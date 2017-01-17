الباقي تصفية جيوب في مهمة تحرير الجانب الأيسر من الموصل

– January 17, 2017

الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬من‭ ‬تحرير‭ ‬حي‭ ‬المهندسين‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مقرات‭ ‬مهمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬حي‭ ‬نينوى‭ ‬الشرقية‭ ‬وسوق‭ ‬الاغنام‭ ‬ومنطقة‭ ‬باب‭ ‬شمس‭ ‬وترفع‭ ‬العلم‭ ‬العراقي‭ ‬فوق‭ ‬مبانيها‭ ‬بعد‭ ‬تكبيد‭ ‬داعش‭ ‬خسائر‭ ‬بالارواح‭ ‬والمعدات‭ ‬بحسب‭ ‬الفريق‭ ‬معن‭ ‬السعدي‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تحرير‭ ‬جامع‭ ‬الموصل‭ ‬الكبير‭ ‬قرب‭ ‬الحي‭ ‬الزراعي‭ ‬بحسب‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الساعدي‭ . ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬سوى‭ ‬خمسة‭ ‬بالمائة‭ ‬لاكمال‭ ‬تحرير‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنظيف‭ ‬الاحياء‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬الشرقية‭ ‬والجزائر‭ ‬والعطشانة‭ . ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬منطقة‭ ‬الغابات‭ ‬غير‭ ‬محسومة‭ ‬حيث‭ ‬تتصل‭ ‬مع‭ ‬الرشيدية‭ ‬لينتهي‭ ‬هذا‭ ‬القاطع‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬فيه‭ ‬لداعش‭ ‬اية‭ ‬مقاومة‭ ‬فاعلة‭ ‬باستثناء‭ ‬هاونات‭ ‬وقنص‭ ‬بعيد‭ ‬كما‭ ‬توجد‭ ‬مفخخات‭ ‬قليلة‭ ‬تم‭ ‬تدميرها‭ ‬عند‭ ‬الظهور‭ . ‬و‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬عسكريون‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬العراقية‭ ‬توغلت‭ ‬بشكل‭ ‬أعمق‭ ‬داخل‭ ‬مناطق‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وإن‭ ‬وحدات‭ ‬الجيش‭ ‬اشتبكت‭ ‬مع‭ ‬المتشددين‭ ‬داخل‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬شمالي‭ ‬المدينة‭. ‬وطُرد‭ ‬المتشددون‭ ‬من‭ ‬غالبية‭ ‬الأحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬معقلهم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وسيطرت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬النهر‭ ‬الذي‭ ‬يقسم‭ ‬الموصل‭ ‬إلى‭ ‬شطرين‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭. ‬ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬بالجيش‭ ‬إن‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬للنهر‭ ‬بالكامل‭ ‬أصبحت‭ ‬أمرا‭ ‬وشيكا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيتيح‭ ‬للجيش‭ ‬والقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬ووحدات‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬بدء‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬غرب‭ ‬المدينة‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬خاضعا‭ ‬بالكامل‭ ‬لسيطرة‭ ‬داعش‭ . ‬وقال‭ ‬صباح‭ ‬النعمان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الجهاز‭ ‬توغلت‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬نينوى‭ ‬الشرقية‭ ‬وسوق‭ ‬الغنم‭ ‬الواقعتين‭ ‬وسط‭ ‬مناطق‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭. ‬وقال‭ ‬النعمان‭ ‬لمراسل‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬العراقية‭ ‬استولت‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬الأندلس‭ ‬وحي‭ ‬الشرطة‭ ‬اللذين‭ ‬كانت‭ ‬تقاتل‭ ‬فيهما‭ ‬الاثنين‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تقريبا‭ ‬جميع‭ ‬المحاور‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إكمالها‭ ‬و‭ ‬سنعلن‭ ‬تحرير‭ ‬الساحل‭ ‬الأيسر‭ ‬بالكامل‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬للجيش‭ ‬إن‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬المهندسين‭ ‬الذي‭ ‬يبعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أميال‭ ‬باتجاه‭ ‬الشمال‭ ‬الغربي‭ ‬ويقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬النهر‭. ‬وفي‭ ‬تقدم‭ ‬مواز‭ ‬قال‭ ‬ضابط‭ ‬بالجيش‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الموجودة‭ ‬شمالي‭ ‬المدينة‭ ‬دخلت‭ ‬قاعدة‭ ‬الكندي‭ ‬العسكرية‭ ‬واشتبكت‭ ‬مع‭ ‬المتشددين‭ ‬بداخلها‭. ‬وقال‭ ‬النعمان‭ ‬للتلفزيون‭ ‬العراقي‭ ‬إنه‭ ‬تمت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتجاوز‭ ‬60‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬80‭ ‬حيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬ومسؤولون‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬إن‭ ‬وتيرة‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬تسارعت‭ ‬بفضل‭ ‬تحسن‭ ‬تكتيكات‭ ‬القتال‭ ‬وتحسين‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الأفرع‭ ‬المختلفة‭ ‬للجيش‭. ‬وفي‭ ‬الجنوب‭ ‬أمنت‭ ‬وحدات‭ ‬الرد‭ ‬السريع‭ ‬بالشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية‭ ‬غالبية‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬دجلة‭. ‬وقال‭ ‬العقيد‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬المحمداوي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وحدات‭ ‬الرد‭ ‬السريع‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬مقاتلي‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬فروا‭ ‬بالقوارب‭ ‬عبر‭ ‬النهر‭ ‬وأخذوا‭ ‬معهم‭ ‬مدنيين‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ . ‬وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬هربوا‭ ‬من‭ ‬الساحل‭ ‬الأيسر‭ ‬إلى‭ ‬الأيمن‭ ‬و‭ ‬أخذوا‭ ‬معهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭.‬‮»‬