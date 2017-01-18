– January 18, 2017

(الزمان) في معقل نادي الشرطة وحوار صريح مع اللواء أياد عبد الرحمن:

الجمهور لاعبنا رقم 12 ودعمه لا غنى عنه

بغداد – الزمان

رغم مشاغل منصبه الوظيفي الا ان اللواء اياد عبد الرحمن رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة حريص كل الحرص على متابعة فريق النادي وتدريباته اليومية وتجده بجانب اللاعبين يدعمهم ويحثهم على الفوز وتقديم اداء يليق بالقيتارة الخضراء كما يحلو لجمهور النادي الوفي التغني بأسمه وبطولاته وأمجاده الكروية

في الموعد المحدد كنت في مكتب اللواء اياد عبد الرحمن الذي استقبلني أحسن استقبال وبدأت الحوار معه

{ الجمهور الرياضي ولا سيما جمهور الشرطة يريد ان يعرف الأسباب الحقيقية لمغادرة الحارس نور صبري والمهاجم أمجد كلّف صفوف الفريق ؟

– بالنسبة للحارس نور صبري وفرنا له كل شيء من عقد جيد الى تلبية كافة طلباته حتى عندما احتاج لسلفة مالية لم نبخل عليه في هذا الامر وقدمنا له كل التسهيلات لكن بعد خسارتنا مع الجوية وزعل الجمهور على لاعبي الفريق لم يتحمل الانتقادات وطلب مغادرة الفريق وكان له ما أراد بعد ان اعاد لنا المبلغ الذي في حوزته حسب العقد المبرم معه وانتقل الى فريق الميناء .. أما بخصوص اللاعب أمجد كلّف فهو مع الفريق منذ عشرة اعوام وتمتع بكل الامتيازات والأكراميات .. والذي حدث ان مدرب الفريق في بداية الامر رفض ان يضمه الى صفوف الفريق لكن ضغط الجمهور جعل المدرب يعدل عن قراره ..حاول أمجد بعد ذلك أن يبرز ويميز نفسه امام اللاعبين وتصرف تصرفا غريبا لايليق به كنجم عندما تم استبداله في مباراتنا مع كربلاء وخلع أشارة الكابتن ورميها بالأرض ومع ذلك هو من طلب مغادرة الفريق وتم منحه الاستغناء وانطوت صفحته مع الشرطة الذي قدم له كل شيء.

مستوى متواضع

{ استقطب نادي الشرطة العديد من اللاعبين الجدد هل كانوا هؤلاء بمستوى طموح الادارة والمدرب والجمهور ؟

– كل اللاعبين هم من اختيار المدرب بدون اَي تدخل من الهيئة الإدارية . البعض منهم مدرب الفريق شاهد فديوات لهم وأعجب بلعبهم ولكنه تفاجئ بمستواهم المتواضع على ارض الملعب وخيبوا أمالنا ولهذا بحثنا عن لاعبين جدد يعوضون هؤلاء وايضا أودّ ان أشير أنه لايوجد في العراق وسائل طبية حديثة تكشف عن إصابة اللاعبين وسلامتهم من الأمراض قبل توقيع العقود معهم حتى لا نقع في مشاكل بعد إبرام العقود وأتمنى ان يكون اللاعبون الحاليين بمستوى المسؤولية والدفاع عن ألوان الفريق.

{ كثر اللغط بشأن مشكلة عقد اللاعب سيف سلمان نريد ان نسمع الحقيقة من رئيس نادي الشرطة؟

– تم التعاقد مع اللاعب سيف سلمان وسلم دفعة أولية من العقد وطلب منا أجازة لكي يذهب الى السعودية للحصول على البطاقة الدولية من فريقه السابق تاخر كثيرا ولَم يأتي بالبطاقة وبعدها طلب منا عشرين يوم إضافي وإذا لم يحصل على البطاقة يعيد مبلغ العقد ويغادر أسوار الشرطة لكنه مع الأسف نكل وخلف بوعده وكتبنا الى الاتحاد العراقي بذلك وأصدر قرار بحقه كونه موقع عقد رسمي ومصادق عليه من الاتحاد وقمنا برفع دعوة قضائية لدى المحاكم المختصة لإعادة مبلغ العقد

{ عذرا سيادة اللواء أسئلتي فحواها مشاكل حدثت وتحدث في نادي الشرطة وهذا يقودني الى سؤال أين وصلت شرعية رياض عبد العباس مع كرسي رئاسة النادي؟

– في البداية كانت هناك استقالات من أعضاء الهيئة الإدارية طبعها ووثقها السيد عدنان اكبر الذي كان يدير أمانة سر النادي بالوكالة بعد ثبوث فساد اداري ومالي لرياض عبد العباس وتم عرض الوثائق ورفعها الى وزير الداخلية الذي امر بإحالتها الى المفتش العام وبدوره تم إحالتها الى هيئة النزاهة .. أما بخصوص ما يدعيه رياض فهو كسب دعوةً قضائية ضد وزير الشباب كونه لايملك صلاحية بحل الهيئة الإدارية وتعين هيئة مؤقتة ودخل نادي الشرطة طرف ثالث عن طريق الممثل القانوني ومازلت الدعوة لحد الان في المحاكم . علما ان السيد اياد بنيان قدم دعوة قضائية ضد رياض عبد العباس كوّن اقالته جاءت بنفس طريقة اقالة رياض عبد العباس ومازالت الدعوة في المحاكم. وأود ان أقول أننا كهيئة ادارية لانرغب بالمناصب ودعينا الى انتخابات مبكرة أسوة بالأندية الرياضية الاخرى وبأمكان من يدعي خدمة النادي أن يرشح نفسه ونبارك من يفوز بها

{ هل يستمر الكادر المصري مع الفريق الى نهاية الموسم أم يتم اقالته في حالة اخفاق الفريق؟

– كان هناك ضغط جماهيري لإقالة المدرب بعد تعرض الفريق لخسارتين واجتمعنا مع الكادر التدريبي ووقفنا على أسباب الإخفاقات وتمت معالجة الأخطاء ووضع الحلول المناسبة والدليل فوزنا في باقي المباريات وقدمنا مستوى جيد . وطلبنا من المدرب أبعاد أي لاعب اذا شعر ان هذا اللاعب لا يخدم الفريق وفِي المقابل نحن أستقدمنا بعض اللاعبين المحترفين والمحليين بدلا اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم

{ توقف العمل في مدينتكم الرياضــــــية هل هناك نية في اســــــــتئناف العمل ومتى؟

– ننتظر التمويل من صندوق شهداء الشرطة كوّن المدينة الرياضية هي لوزارة الداخلية أصلا وليس لنادي الشرطة فقط ونحن من المستفيدين أسوة بأندية وزارة الداخلية وهنا أود أن أشكر السيد الوكيل الأقدم والسادة قادة وزارة الداخلية على دعمهم المستمر لإكمال المدينة الرياضية كونها المستقبل الواعد لأجيال وزارة الداخلية على مختلف أعمارهم وايضا دعمهم المستمر لنادي الشرطة ولكافة الرياضيين في ألعاب قوى الأمن الداخلي . ننتظر بفارغ الصبر التمويل حتى نرى مدينتا الرياضية التي تضم ملعبين لكرة القدم اضافة الى فندق ومسبح وقاعة رياضية ونادي ترفيهي وملاعب اخرى تحتضن كل اللاعبين والرياضيين وتكون صرح رياضي مميز لوزارة الداخلية

دافع معنوي

{ عند عودتك من الإجازة عادت انتصارات الفريق بعد خســــارتين متتاليتين؟

– بالتاكيد حضورنا المستمر مع الفريق سواء في التدريب أم حضور المباريات أعطت للمدرب واللاعبين دافعا معنويا للفوز والتألق وهي رسالة للفريق بأن الادارة جزء منهم ولَم تتخلى عنهم مهما تكون نتائج الفريق والدليل في مباراتنا مع نفط الوسط كان لدينا اربعة لاعبين مصابين واثنين محرومين واللاعبين كوسرت وميران تَرَكُوا الفريق وايضا مغادرة نور صبري وامجد كلّف أسوار النازي ومع ذلك استطاع فريقنا الفوز على نفط الوسط

{ نادي الشرطة يضم الكثير من النجوم السابقين الذين خدموا النادي هل هناك النية الاستفادة من خبراتهم؟

– تم تكوين لجنة من نجوم الفريق السابقين تضم الكباتن فيصل عزير ويونس عبد علي والحارس ابراهيم سالم لغرض دعم فريق كرة القدم والعمل كمستشارين للنادي والاستفادة من خبراتهم ولَم يقتصر الامر على كرة القدم فقط وإنما بقية الألعاب أيضا وابواب النادي مفتوحة لكل رياضي يجد في نفسه الكفاءة لخدمة النادي

{ سيادة اللواء لو طلبت منك اهداء أغنية “اعزاز ” لشخص ما فمن هو هذا الشخص؟

– أهديها الى اللاعب احمد ابراهيم الذي جاء الى الفريق ولكن للأسف غادر أسوار النادي وكنت أتمنى ان يبقى معنا فهو لاعب كبير ومميز في خط الدفاع فأقول له ” اعزاز والله اعزاز “

{ ماهي حكمتك في الحياة ؟

– النجاة في الصدق

{ ماهي الكلمة التي تود بها مخاطبة جهور الشرطة؟

– جمهور الشرطة جمهور مثقف ومحب ووفي للفريق وماحصل في الآونة الاخيرة هي قلة غير محسوبة على جماهير النادي الوفية ارادت ان تسبب بعض المشاكل لكنها فشلت والدليل المؤازرة الجماهيرية بعد الخسارتين أستمرت وحضور جماهير الشرطة من كل المحافظات ووقوفها مع الفريق ولذلك أقول ان الجمهور هو اللاعب رقم 12 بالنسبة لنا فمن هنا اقدم لهم كل الشكر والتقدير على دعمهم وتشجيعهم للفريق وادعوهم للحضور المستمر والدائم لكل مباريات الفريق وأن شاء الله هم من يرفعون مع اللاعبين والمدرب درع الدوري.

{ ماهي نتائج باقي الفرق الرياضية في نادي الشرطة؟

– توجد في النادي 15 لعبة رياضية يمارسها الرياضيون والرياضيات ففريق كرة اليد في المركز الاول ببطولة الدوري وكذلك فرق الطائرة والسلة ومتفوقون في الجودو والاثقال ولأول مرة فريق ألعاب الساحة والميدان يكون في المركز الاول ويزيح نادي الجيش عن الصدارة . وهناك فرق نسوية بالجودو ورفع الأثقال.

سيادة اللواء أشكرك على هذا اللقاء وسعة صدرك لأسئلتي واتاحة الوقت الكافي لنا رغم مشاغلكم الوظيفية متمنيا لنادي الشرطة التألق والانتصارات في كافة الألعاب.