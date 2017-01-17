ماي:بريطانيا تريد تجارة معفاة من الجمرك مع أوروبا وسواها
لندن – الزمان
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء إن بلادها لا يمكنها البقاء كعضو كامل العضوية في الاتحاد الجمركي بالاتحاد الأوروبي لكنها ستسعى لتجارة معفاة من التعريفة الجمركية مع الاتحاد بعد الانفصال عنه. وقالت ماي إن العضوية الكاملة حالت دون أن تبرم بريطانيا اتفاقيات تجارية خاصة بها لكنها أشارت إلى أنها تريد اتفاقا جمركيا مع الاتحاد الأوروبي لضمان تدفق التجارة عبر الحدود مع أوروبا «بسلاسة قدر المستطاع.» أضافت «أريد أن أزيل الحدود أمام التجارة قدر المستطاع وأريد لبريطانيا أن تكون حرة لتحديد جداول رسومها الجمركية في منظمة التجارة العالمية وهو ما يعني أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاقات تجارة جديدة ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا مع أصدقاء قدامى وحلفاء جدد من خارج أوروبا.» وقالت ماي في خطابها «نرى شراكة جديدة ومتكافئة بين بريطانيا مستقلة تحكم نفسها وعالمية وبين أصدقائنا وحلفائنا في الاتحاد الأوروبي. لا عضوية جزئية في الاتحاد الأوروبي ولا عضوية بالانتساب للاتحاد الأوروبي.» وأضافت «لا نسعى لتبني نموذج تتمتع به دول أخرى. لا نسعى للتمسك بعناصر من عضويتا في الاتحاد بعد خروجنا. لا .. المملكة المتحدة تنسحب من الاتحاد الأوروبي ووظيفتي هي أن أحصل على الاتفاق الصحيح لبريطانيا.» وقالت ماي أيضا إنها تريد للتكتل أن يبقى ناجحا. وأضافت «من مصلحة بريطانيا القومية أن يبقى الاتحاد الأوروبي ناجحا.»
فيما قفز الجنيه الاسترليني الثلاثاء بالحد الأقصى منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران في الوقت الذي تعهدت فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتصويت البرلمان على اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وشددت على أنها ستطلب البقاء كشريك أوروبي رئيسي.
وصعد الجنيه الاسترليني -الذي ارتفع بالفعل أكثر من واحد بالمئة مع بدء ماي في إلقاء خطابها المنتظر بقوة والذي جرى تسريبه بشكل موسع إلى وسائل الإعلام- اثنين في المئة منذ بداية اليوم ليصل إلى 1.2278 دولار.
كما زاد الاسترليني 0.8 في المئة مقابل اليورو ليبلغ 87.36 بنس لليورو ما يعكس عمليات بيع عالمية بوجه عام للدولار مدفوعة بمخاوف بشأن رئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وواصل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني -الذي اعتاد الارتفاع مع هبوط الاسترليني- الهبوط الذي سجله في التعاملات المبكرة بقيادة أسهم شركات التصدير والتعدين مع بدء خطاب ماي.