روحاني يطلب من السعودية وقف حرب اليمن
طهران- (أ ف ب) – طلب الرئيس الايراني حسن روحاني في مؤتمر صحافي الثلاثاء في طهران من المملكة السعودية وقف «عدوانها» على اليمن و»تدخلاتها» في المنطقة.
وقال روحاني «ان السعودية هي التي اوجدت مشاكل بمهاجمتها لبلدا جار الامر الذي لم يكن يستند الى اي منطق ولا يزال. من مصلحة المنطقة والسعودية ان تتوقف باسرع ما يمكن الهجمات على اليمن».
واضاف «ليست لدينا مشاكل ثنائية مع العربية السعودية ان مشاكلنا تتعلق بعدوان السعودية على اليمن وتدخلاتها في البحرين وفي المنطقة».
وتدعم ايران المتمردين الحوثيين في اليمن في حين تدعم السعودية الحكومة المعترف بها دوليا وتنفذ غارات جوية شبه يومية في هذا البلد.
كما ان طهران تدعم معارضي الاسرة الحاكمة في البحرين المدعومة من الرياض.
وقطعت السعودية في كانون الثاني/يناير 2016 علاقاتها الدبلوماسية مع ايران اثر تخريب تعرضت له سفارتها في العاصمة الايرانية.
واكد روحاني «ان السعوديين هم من قطع العلاقات في حين لم نكن نرغب في ذلك. ومنذ ذلك الحين حاولت دول عدة القيام بوساطة وخصوصا العراق والكويت وكذلك ثماني او عشر دول اخرى».
واضاف «نامل ان تتم تسوية المشاكل من جذورها من اجل ان يسود السلام والاستقرار المنطقة. ان ايران لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية .