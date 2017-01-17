الباقي تصفية جيوب في مهمة تحرير الجانب الأيسر من الموصل
الموصل – الزمان
تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من تحرير حي المهندسين الذي يضم مقرات مهمة لتنظيم داعش ، و حي نينوى الشرقية وسوق الاغنام ومنطقة باب شمس وترفع العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد داعش خسائر بالارواح والمعدات بحسب الفريق معن السعدي ، كما تم تحرير جامع الموصل الكبير قرب الحي الزراعي بحسب الفريق عبد الوهاب الساعدي . وقالت مصادر القوات العراقية انه لم يبق سوى خمسة بالمائة لاكمال تحرير الجانب الايسر بالرغم من الاستمرار في تنظيف الاحياء الصغيرة في نينوى الشرقية والجزائر والعطشانة . ولا تزال منطقة الغابات غير محسومة حيث تتصل مع الرشيدية لينتهي هذا القاطع الذي لم تعد فيه لداعش اية مقاومة فاعلة باستثناء هاونات وقنص بعيد كما توجد مفخخات قليلة تم تدميرها عند الظهور . و قال مسؤولون عسكريون إن القوات الخاصة العراقية توغلت بشكل أعمق داخل مناطق يسيطر عليها داعش في شرق الموصل الثلاثاء وإن وحدات الجيش اشتبكت مع المتشددين داخل قاعدة عسكرية شمالي المدينة. وطُرد المتشددون من غالبية الأحياء الشرقية في الموصل معقلهم في العراق خلال حملة بدأت قبل ثلاثة أشهر بدعم من الولايات المتحدة. وسيطرت القوات العراقية على مناطق كبيرة على طول النهر الذي يقسم الموصل إلى شطرين من الشمال إلى الجنوب. ويقول مسؤولون بالجيش إن السيطرة على الضفة الشرقية للنهر بالكامل أصبحت أمرا وشيكا وهو ما سيتيح للجيش والقوات الخاصة ووحدات من الشرطة بدء هجمات على غرب المدينة الذي ما يزال خاضعا بالكامل لسيطرة داعش . وقال صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب إن قوات الجهاز توغلت في منطقتي نينوى الشرقية وسوق الغنم الواقعتين وسط مناطق تسيطر عليها القوات العراقية. وقال النعمان لمراسل رويترز في الموصل إن القوات الخاصة العراقية استولت الآن على حي الأندلس وحي الشرطة اللذين كانت تقاتل فيهما الاثنين. وأضاف «تقريبا جميع المحاور الشرقية التي تعد من مسؤولية جهاز مكافحة الارهاب قد تم إكمالها و سنعلن تحرير الساحل الأيسر بالكامل.» وقال بيان منفصل للجيش إن جهاز مكافحة الإرهاب سيطر على حي المهندسين الذي يبعد نحو ثلاثة أميال باتجاه الشمال الغربي ويقع على بعد مسافة قصيرة من النهر. وفي تقدم مواز قال ضابط بالجيش إن القوات الموجودة شمالي المدينة دخلت قاعدة الكندي العسكرية واشتبكت مع المتشددين بداخلها. وقال النعمان للتلفزيون العراقي إنه تمت السيطرة على ما يتجاوز 60 من إجمالي 80 حيا في شرق الموصل منذ بدء الهجوم في أكتوبر تشرين الأول. وقال مسؤولون أمريكيون ومسؤولون في الجيش العراقي إن وتيرة تقدم القوات تسارعت بفضل تحسن تكتيكات القتال وتحسين التنسيق بين الأفرع المختلفة للجيش. وفي الجنوب أمنت وحدات الرد السريع بالشرطة الاتحادية العراقية غالبية الضفة الشرقية لنهر دجلة. وقال العقيد عبد الأمير المحمداوي المتحدث باسم وحدات الرد السريع إن بعض مقاتلي الدولة الإسلامية فروا بالقوارب عبر النهر وأخذوا معهم مدنيين كدروع بشرية . وقال لرويترز «لقد هربوا من الساحل الأيسر إلى الأيمن و أخذوا معهم نساء وأطفال.»