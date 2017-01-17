ماي:بريطانيا تريد تجارة معفاة من الجمرك مع أوروبا وسواها

– January 17, 2017

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬بلادها‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬البقاء‭ ‬كعضو‭ ‬كامل‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكنها‭ ‬ستسعى‭ ‬لتجارة‭ ‬معفاة‭ ‬من‭ ‬التعريفة‭ ‬الجمركية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعد‭ ‬الانفصال‭ ‬عنه‭. ‬وقالت‭ ‬ماي‭ ‬إن‭ ‬العضوية‭ ‬الكاملة‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تبرم‭ ‬بريطانيا‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تجارية‭ ‬خاصة‭ ‬بها‭ ‬لكنها‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تريد‭ ‬اتفاقا‭ ‬جمركيا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لضمان‭ ‬تدفق‭ ‬التجارة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أوروبا‭ ‬‮«‬بسلاسة‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭.‬‮»‬‭ ‬أضافت‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أزيل‭ ‬الحدود‭ ‬أمام‭ ‬التجارة‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬وأريد‭ ‬لبريطانيا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حرة‭ ‬لتحديد‭ ‬جداول‭ ‬رسومها‭ ‬الجمركية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬بإمكاننا‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقات‭ ‬تجارة‭ ‬جديدة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬أصدقاء‭ ‬قدامى‭ ‬وحلفاء‭ ‬جدد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬أوروبا‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬خطابها‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬ومتكافئة‭ ‬بين‭ ‬بريطانيا‭ ‬مستقلة‭ ‬تحكم‭ ‬نفسها‭ ‬وعالمية‭ ‬وبين‭ ‬أصدقائنا‭ ‬وحلفائنا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬لا‭ ‬عضوية‭ ‬جزئية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ولا‭ ‬عضوية‭ ‬بالانتساب‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬‮»‬‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نسعى‭ ‬لتبني‭ ‬نموذج‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭. ‬لا‭ ‬نسعى‭ ‬للتمسك‭ ‬بعناصر‭ ‬من‭ ‬عضويتا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعد‭ ‬خروجنا‭. ‬لا‭ .. ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تنسحب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ووظيفتي‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الصحيح‭ ‬لبريطانيا‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬ماي‭ ‬أيضا‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬للتكتل‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬ناجحا‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬بريطانيا‭ ‬القومية‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ناجحا‭.‬‮»‬‭ ‬

فيما‭ ‬قفز‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالحد‭ ‬الأقصى‭ ‬منذ‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعهدت‭ ‬فيه‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬بتصويت‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ستطلب‭ ‬البقاء‭ ‬كشريك‭ ‬أوروبي‭ ‬رئيسي‭.‬

وصعد‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ -‬الذي‭ ‬ارتفع‭ ‬بالفعل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬بالمئة‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬إلقاء‭ ‬خطابها‭ ‬المنتظر‭ ‬بقوة‭ ‬والذي‭ ‬جرى‭ ‬تسريبه‭ ‬بشكل‭ ‬موسع‭ ‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭- ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬اليوم‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬2278‭ ‬دولار‭.‬

كما‭ ‬زاد‭ ‬الاسترليني‭ ‬0‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬مقابل‭ ‬اليورو‭ ‬ليبلغ‭ ‬87‭.‬36‭ ‬بنس‭ ‬لليورو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬عالمية‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬للدولار‭ ‬مدفوعة‭ ‬بمخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬رئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

وواصل‭ ‬مؤشر‭ ‬فايننشال‭ ‬تايمز‭ ‬100‭ ‬البريطاني‭ -‬الذي‭ ‬اعتاد‭ ‬الارتفاع‭ ‬مع‭ ‬هبوط‭ ‬الاسترليني‭- ‬الهبوط‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬المبكرة‭ ‬بقيادة‭ ‬أسهم‭ ‬شركات‭ ‬التصدير‭ ‬والتعدين‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬خطاب‭ ‬ماي‭.‬