روحاني يطلب من السعودية وقف حرب اليمن

– January 17, 2017

طهران‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭ ‬وقف‭ ‬‮«‬عدوانها‮»‬‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬و»تدخلاتها‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬روحاني‭ ‬‮«‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬اوجدت‭ ‬مشاكل‭ ‬بمهاجمتها‭ ‬لبلدا‭ ‬جار‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬اي‭ ‬منطق‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭. ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬المنطقة‭ ‬والسعودية‭ ‬ان‭ ‬تتوقف‭ ‬باسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬اليمن‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬لدينا‭ ‬مشاكل‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ان‭ ‬مشاكلنا‭ ‬تتعلق‭ ‬بعدوان‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬وتدخلاتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وتدعم‭ ‬ايران‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تدعم‭ ‬السعودية‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬وتنفذ‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬طهران‭ ‬تدعم‭ ‬معارضي‭ ‬الاسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الرياض‭.‬

وقطعت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2016‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬اثر‭ ‬تخريب‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الايرانية‭.‬

واكد‭ ‬روحاني‭ ‬‮«‬ان‭ ‬السعوديين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نرغب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬حاولت‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬القيام‭ ‬بوساطة‭ ‬وخصوصا‭ ‬العراق‭ ‬والكويت‭ ‬وكذلك‭ ‬ثماني‭ ‬او‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬اخرى‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬نامل‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬تسوية‭ ‬المشاكل‭ ‬من‭ ‬جذورها‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ان‭ ‬يسود‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬المنطقة‭. ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للسعودية‭ .‬