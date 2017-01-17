يسري أبوشادي لـ (الزمان): البرادعى يريد استغلال الأزمة الاقتصادية لدغدغة المشاعر
القاهرة -مصطفى عمارة
عاد ملف محمد البرادعي مدير وكالة الطاقه الذرية السابق الى تصدر واجهة الاحداث بعد ظهوره الاعلامى فى احدى القنوات الفضائية العربية وتوجيهه لانتقادات حادة للنظام المصرى عن التسريبات التى اذيعت عن مكالمته مع سامي عنان رئيس الاركان المصري السابق ووسط الضجة التى احدثتها تلك التصريحات والتسريبات كان ل (الزمان) هذا الحوار مع د/ يسرى ابو شادى كبير مفتشى الطاقة الذرية السابق والذى عمل فترة طويلة مع البرادعى اثناء توليه منصبه
ما هو تفسيرك لعودة ظهور البرادعى فى هذا التوقيت خاصه بعد حلول ذكرى 25 يناير ؟
هذا جزء من تخطيط جديد يحاول يحاول من خلال المشاكل الاقتصاديه التى تعانى منها مصر حاليا لدغدغة مشاعر الشباب كما حدث فى عامى 2010 ، 2011 ولكنه لن ينجح تلك المره لان الشعب المصرى عرف حقيقته ودوره فى تنفيذ المخطط الغربى لتفتيت الفوضى واثارة الفوضى.
وما ردك على اتهامات البرادعى للنظام للتسبب فى الضحايا الذين سقطو اثناء اعتصام رابعة ؟
للاسف فان ماحدث فى رابعة كان بفعل تراكمات كان يمكن حلها منذ البداية الا ان البرادعى نفسه كان احد المتسببين فيما حدث وهل نسى البرادعى فيما فعله فى العراق وسوريا والذى تسبب فى احتلال قوة رئيسية فى العالم العربى بعد ان شكك فى عدم امتلاك العلااق السلاح الذرى.
وكيف تفسر انتقادات البرادعى لجريمة غزو العراق ومطالبته بمحاسبة المتسببين عنها خاصة بعد تصريحات بلير والتى اعترف فيها بان عملية غزو العراق تمت بناء على تقارير كاذبة؟
اعتقد ان تلك التصريحات هى محاولة من البرادعى لاخفاء تواطئه فى تلك الجريمة لان تقريره الذى قدمه الم الى عدم تعاون السلطات العراقية بشكل كاف مع لجان التفتيش وهو ما اعطى المبرر للولايات المتحده لغزو العراق ولولا هذا الدور القذر لما استمر البرادعى فى منصبه
واذا عن دور البرادعى عن المفاعل النووى السورى ؟
للاسف فان تقرير وكالة الطاقة الذرية والذى اصدره البرادعى عام 2008 تبنى تقرير المخابرات المركزية الامريكية والتى زعمت ان المفاعل النووى السورى فى منطقة الكبر مخصص لانتاج قنابل نووية متجاهلا التقارير الفنية والتى تشير على ان هذا المفاعل على شاكله المفاعلات الكوريه والمخصصه للاغراض العلمية وهو ما اعطى مبرر للطائرات الاسرائيلية بالقيام بغاره لتدميره.
ولماذا لم تراجع البرادعي فى هذا التقرير ؟
لقد ارسلت له رساله طالبته فيها بايقاف هذا التقرير الملئ بالمغالطات واكدت له ان ضميرى لا يسمح باصدار ذلك النوع من التقارير والذى سبق ان روجت له المخابرات الامريكية الا انه رفض فيما جاء فى رسالتى وطلب منى عدم التدخل فى مجال اختصاصه.
وما دور البرادعى فى عرقلة برنامج مصر النووى ؟
للاسف فان البرادعى اصدر تقريرا بعد رفض مصر التوقيع على البروتوكول الاضافى الملحق باتفاقية حظر انتشار النووية عام 2005/2004 واحتوى هذا التقرير على الكثير من المغالطات والاكاذيب ضد الدوله المصرية واثر هذا بالقطع على وضع الدولة المصرية وعرضها لخطر كبير.
وما الذى كان يهدفه البرادعي من هذا التقرير ؟
توجيهه تهديد الى مصر اما الموافقه على هذا التقرير كما هو او تحويل الملف الى مجلس المحافظين فى الوكالة تمهيدا لتحويله الى مجلس الامن وفرض العقوبات على مصر وللاسف فان الرئيس مبارك وهو ماشجع البرادعى مره اخرى على اصدار تقرير اخر عام 2009 وفيه صنف مصر ضمن محور الشر ووجه فيه اتهام لمصر بالعمل على تخصيب اليورانيوم لانتاج القنبله الذرية.
وهل تلك التقارير المغلوطه كانت سببا فى تقديمك استقالتك من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ؟
بالفعل وقد ثبت كذب ادعائه عندما احتلت قوات الجيش الحر الموقع الذى ادعى تقرير البرادعى انه معد لانتاج القنابل النوويه واصدر الجيش الحر بيان قال فيه ان ذلك الموقع ليس موقع نووى بل موقع لمصنع صواريخ للجيش السورى وهذا امر كنت اعرفه ايضا حتى قبل اصدار هذا البيان.
وما هى اسرار توطد علاقات البرادعي بالاخوان المسلمين ؟
البرادعي ليس له اى علاقه بالاديان بعد حصوله على جائزة نوبل عقدنا اجتماعا معه فى مكتبه شن خلاله هجوما حاد على الاخوان ولكن تغير هذا الموقف عام 2009 وطالب بحق الاخوان فى تولى السلطة كما حدث فى المانيا عندما تولى الحزب الديموقراطى المسيحى السلطة رغم انه ليس له علاقه بالمسيحية واعتقد ان هذا التحول هو تخطيط من الولايات المتحده لاحداث فوضى فى مصر.
فى النهاية ما تعليقك على الدعوات المطالبة بقلادة النيل من البرادعى ؟
اؤيد تلك المطالبات فليس من المعقول ان تستمر هذة القلادة والتى تعد ارفع الاوسمة مع رجل يريد هدم مصر والحاق اكبر الضرر بها وبالامة العربية.