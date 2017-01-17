تركيا:منفذ هجوم الملهى أوزبكي يتقن أربع لغات ومختبيء برفقة عراقي وثلاث نساء
مصادرة آلاف الدولارات وأسلحة في شقة غربي اسطنبول
اسطنبول – توركان اسماعيل
اعلنت تركيا امس إن قواتها الامنية ألقت القبض على المسلح التابع لداعش الذي قتل 39 شخصا في ملهى ليلي في اسطنبول في رأس السنة بعد أسبوعين من البحث المكثف والتحقيق مع المشتبه بهم.
وعرف واصب شاهين محافظ اسطنبول الرجل المعتقل باسم عبد القادر ماشاريبوف وقال إنه ولد عام 1983 في أوزباكستان وتلقى تدريبا في أفغانستان. وأضاف شاهين إنه أقر بذنبه وتطابقت بصمات أصابعه مع تلك التي رفعت من مكان الهجوم. وقال في مؤتمر صحفي بعد القبض على ماشاريبوف أثناء الليل «يعرف أربع لغات وتلقى تعليما جيدا.»وتابع شاهين أنه تمت تعبئة حوالى ألفي شرطي في إطار العملية، بدعم من أجهزة الاستخبارات. ولفت إلى أن الشرطة دهمت 152 عنوانا وأوقفت خمسين شخصا. وأضاف أن هناك دلائل قوية على أنه دخل تركيا بشكل غير قانوني عبر الحدود الشرقية في يناير كانون الثاني عام 2016 ومن الواضح أن الهجوم نفذ نيابة عن تنظيم داعش. وألقي القبض على ماشاريبوف مع رجل عراقي وثلاث نساء من أفريقيا إحداهن من مصر في شقة في حي إسن يورت على المشارف الغربية لاسطنبول.وصادرت الشرطة خلال عملية المداهمة 197 الف دولار واسلحة. وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة على حسابه على تويتر «أهنئ شرطتنا التي أمسكت بمرتكب مذبحة أورتاكوي.» وأضاف «حربنا مع الإرهاب والقوى التي تقف وراءه ستستمر حتى النهاية.» ونشرت وكالة دوجان للأنباء صورة لمن قالت إنه المهاجم مصاب بكدمة في عينه وقطع فوق حاجبه ووجهه وقميصه مخضبان بالدماء. وبثت لقطات تظهر رجال شرطة يرتدون الزي المدني يقتادون رجلا يرتدي قميصا قطنيا أبيض اللون إلى سيارة. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أنه يجري استجواب المشتبه به في مقر شرطة اسطنبول وأن أناسا آخرين اعتقلوا في مداهمات في أنحاء المدينة استهدفت خلايا تابعة لداعش. وكانت أجهزة الاستخبارات وشرطة مكافحة الارهاب في اسطنبول عرفت عن منفذ الهجوم بهذا الاسم، مشيرة إلى أنه أوزبكي عمره 34 عاما، وأنه من عناصر خلية لتنظيم داعش في آسيا، بحسب ما أوردت الصحافة التركية في 8 كانون الثاني/يناير. وعثر على الرجل برفقة ابنه البالغ من العمر أربع سنوات في شقة بحي أسنيورت في اسطنبول خلال عملية واسعة النطاق نفذتها الشرطة، وفق ما أوردت قناة «تي آر تي». وأوضح التلفزيون أن الشرطة وجهاز الاستخبارات التركية «ام آي تي» نفذا عملية مشتركة خلال الليل (الاثنين الساعة 21,45 ت غ)، بعدما رصدت الشرطة قبل ثلاثة أيام من ذلك مخبأ المشتبه به وتبعته للتعرف على شركائه.
ونشرت وكالة دوغان صورة للمشتبه به، يظهر فيها وجهه مدمى ويرتدي قميص «تي شيرت»، فيما يمسك به شرطي من عنقه.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن المهاجم مدرب على اطلاق النار حيث قاتل في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا واصبح خبيرا في استخدام الأسلحة.