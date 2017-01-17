يسري أبوشادي لـ (الزمان): البرادعى يريد استغلال الأزمة الاقتصادية لدغدغة المشاعر

– January 17, 2017

القاهرة‭ ‬‭-‬مصطفى‭ ‬عمارة

عاد‭ ‬ملف‭ ‬محمد‭ ‬البرادعي‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقه‭ ‬الذرية‭ ‬السابق‭ ‬الى‭ ‬تصدر‭ ‬واجهة‭ ‬الاحداث‭ ‬بعد‭ ‬ظهوره‭ ‬الاعلامى‭ ‬فى‭ ‬احدى‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬العربية‭ ‬وتوجيهه‭ ‬لانتقادات‭ ‬حادة‭ ‬للنظام‭ ‬المصرى‭ ‬عن‭ ‬التسريبات‭ ‬التى‭ ‬اذيعت‭ ‬عن‭ ‬مكالمته‭ ‬مع‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬ووسط‭ ‬الضجة‭ ‬التى‭ ‬احدثتها‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬والتسريبات‭ ‬كان‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬د‭/‬‭ ‬يسرى‭ ‬ابو‭ ‬شادى‭ ‬كبير‭ ‬مفتشى‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬السابق‭ ‬والذى‭ ‬عمل‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬البرادعى‭ ‬اثناء‭ ‬توليه‭ ‬منصبه

ما‭ ‬هو‭ ‬تفسيرك‭ ‬لعودة‭ ‬ظهور‭ ‬البرادعى‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬خاصه‭ ‬بعد‭ ‬حلول‭ ‬ذكرى‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬؟

‭ ‬هذا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تخطيط‭ ‬جديد‭ ‬يحاول‭ ‬يحاول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاكل‭ ‬الاقتصاديه‭ ‬التى‭ ‬تعانى‭ ‬منها‭ ‬مصر‭ ‬حاليا‭ ‬لدغدغة‭ ‬مشاعر‭ ‬الشباب‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬عامى‭ ‬2010‭ ‬،‭ ‬2011‭ ‬ولكنه‭ ‬لن‭ ‬ينجح‭ ‬تلك‭ ‬المره‭ ‬لان‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬عرف‭ ‬حقيقته‭ ‬ودوره‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬المخطط‭ ‬الغربى‭ ‬لتفتيت‭ ‬الفوضى‭ ‬واثارة‭ ‬الفوضى‭.‬

وما‭ ‬ردك‭ ‬على‭ ‬اتهامات‭ ‬البرادعى‭ ‬للنظام‭ ‬للتسبب‭ ‬فى‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬سقطو‭ ‬اثناء‭ ‬اعتصام‭ ‬رابعة‭ ‬؟

‭ ‬للاسف‭ ‬فان‭ ‬ماحدث‭ ‬فى‭ ‬رابعة‭ ‬كان‭ ‬بفعل‭ ‬تراكمات‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬حلها‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬البرادعى‭ ‬نفسه‭ ‬كان‭ ‬احد‭ ‬المتسببين‭ ‬فيما‭ ‬حدث‭ ‬وهل‭ ‬نسى‭ ‬البرادعى‭ ‬فيما‭ ‬فعله‭ ‬فى‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬والذى‭ ‬تسبب‭ ‬فى‭ ‬احتلال‭ ‬قوة‭ ‬رئيسية‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬العربى‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬شكك‭ ‬فى‭ ‬عدم‭ ‬امتلاك‭ ‬العلااق‭ ‬السلاح‭ ‬الذرى‭.‬

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وكيف‭ ‬تفسر‭ ‬انتقادات‭ ‬البرادعى‭ ‬لجريمة‭ ‬غزو‭ ‬العراق‭ ‬ومطالبته‭ ‬بمحاسبة‭ ‬المتسببين‭ ‬عنها‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬بلير‭ ‬والتى‭ ‬اعترف‭ ‬فيها‭ ‬بان‭ ‬عملية‭ ‬غزو‭ ‬العراق‭ ‬تمت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬كاذبة؟

‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬هى‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬البرادعى‭ ‬لاخفاء‭ ‬تواطئه‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬لان‭ ‬تقريره‭ ‬الذى‭ ‬قدمه‭ ‬الم‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬تعاون‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬مع‭ ‬لجان‭ ‬التفتيش‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعطى‭ ‬المبرر‭ ‬للولايات‭ ‬المتحده‭ ‬لغزو‭ ‬العراق‭ ‬ولولا‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬القذر‭ ‬لما‭ ‬استمر‭ ‬البرادعى‭ ‬فى‭ ‬منصبه

واذا‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬البرادعى‭ ‬عن‭ ‬المفاعل‭ ‬النووى‭ ‬السورى‭ ‬؟

للاسف‭ ‬فان‭ ‬تقرير‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬والذى‭ ‬اصدره‭ ‬البرادعى‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬تبنى‭ ‬تقرير‭ ‬المخابرات‭ ‬المركزية‭ ‬الامريكية‭ ‬والتى‭ ‬زعمت‭ ‬ان‭ ‬المفاعل‭ ‬النووى‭ ‬السورى‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬الكبر‭ ‬مخصص‭ ‬لانتاج‭ ‬قنابل‭ ‬نووية‭ ‬متجاهلا‭ ‬التقارير‭ ‬الفنية‭ ‬والتى‭ ‬تشير‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المفاعل‭ ‬على‭ ‬شاكله‭ ‬المفاعلات‭ ‬الكوريه‭ ‬والمخصصه‭ ‬للاغراض‭ ‬العلمية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعطى‭ ‬مبرر‭ ‬للطائرات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬بالقيام‭ ‬بغاره‭ ‬لتدميره‭.‬

ولماذا‭ ‬لم‭ ‬تراجع‭ ‬البرادعي‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬؟

‭ ‬لقد‭ ‬ارسلت‭ ‬له‭ ‬رساله‭ ‬طالبته‭ ‬فيها‭ ‬بايقاف‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬الملئ‭ ‬بالمغالطات‭ ‬واكدت‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬ضميرى‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬باصدار‭ ‬ذلك‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬والذى‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬روجت‭ ‬له‭ ‬المخابرات‭ ‬الامريكية‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬رفض‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬فى‭ ‬رسالتى‭ ‬وطلب‭ ‬منى‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬اختصاصه‭.‬

وما‭ ‬دور‭ ‬البرادعى‭ ‬فى‭ ‬عرقلة‭ ‬برنامج‭ ‬مصر‭ ‬النووى‭ ‬؟

‭ ‬للاسف‭ ‬فان‭ ‬البرادعى‭ ‬اصدر‭ ‬تقريرا‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬مصر‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬البروتوكول‭ ‬الاضافى‭ ‬الملحق‭ ‬باتفاقية‭ ‬حظر‭ ‬انتشار‭ ‬النووية‭ ‬عام‭ ‬2005/2004‭ ‬واحتوى‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المغالطات‭ ‬والاكاذيب‭ ‬ضد‭ ‬الدوله‭ ‬المصرية‭ ‬واثر‭ ‬هذا‭ ‬بالقطع‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬وعرضها‭ ‬لخطر‭ ‬كبير‭.‬

وما‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬يهدفه‭ ‬البرادعي‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬؟

‭ ‬توجيهه‭ ‬تهديد‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬اما‭ ‬الموافقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬او‭ ‬تحويل‭ ‬الملف‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬فى‭ ‬الوكالة‭ ‬تمهيدا‭ ‬لتحويله‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬وفرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬وللاسف‭ ‬فان‭ ‬الرئيس‭ ‬مبارك‭ ‬وهو‭ ‬ماشجع‭ ‬البرادعى‭ ‬مره‭ ‬اخرى‭ ‬على‭ ‬اصدار‭ ‬تقرير‭ ‬اخر‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬وفيه‭ ‬صنف‭ ‬مصر‭ ‬ضمن‭ ‬محور‭ ‬الشر‭ ‬ووجه‭ ‬فيه‭ ‬اتهام‭ ‬لمصر‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬لانتاج‭ ‬القنبله‭ ‬الذرية‭.‬

وهل‭ ‬تلك‭ ‬التقارير‭ ‬المغلوطه‭ ‬كانت‭ ‬سببا‭ ‬فى‭ ‬تقديمك‭ ‬استقالتك‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬؟

‭ ‬بالفعل‭ ‬وقد‭ ‬ثبت‭ ‬كذب‭ ‬ادعائه‭ ‬عندما‭ ‬احتلت‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الحر‭ ‬الموقع‭ ‬الذى‭ ‬ادعى‭ ‬تقرير‭ ‬البرادعى‭ ‬انه‭ ‬معد‭ ‬لانتاج‭ ‬القنابل‭ ‬النوويه‭ ‬واصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الحر‭ ‬بيان‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬الموقع‭ ‬ليس‭ ‬موقع‭ ‬نووى‭ ‬بل‭ ‬موقع‭ ‬لمصنع‭ ‬صواريخ‭ ‬للجيش‭ ‬السورى‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬كنت‭ ‬اعرفه‭ ‬ايضا‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬اصدار‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭.‬

وما‭ ‬هى‭ ‬اسرار‭ ‬توطد‭ ‬علاقات‭ ‬البرادعي‭ ‬بالاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬؟

‭ ‬البرادعي‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬اى‭ ‬علاقه‭ ‬بالاديان‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬عقدنا‭ ‬اجتماعا‭ ‬معه‭ ‬فى‭ ‬مكتبه‭ ‬شن‭ ‬خلاله‭ ‬هجوما‭ ‬حاد‭ ‬على‭ ‬الاخوان‭ ‬ولكن‭ ‬تغير‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬وطالب‭ ‬بحق‭ ‬الاخوان‭ ‬فى‭ ‬تولى‭ ‬السلطة‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬المانيا‭ ‬عندما‭ ‬تولى‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطى‭ ‬المسيحى‭ ‬السلطة‭ ‬رغم‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬علاقه‭ ‬بالمسيحية‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬هو‭ ‬تخطيط‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬لاحداث‭ ‬فوضى‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.‬

فى‭ ‬النهاية‭ ‬ما‭ ‬تعليقك‭ ‬على‭ ‬الدعوات‭ ‬المطالبة‭ ‬بقلادة‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬البرادعى‭ ‬؟

‭ ‬اؤيد‭ ‬تلك‭ ‬المطالبات‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬هذة‭ ‬القلادة‭ ‬والتى‭ ‬تعد‭ ‬ارفع‭ ‬الاوسمة‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬يريد‭ ‬هدم‭ ‬مصر‭ ‬والحاق‭ ‬اكبر‭ ‬الضرر‭ ‬بها‭ ‬وبالامة‭ ‬العربية‭.‬