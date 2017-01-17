تركيا:منفذ هجوم الملهى أوزبكي يتقن أربع لغات ومختبيء برفقة عراقي وثلاث نساء

– January 17, 2017

‭ ‬مصادرة‭ ‬آلاف‭ ‬الدولارات‭ ‬وأسلحة‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬غربي‭ ‬اسطنبول

اسطنبول‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

اعلنت‭ ‬تركيا‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬قواتها‭ ‬الامنية‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المسلح‭ ‬التابع‭ ‬لداعش‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬المكثف‭ ‬والتحقيق‭ ‬مع‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭.‬

وعرف‭ ‬واصب‭ ‬شاهين‭ ‬محافظ‭ ‬اسطنبول‭ ‬الرجل‭ ‬المعتقل‭ ‬باسم‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬ماشاريبوف‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬ولد‭ ‬عام‭ ‬1983‭ ‬في‭ ‬أوزباكستان‭ ‬وتلقى‭ ‬تدريبا‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭. ‬وأضاف‭ ‬شاهين‭ ‬إنه‭ ‬أقر‭ ‬بذنبه‭ ‬وتطابقت‭ ‬بصمات‭ ‬أصابعه‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الهجوم‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بعد‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ماشاريبوف‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭ ‬‮«‬يعرف‭ ‬أربع‭ ‬لغات‭ ‬وتلقى‭ ‬تعليما‭ ‬جيدا‭.‬‮»‬وتابع‭ ‬شاهين‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬تعبئة‭ ‬حوالى‭ ‬ألفي‭ ‬شرطي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العملية،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬دهمت‭ ‬152‭ ‬عنوانا‭ ‬وأوقفت‭ ‬خمسين‭ ‬شخصا‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دلائل‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬دخل‭ ‬تركيا‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬نفذ‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وألقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ماشاريبوف‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬عراقي‭ ‬وثلاث‭ ‬نساء‭ ‬من‭ ‬أفريقيا‭ ‬إحداهن‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬إسن‭ ‬يورت‭ ‬على‭ ‬المشارف‭ ‬الغربية‭ ‬لاسطنبول‭.‬وصادرت‭ ‬الشرطة‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬المداهمة‭ ‬197‭ ‬الف‭ ‬دولار‭ ‬واسلحة‭. ‬وقال‭ ‬نعمان‭ ‬قورتولموش‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬والمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬أهنئ‭ ‬شرطتنا‭ ‬التي‭ ‬أمسكت‭ ‬بمرتكب‭ ‬مذبحة‭ ‬أورتاكوي‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬حربنا‭ ‬مع‭ ‬الإرهاب‭ ‬والقوى‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراءه‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭.‬‮»‬‭ ‬ونشرت‭ ‬وكالة‭ ‬دوجان‭ ‬للأنباء‭ ‬صورة‭ ‬لمن‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬المهاجم‭ ‬مصاب‭ ‬بكدمة‭ ‬في‭ ‬عينه‭ ‬وقطع‭ ‬فوق‭ ‬حاجبه‭ ‬ووجهه‭ ‬وقميصه‭ ‬مخضبان‭ ‬بالدماء‭. ‬وبثت‭ ‬لقطات‭ ‬تظهر‭ ‬رجال‭ ‬شرطة‭ ‬يرتدون‭ ‬الزي‭ ‬المدني‭ ‬يقتادون‭ ‬رجلا‭ ‬يرتدي‭ ‬قميصا‭ ‬قطنيا‭ ‬أبيض‭ ‬اللون‭ ‬إلى‭ ‬سيارة‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬للأنباء‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬استجواب‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬شرطة‭ ‬اسطنبول‭ ‬وأن‭ ‬أناسا‭ ‬آخرين‭ ‬اعتقلوا‭ ‬في‭ ‬مداهمات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‭ ‬استهدفت‭ ‬خلايا‭ ‬تابعة‭ ‬لداعش‭. ‬وكانت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬وشرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬عرفت‭ ‬عن‭ ‬منفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬بهذا‭ ‬الاسم،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أوزبكي‭ ‬عمره‭ ‬34‭ ‬عاما،‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬خلية‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الصحافة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬الرجل‭ ‬برفقة‭ ‬ابنه‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬بحي‭ ‬أسنيورت‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬نفذتها‭ ‬الشرطة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬آر‭ ‬تي‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬التلفزيون‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬وجهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬التركية‭ ‬‮«‬ام‭ ‬آي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬نفذا‭ ‬عملية‭ ‬مشتركة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ (‬الاثنين‭ ‬الساعة‭ ‬21‭,‬45‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬رصدت‭ ‬الشرطة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬مخبأ‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬وتبعته‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬شركائه‭.‬

ونشرت‭ ‬وكالة‭ ‬دوغان‭ ‬صورة‭ ‬للمشتبه‭ ‬به،‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬وجهه‭ ‬مدمى‭ ‬ويرتدي‭ ‬قميص‭ ‬‮«‬تي‭ ‬شيرت‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬يمسك‭ ‬به‭ ‬شرطي‭ ‬من‭ ‬عنقه‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬التركية‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬مدرب‭ ‬على‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬حيث‭ ‬قاتل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واصبح‭ ‬خبيرا‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭.‬