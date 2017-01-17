لافروف:هدف محادثات أستانا تثبيت وقف اطلاق النار في سوريا
الجعفري رئيساً لوفد دمشق والمعارضة تسمي علوش
بيروت – موسكو – الزمان
اختارت دمشق سفيرها في الامم المتحدة بشار الجعفري لترؤس وفدها الى محادثات استانا،، في وقت سيراس القيادي في «جيش الاسلام» محمد علوش وفد ممثلي الفصائل المعارضة، بحسب قيادي معارض. وذكرت صحيفة «الوطن» القريبة من دمشق في عددها الثلاثاء أن الوفد السوري الرسمي «سيكون مماثلاً للوفد الذي ذهب سابقاً إلى جنيف» وسيكون «برئاسة الدبلوماسي السوري والمندوب الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري». ويتضمن الوفد وفق الصحيفة، «شخصيات تمثل المؤسسة العسكرية وشخصيات تمثل القانون السوري، بحيث يكون الوفد ممثلاً للدولة السورية مجتمعة». في المقابل، سيرئس محمد علوش، القيادي في جيش الاسلام، وهو فصيل نافذ في ريف دمشق، وفد الفصائل المعارضة الى استانا، وفق ما اكد رئيس الدائرة الاعلامية في الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية احمد رمضان لوكالة فرانس برس الثلاثاء. وقال ان وفد الفصائل سيضم قرابة عشرين شخصا. واعلنت الفصائل الاثنين ان وفدها سيكون عسكريا على ان يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين من الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة في المعارضة السورية. فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن أحد أهداف محادثات أستانا المقررة في 23 كانون الثاني/يناير برعاية روسيا وايران وتركيا، هو «تثبيت» الهدنة الهشة في سوريا. على العكس من الموقف الذي اعلنه الجعفري في صحيفة الوطن في انه لا يتوهم أحد أن دمشق ذاهبة إلى أستانا للبحث في وقف للعمليات القتالية،كما يريد البعض أن يروج، أو لتثبيت ما سمي بوقف لإطلاق النار، بل دمشق ذاهبة في إطار رؤيتها لحل سياسي شامل للحرب على سوريا… ولإعادة فرض هيمنة وسيادة الدولة على كامل الأراضي السورية» وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي أن اللقاء الذي سيشارك فيه ممثلون عن الفصائل المعارضة والنظام السوري سيسمح بمشاركة «قادة للمقاتلين على الأرض في العملية السياسية»،
مشيرا إلى أن «أحد أهداف لقاء أستانا هو أولا تثبيت وقف اطلاق النار». واعلنت موسكو الداعمة لدمشق وانقرة التي تدعم فصائل المعارضة السورية في 29 كانون الاول/ديسمبر وقفا لاطلاق النار في سوريا، ودعتا الى محادثات في عاصمة كازاخستان في 23 كانون الثاني/يناير حول تسوية النزاع في سوريا. وقال لافروف «نقدّر بان قادة المقاتلين على الارض سيشاركون (في العملية السياسية) ويجب عدم حصر لائحتهم فقط بالمجموعات التي وقعت في 29 كانون الاول/ديسمبر» اتفاق وقف اطلاق النار.
واضاف «يجب ان يتمكن الراغبون في الانضمام الينا من القيام بذلك».
واكد لافروف من جانب آخر انه سيكون من «المنصف» دعوة ممثلين عن الادارة الاميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب الى محادثات أستانا. وسينصب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة في 20 الجاري قبل ثلاثة ايام من بدء مفاوضات استانا.