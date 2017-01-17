لافروف:هدف محادثات أستانا تثبيت وقف اطلاق النار في سوريا

– January 17, 2017

الجعفري‭ ‬رئيساً‭ ‬لوفد‭ ‬دمشق‭ ‬والمعارضة‭ ‬تسمي‭ ‬علوش

بيروت‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

اختارت‭ ‬دمشق‭ ‬سفيرها‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشار‭ ‬الجعفري‭ ‬لترؤس‭ ‬وفدها‭ ‬الى‭ ‬محادثات‭ ‬استانا،،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سيراس‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الاسلام‮»‬‭ ‬محمد‭ ‬علوش‭ ‬وفد‭ ‬ممثلي‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬بحسب‭ ‬قيادي‭ ‬معارض‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الوطن‮»‬‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬السوري‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬مماثلاً‭ ‬للوفد‭ ‬الذي‭ ‬ذهب‭ ‬سابقاً‭ ‬إلى‭ ‬جنيف‮»‬‭ ‬وسيكون‭ ‬‮«‬برئاسة‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬السوري‭ ‬والمندوب‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشار‭ ‬الجعفري‮»‬‭. ‬ويتضمن‭ ‬الوفد‭ ‬وفق‭ ‬الصحيفة،‭ ‬‮«‬شخصيات‭ ‬تمثل‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬وشخصيات‭ ‬تمثل‭ ‬القانون‭ ‬السوري،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬الوفد‭ ‬ممثلاً‭ ‬للدولة‭ ‬السورية‭ ‬مجتمعة‮»‬‭.‬‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬سيرئس‭ ‬محمد‭ ‬علوش،‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام،‭ ‬وهو‭ ‬فصيل‭ ‬نافذ‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق،‭ ‬وفد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الى‭ ‬استانا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اكد‭ ‬رئيس‭ ‬الدائرة‭ ‬الاعلامية‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬الوطني‭ ‬لقوة‭ ‬الثورة‭ ‬والمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬احمد‭ ‬رمضان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬وفد‭ ‬الفصائل‭ ‬سيضم‭ ‬قرابة‭ ‬عشرين‭ ‬شخصا‭. ‬واعلنت‭ ‬الفصائل‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬وفدها‭ ‬سيكون‭ ‬عسكريا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يعاونه‭ ‬فريق‭ ‬تقني‭ ‬يضم‭ ‬مستشارين‭ ‬سياسيين‭ ‬وقانونيين‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمفاوضات،‭ ‬الممثلة‭ ‬لاطياف‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬محادثات‭ ‬أستانا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬برعاية‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬وتركيا،‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تثبيت‮»‬‭ ‬الهدنة‭ ‬الهشة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬اعلنه‭ ‬الجعفري‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يتوهم‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬دمشق‭ ‬ذاهبة‭ ‬إلى‭ ‬أستانا‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬للعمليات‭ ‬القتالية،كما‭ ‬يريد‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬يروج،‭ ‬أو‭ ‬لتثبيت‭ ‬ما‭ ‬سمي‭ ‬بوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬بل‭ ‬دمشق‭ ‬ذاهبة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤيتها‭ ‬لحل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬سوريا‭… ‬ولإعادة‭ ‬فرض‭ ‬هيمنة‭ ‬وسيادة‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬لافروف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيه‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والنظام‭ ‬السوري‭ ‬سيسمح‭ ‬بمشاركة‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬للمقاتلين‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‮»‬،‭ ‬

مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬لقاء‭ ‬أستانا‭ ‬هو‭ ‬أولا‭ ‬تثبيت‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬واعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬الداعمة‭ ‬لدمشق‭ ‬وانقرة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬وقفا‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ودعتا‭ ‬الى‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬كازاخستان‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬حول‭ ‬تسوية‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬لافروف‭ ‬‮«‬نقدّر‭ ‬بان‭ ‬قادة‭ ‬المقاتلين‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬سيشاركون‭ (‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭) ‬ويجب‭ ‬عدم‭ ‬حصر‭ ‬لائحتهم‭ ‬فقط‭ ‬بالمجموعات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‮»‬‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتمكن‭ ‬الراغبون‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬الينا‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬لافروف‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬انه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬‮«‬المنصف‮»‬‭ ‬دعوة‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬الجديدة‭ ‬برئاسة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬محادثات‭ ‬أستانا‭. ‬وسينصب‭ ‬ترامب‭ ‬رئيسا‭ ‬جديدا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬الجاري‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬مفاوضات‭ ‬استانا‭.‬