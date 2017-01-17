حزب الله: العثور على طائرة إسرائيلية بدون طيار

– January 17, 2017

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬وتلفزيون‭ ‬المنار‭ ‬التابع‭ ‬للحزب‭ ‬إن‭ ‬الجماعة‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬طائرة‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬سقطت‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭. ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الطائرة‭ ‬معطلة‭ ‬او‭ ‬صالحة‭ ‬للعمل‭ .‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجاهدي‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬يعثرون‭ ‬على‭ ‬طائرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مسيرة‭ ‬سقطت‭ ‬بالأمس‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬وتم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬للكشف‭ ‬عليها‭.‬‮»‬‭ ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬طائرة‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ . ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬الجبهة‭ ‬بين‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واسرائيل‭ ‬هادئة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬تتفرغ‭ ‬وحدات‭ ‬اساسية‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠١١‬‭.‬