لصالحه بنتيجة 21 / 12 ثم وسع الفريق الفارق في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالح بفارق 14 هدفا. ويقبع المنتخب السعودي (الأخضر) في المركز الأخير بالمجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني اول امس بالهزيمة الثالثة على التوالي وإن قدم عروضا قوية في المباريات الثلاث ونال الإشادة لقدرته على الصمود في مواجهة منتخبات عريقة منها المنتخب الألماني حامل لقب أوربا.