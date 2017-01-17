حزب الله: العثور على طائرة إسرائيلية بدون طيار
بيروت – الزمان
قال مصدر في جماعة حزب الله اللبنانية وتلفزيون المنار التابع للحزب إن الجماعة عثرت على طائرة دون طيار سقطت أمس الاثنين في الأراضي اللبنانية على الحدود مع إسرائيل ونقلها إلى مكان آمن. لكنه لم يذكر اذا كانت الطائرة معطلة او صالحة للعمل .
وقال المصدر إن «مجاهدي المقاومة الإسلامية يعثرون على طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت بالأمس على الحدود اللبنانية وتم نقلها إلى مكان آمن للكشف عليها.»
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة دون طيار سقطت في الأراضي اللبنانية بالقرب من الحدود مع إسرائيل .
ولا تزال الجبهة بين جنوب لبنان معقل حزب الله واسرائيل هادئة ، فيما تتفرغ وحدات اساسية من الحزب في القتال الى جانب قوات الرئيس بشار الاسد داخل سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام ٢٠١١.