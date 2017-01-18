– January 18, 2017

الأموال تضرب كرة القدم بالقاضية

مشاريع الإستثمار تجبر السيدة العجوز على تبني شعار جديد

{ روما – وكالات: فوجيء الجميع مساء الاثنين الماضي بإعلان أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس عن تغيير شعار النادي بأخر غريب وغير مفهوم للكثير من الناس سوى بإنه يحمل حرف J المميز ليوفنتوس ولكن بطريقة غريبة وغير معتادة نهائياً بين أندية كرة القدم. الشعار الجديد حل بشكل فوري محل الشعار السابق والذي تم تصميمه عام 2004 على كل حسابات النادي على مواقع التواصل الإجتماعي وموقع النادي الرسمي على شبكة الإنترنت، ولكنه سيظل الشعار السابق على قميص الفريق حتى نهاية الموسم الحالي ليكون الموسم المقبل هو الأول بالشعار الجديد على قمصان الفريق. كلمات رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي أثناء تقديم الشعار الجديد بوصفه رمزاً لإسلوب حياة يوفنتوس ومستقبله تحت رعاية شركة إنتربراند الأمريكية التي عملت لما يقرب من سنتين على ذلك المشروع مع إدارة النادي، وظلت لمدة عام كامل تقوم بتعديلات في الشعار الجديد، يمكن أن يكشف أسباب تلك الخطوة التي أقدمت عليها إدارة البيانكونيري. الشعار الجديد حسبما أشارت الشركة المُصممة له جاء ليكون مناسباً للجميع وليس فقط لجمهور كرة القدم، كي يتعلق به كل أفراد الأسرة بما فيهم من لايتابعون اللعبة وأن يغزو الشعار كافة الأسواق سواء الرياضية أو غيرها حسبما أشارت الشركة الأمريكية. يوفنتوس لديه في الوقت الحالي مشروعاً ضخماً بدأ العمل فيه بالفعل سيضخ للنادي أموالاً طائلة، وهو مشروع ضخم يُسمى J-Village يشتمل على مدرسة كرة كبيرة لجذب المواهب من كل إيطاليا بالإضافة إلى إنشاء سلسلة فنادق تُسمى J-Hotels ومطاعم ومتجر للنادي على طريقة Concept store بخلاف تغيير مقر النادي ومقر تدريبات الفريق وتحويل مقر التدريبات الحالي مركزاً ضخماً لتدريبات فرق الناشئين بعدما حصل رسمياً على قطعة أرض مساحتها 180 ألف متر مُربع في المنطقة المجاورة للملعب ووقع عقدها مع بلدية مدينة تورينو بطريقة حق الإنتفاع لمدة 99 عامًا مقابل 11.7 مليون يورو فقط. النادي الإيطالي كان بالفعل قد افتتح قبل عدة أشهر أول مركز طبي مملوك لنادي في إيطاليا منحه إسمه J-Medical متخصص في عالم الطب الرياضي سواء من حيث العلاج أو التأهيل بالإضافة إلى مدرسة دولية تُسمى J-College تم إفتتاحها مع انطلاق العام الدراسي 2014-2015 بعد التوصل إلى إتفاق مع وزارة التعليم الإيطالية للحصول على الرخص المطلوبة بعدما أصبحت جزءً من المدارس الدولية في أوربا ولتساعد كافة لاعبي النادي الشباب من كل الجنسيات على الاستمرار في التعليم بجوار ممارسة الرياضة ومن ثم تُصبح الأولولية دائماً ليوفنتوس عند محاولة استقطاب اي موهبة من أي دولة. كل ذلك بخلاف استغلال النادي لمنطقة الملعب الذي تم افتتاحه عام 2011 بعمل مول تجاري صغير به ما يقرب من 60 محل ومطاعم وسوبر ماركت ضخم. مشروع J-Village سيتم افتتاحه بشكل كامل مع نهاية عام 2017 وهو الأمر الذي يتزامن مع إعلان النادي في مطلع العام عن الشعار الجديد والذي يحمل حرف J ليكون بداية علامة تجارية ضخمة تدر ملايين على خزائن النادي. قرار إدارة يوفنتوس بإعتماد الشعار الجديد وصفه مسئولو شركة إنتربراند والتي تعد أحد أشهر شركات العالم في صنع العلامات التجارية وإدارتها بأنه قرار جريء للغاية وأن الكثير من الأندية ستتبعه في المستقبل من أجل دخول عالم البزنس بشكل أفضل وعدم قصره فقط على المجال الرياضي، حيث من الممكن أن تجد يوفنتوس في المستقبل يمتلك سلسلة فنادق شهيرة أو ماركة ملابس وغيرها من المشاريع. تجربة يوفنتوس الجديدة طرحت سؤالاً وبقوة عن تأثير رأس المال وسيطرة الفكرة الاستثماري على من يديرون كرة القدم، فأصبح وللمرة الأولى يتخذ نادياً شعاراً يليق بماركة ملابس أو سلسلة فنادق على قمصانه بحثاً عن المزيد من الإيرادات وهو ما سيجعل الأمر بعيداً عن القيمة الرياضية للشعار. حيث ترتبط شعارات الأندية عادة بشعار المدينة التي تنتمي لها أو لرمز أو حيوان أو طير يعبر عن الفريق وهو الأمر الذي قد يصبح ماضياً في المستقبل القريب، ولكن عندما يصبح ثمن اللاعبين 100 مليون يورو وأكثر، فعليك البحث فقط عن الاستثمارات في المقام الأول.